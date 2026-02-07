世界桌球大獎賽 張安達鬥至最後黑球險勝周躍龍闖決賽(陳天朗報道)

【Now新聞台】世界桌球大獎賽四強，中國球手對碰，張安達鬥到決勝局，最後一個黑球險勝周躍龍局數6比5，躋身決賽。

不好意思先生，此處不可以通電話。這場比賽咬得很緊，張安達及周躍龍各贏四局，要掛線被球證罵了。若只顧通電話，真的會錯過了周躍龍這桿遠檯，第4局打出個人今場最高，一桿98度，三度領先都帶不到尾。

11局6勝制的四強，張安達第9局打出今場一桿最高121度，自反先2比1後再度領先。周躍龍回敬一桿82度，追到5比5平手。

決勝局張安達落後35度，靠軟墊反方向打入紅球，反超前1度，但使用架桿打紅球失手。周躍龍打完啡球，差三個球就清檯，但較不到合適角度打藍球。接著要防守打安全球，結果白球入袋，大好形勢白白浪費。

張安達在檯上方半圓擺好，打入遠檯藍球，鬥到決勝局最後一個黑球，張安達贏60比50，局數險勝6比5過關。

