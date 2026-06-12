世界盃觀賽攻略 全港免費睇波商場一覽

【Now Sports】曾經出任過英格蘭、俄羅斯及不少歐洲著名球會主帥的卡比路，今屆美加墨世界盃為意大利《米蘭體育報》撰寫專欄，而在賽事即將展開之際，他對這屆決賽周的冠軍作出預測，認為法國是歐洲眾隊中，最有實力問鼎錦標。現年79歲的卡比路（ Fabio Capello ）在專欄中提及，今屆世界盃由於在美國、加拿大及墨西哥舉行，不同比賽城市的天氣環境都有差異，會直接影響各隊比賽進程。卡比路強調，加拿大賽區的比賽節奏一定會較墨西哥及美國的邁阿密等賽區為快，主要是天氣因素，但能夠有5名球員作為替換，相信球隊會因此解決這問題，而這位意大利名帥認為，個人技術會是這屆賽事的勝負重點。卡比路提到，過去兩屆都能夠踢入決賽的法國，會是眾歐洲隊伍中最有冠軍相，他同時指由安察洛堤領軍的巴西，以及阿根廷會同樣是值得關注。至於卡比路亦點名提到對於德國這屆賽事會踢成怎樣，充滿好奇。

now.com 體育 ・ 1 天前