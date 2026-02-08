世界桌球大獎賽 趙心童挫張安達奪冠(郭寶鴻報道)

【Now新聞台】趙心童贏得世界桌球大獎賽冠軍，他在決賽局數10比6擊敗張安達。

決賽上演中國球手對碰，四強淘汰肖國棟的應屆世界冠軍趙心童率先搶攻，首三局贏了兩局。張安達四強鬥到決勝局最後一個黑球才險勝周躍龍，之後接連打出一桿91度和84度，連追兩局。

初段雙方一人一段，趙心童還以顏色，連續打出高分數，將黃球打入袋或者帶點幸運成分，不過清檯就是實力表現。緊接兩局都1桿破百，分別打出130度和今屆最高145度，局數反超3比2。

即使之後被追回一局，但趙心童中場休息後手風不俗，遠檯打入紅球贏得掌聲。這次都是遠檯，打不入紅球，反而為張安達送上「士碌架」，張安達救球失敗更撻死。

趙心童乘勝追擊，休息後的4局贏了3局，打入這黑球，第12局打出1桿111度，局數領先至7比5。緊接一局做出精彩好球，打入紅球之餘，還逼到袋口黑球出來。不過這局張安達搶佔回優勢，一輪鬥法下瓦解趙心童防守，將紅球送入尾袋，追近至6比7。

只是下一局打失紅球，留下機會予趙心童。趙心童埋檯不客氣，1桿134度高難度打入黑球清檯，又再拉開回兩局差距。

趙心童勢如破竹，再一口氣贏多兩局，第16局再來1桿131度，全場5度破百，局數10比6擊敗張安達，贏得他今季首個排名賽錦標，亦是個人第四個，世界排名亦上1位到第七位。

