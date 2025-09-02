從愛民邨玩到世界搖搖大賽 阿反奪 40 歲以上世一
世界椰子日︱PETA泰國領事館外扮猴子 聲討椰奶產業虐猴 籲本港消費者抵制︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】今日是「世界椰子日」（9月2日），亞洲善待動物組織（PETA）在泰國領事館外請願，聲討泰國椰奶產業虐猴，非法在野外捕捉猴子後逼迫牠們長時間爬樹採摘椰子，甚至鞭打虐待，包括瀕危的豚尾獼猴。當地更設「猴子訓練學校」，不但環境惡劣，更開放予遊客觀看猴子表演。PETA倡議專員鄧國輝批評泰國政府打擊不力，促請當局儘快禁止椰奶產業奴役猴類，同時呼籲本地超市和消費者抵制泰國椰奶產品。
農場非法捕捉瀕危猴類採摘椰子 鞭打、鐵鍊拴猴
今日是「世界椰子日」，PETA 中午到上環泰國領事館外請願，抗議當地椰奶產業虐待猴子。四名組織支持者戴上猴子面具，身穿囚衣及掛著鐵鍊，推著載滿椰子的手推車，扮演在泰國椰子農場受虐的「猴子」。PETA 以往在台灣、日本等地都有同樣抗議活動，今年首次在香港舉行。
PETA 倡議專員鄧國輝表示，PETA 針對泰國椰奶產業在 2019 至 2024 年間進行四次大型調查，涵蓋泰國八個主要生產椰子的省份、約 140 個地點，發現大部分為椰奶產業供應椰子的農場存在奴役猴子的情況。農場大多在野外非法捕捉大量猴子，包括瀕危的豚尾獼猴，逼迫牠們長時間爬樹採摘椰子，猴子亦會遭鞭打。鄧國輝又指，泰國當地更有多所「猴子訓練學校」，訓練他們爬上很高的椰子樹摘椰子，甚至開放予遊客參觀，觀看猴子表演「踩單車」、「射籃」。
他表示，PETA 曾到這些學校內拍攝影片調查，發現有超過 50 隻猴子被困，牠們被關在狹窄的籠內，頸部被鐵鍊或塑膠環拴緊，有些猴子犬齒被拔以防牠們反抗。這些猴子的居所沒有足夠的遮蔽空間，需要太陽暴曬下活動，生活環境惡劣。有獸醫到場後表示很多猴子已精神失常，出現重複性刻板行為、咬自己的四肢等。
斥當局為產業洗白 籲超市和消費者抵制泰國椰奶品牌
鄧國輝表示在泰國椰奶產業中受害猴子的數量難以估計，批評泰國政府為這些椰奶產業「洗白」，指當局自設一些認證計劃，確保受認證品牌不存在奴役猴子的問題，但 PETA 其後調查該些品牌後發現仍存在虐猴，指該情況在泰國已根深蒂固：「暫時基本上泰國的所有椰子品牌，除了其中一兩個和我們確認了不會在泰國本土去採購椰子外，其他全部基本上都有問題。」
鄧國輝舉例促請泰國政府儘快禁止農場奴役猴子，他舉例，在巴西、哥倫比亞等多個椰子產地，會使用拖拽式液壓升降機、繩索爬梯、或人工攀爬去採摘，由此可見利用猴子採摘椰子不是必然。他又指香港超市內大部分椰奶罐頭產品都來自泰國，當中部分直接與調查內虐猴的農場有關，現時亦難以辨別哪些泰國品牌為「安全」，呼籲本港超市和消費者抵制泰國進口的椰奶產品，改為選擇印尼、中國、馬來西亞等產地的品牌：「我們迫不得已、唯有呼籲大家，如果你不想你用的椰奶或椰漿其實是沾有猴子的血液...那就真的要暫時\或者可以做的方法就是拒絕抵制，不要賣在泰國生產的椰奶的產品。」
