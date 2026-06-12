世界盃觀賽攻略 全港免費睇波商場一覽

其他人也在看
GiftOne 宣佈深化O2O市場策劃佈局
【市場觀察】從奧運到世界盃：香港迎來最強「體育狂熱」香港 - Media OutReach Newswire - 2026年6月12日 - 隨着 6 月及 7 月的全城焦點全面鎖定四年一度的 2026 世界盃，香港商務企業禮品訂製公司壹禮品（Apex One Global Limited，品牌名稱 - GiftOne）今日發佈最新市場營銷指引。報告指出，香港正處於前所未有的「體育狂熱」與「盛事經濟」疊加期，企業若能精準捕捉粉絲經濟，善用具備足球元素的世界盃禮品或最新禮品，將能有效轉化球迷熱情，獲得極高價值的品牌忠誠度。 宏觀趨勢：從奧運到全運會，體育已成香港人「共同語言」 回顧近年體育盛事，從 2024 年巴黎奧運港隊創下歷史性佳績，到 2025 年全運會帶動的本地主場狂熱，香港市民對體育比賽的投入度與日俱增。觀看賽事、參與運動已不再是小眾愛好，而是跨越年齡與階層的共同語言與核心社交話題。今年盛夏的 2026 世界盃到來，無疑將這股累積了兩年的體育狂熱推向最高峰。 經濟紅利：「盛事經濟」爆發，世界盃接棒成最大流量池 報告指出，香港市場正迎來顯著的「盛事經濟」紅利。繼 2024 年巴黎奧
AI版章魚哥大爆冷：世足荷蘭首度封王 阿根廷衛冕夢碎
人工智慧能預測 2026 年世界盃冠軍嗎？週四 (11) 在墨西哥市揭幕的世界盃，不僅是全球最受矚目的體育賽事之一，總投注金額更可能突破 600 億美元。 如果你想在觀看這場全球最大體育盛事時投注助興，但今年並沒有太多關注足球賽事，那麼在下注前，或許會想先了解哪些球隊最被看好。
apm將直播足球賽事 新地(00016.HK)料暑假人流按年增長10%
新地(00016.HK)代理租務部助理總經理(推廣)馮穎欣表示，今屆的足球賽事雖有時差因素，但集團旗艦商場apm附近有較多工商廈客群，商場直播早間賽事，可方便他們睇波後無縫銜接上班時間，有利帶旺早晨餐飲生意，而體壇盛事向來有助體育用品銷情，料這類商戶營業額將有8%至10%增長，而商場料今年足球盛事可為暑假時期帶來按年10%人流增長。 由6月11日起至7月中旬期間，apm將設有逾1,500平方呎主題足球場、6米LED巨幕直播賽事、互動守門挑戰及多個打卡熱點。另外，夏日主題裝置於7月中旬將會擴大規模，加入更多大熱運動元素如Hyrox、競步等、以及互動體驗，延續盛夏運動季。(sl/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
LEGO香港以顆粒踢熱世界盃氣氛 安永佳挑戰花式「的波」 沙田新城市廣場變身足球朝聖地
世界盃熱潮未到先燒旺，LEGO香港率先把足球熱搬進沙田新城市廣場，以顆粒拼出一場夠聲勢、夠話題的預熱活動。港足男神安永佳親身上陣挑戰花式 LEGO 足球，配合 3 米高巨型大力神盃、傳奇球星人偶及期間限定店，將球迷與 LEGO 迷一併拉進現場氣氛之中。 四年一度的足壇盛事快將開鑼，LEGO香港今次沒有只停留在「聯乘」兩字，而是直接將足球場上的熱血、儀式感和收藏慾，一顆一顆拼了出來。 全港首個 LEGO®《拼出足球傳奇》展覽暨期間限定店，即日起進駐沙田新城市廣場，最吸睛的莫過於由 LEGO® Certified Professional 洪子健 Andy Hung 用超過 15 萬粒顆粒砌成、1:8 比例的 3 米高巨型大力神盃，單是份量已足以撐起整個場景。 活動開場請來港足前鋒安永佳（Matt Orr）試玩 LEGO® Editions 足球（43019），以近乎 1:1 比例重現的 5 號足球，挑戰「花式控球」這件事。對平日習慣在草地追波的他來說，真正有難度的反而是 LEGO 足球的細膩手感與平衡感，他亦形容這次嘗試「難度簡直比在球場上射門還要高」。 這種說法並不誇張，因為...
聯想集團(00992.HK)：冀以多項AI黑科技 打造「科技含量爆棚」世界盃
聯想集團(00992.HK)昨日(11日)在京開啟「2026年FIFA世界盃聯想世界盃」啟幕站。集團執行副總裁兼中國區總裁劉軍於會上展示基於混合式AI專為世界盃打造的多項「AI黑科技」，並宣布昨日起將通過線上線下的數千場活動，與中國球迷和觀眾一起見證史無前例的足球盛宴。 聯想為2026年FIFA世界盃官方技術合作夥伴，劉軍指聯想一直致力於把先進的賽事經驗和技術深度應用在中國，期待將本屆世界盃打造成「科技含量爆棚」的一屆比賽，把先進的賽事經驗帶給中國足球。聯想為世界盃量身打造的多項核心AI技術包括世界盃足球AI超級智能體、3D數字人可視化方案、裁判視角AI視頻增強系統等。 面對超大算力調度與超低時延的挑戰，劉軍認為如此複雜的賽事，人類必須與AI聯手營運。AI不再是錦上添花的工具，而將成為這項全球頂級賽事的「核心引擎」。(jl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
即日焦點｜明愛醫院涉不當行為女實習醫生遭即時解僱／球迷歎早茶觀看世界盃賽事
【Now新聞台】今日焦點回顧：明愛醫院女實習醫生涉不當行為被解僱 據悉涉擅自瀏覽病人資料被捕明愛醫院一名女實習醫生涉及一連串不當行為，被醫管局即時解僱，據了解她涉嫌不誠實使用電腦被捕。東九龍綠色集運系統7月招標 3000元批三幅住宅用地增營運誘因行政長官會同行政會議批准東九龍智慧綠色集體運輸系統財務安排，今年七月公開招標，又稱要增加誘因，會向中標公司以每幅一千元批出三幅住宅用地。李家超：首份五年規劃有望提前至第三季末推出 形容是「跨屆」政策不受換屆影響行政長官李家超接受傳媒訪問時透露，本港首份五年規劃有望提前至第三季末出台，下周一起展開公眾諮詢，期間會落區聽取民意。他又形容規劃為跨屆政策，要確保施政延續性，不受政府換屆影響。世界盃｜球迷歎住「早茶」觀看分組賽 餐飲業界：商場直播帶旺人流刺激市道世界盃分組賽開鑼，有酒樓設賽事直播，吸引球迷光顧早市，有餐飲業界認為商場直播賽事可帶旺人流刺激市道。中國制裁菲防長特奧多羅 外交部：肆意妄為必然會自食其果菲律賓防長特奧多羅回應中國的制裁，表示制裁不會阻礙他繼續履行職責。菲律賓政府則批評制裁是不友善行為，會令兩國關係變得更複雜。在北京，外交部重申，
國家隊輸球股市就崩跌？揭開世界盃非理性魔咒 歷史統計美股平均跌2.6%
世界盃足球賽將於本周開跑，MarketWatch 專欄作家 Mark Hulbert 建議，投資人此時最好選擇在股市場邊觀戰。 從歷史數據來看，美股在世界盃舉辦期間的表現往往不盡理想，尤其是在進入一戰定生死的「淘汰賽」階段時最為慘烈。 以 2022 年世界盃為例
UA全港最大 x 大力支持最大足球盛事
周秀娜繼續施展神臂力量 助你貸款零時差 即批即GOAL香港 - Media OutReach Newswire - 2026年6月11日 - 四年一度的全球最大足球盛事即將進入狂熱高潮。全港最大的UA亞洲聯合財務（UA）宣佈以最大力度全力應援今屆足球盛事，聯同周秀娜「Super Chrissie」繼續施展神臂力量，由6月12日至7月20日期間隆重推出「UA日日送足金世界波」一連串宣傳。今屆大部分賽事均於凌晨時分進行，UA誓作球迷與大眾的最強後盾，以全天候無間斷的周轉服務，讓大眾無論幾夜都能現金到手、貸款零時差。為了與全港市民一同投入這場足球狂熱，UA破天荒推出極度震撼的「日日大派999.9足金世界波」超級大獎賞，並隆重呈獻全港第一架 「UA『娜姐神射』3D 流動號」全港遊走，實行與全城與「球」同樂，將熾熱氣氛推至頂峰。 每日中午12點準時開搶 決賽日加碼送出終極「重量Cup」金球 UA在這次為期39日的盛事期間，每日中午12點將送出價值約HKD5,700 的「999.9足金世界波」，共38個。在7月20日的萬眾矚目決賽日，UA更瘋狂升級獎賞，加碼送出999.9純金連工包料打造、價值約H
史上最邪惡！美加墨世盃碳排放超標兩倍
【Now Sports】今屆美加墨決賽周貴為史上最大規模的世界盃，但同時在環保層面上，也寫下最不光彩的紀錄。根據環保組織發表的最新「FIFA氣候盲點報告」指出，今屆世界盃由32隊擴軍至48隊，比賽場數暴增至104場，更橫跨整個北美，從最北的溫哥華到最南的墨西哥城，不少球迷將透過坐飛機來穿梭往返；因此，報告估算今屆將產生高達902萬噸的二氧化碳排放量，比過往歷屆的平均值高出近兩倍，成為史上污染最嚴重的體育盛事。全球責任科學家組織的柏堅遜博士直言：「將賽事規模擴大，完全背離了全球倡導減少廢氣排放的原則。國際足協（FIFA）數年前曾承諾會在2040年以實現淨零碳排放為目標，但他們只在其他項目上推進，巧妙地將世界盃排除在外......」面對質疑，FIFA回應《鏡報》時辯稱，今屆賽事全部使用一早已建好的球場，減少了新建場館的碳排放，並強調會推動電池供電以代替柴油發電機、增加廢物回收及減少食物浪費等，還會將90%的收益重新投入足球發展項目。
【賽事】20 歲大學生學界賽打破世績震驚國際 JaKobe Tharp 110米欄狂飆 12.75 秒
美國最重要及水平最高的學界賽事，NCAA 田徑錦標賽（NCAA Track and Field Championships）開賽僅第一天，就誕生了一項震驚全球田徑界的全新世界紀錄！來自奧本大學的大三跨...
【世盃‧奇趣】日本分組命運 神鵰預測全勝
【Now Sports】來到世界盃，各地亦會興起以動物來預測代表隊在賽事的命運，包括分組賽各場勝負等，其中日本櫪木縣那須町動物園，就以神鵰預測日本今屆美加墨決賽周3場小組戰果，而且得到的結果令該國人民振奮。這隻名為奧利維亞（Olivia）的雄性非洲灰鸚鵡，被動物園人員安排在預測日本代手隊世盃分組賽3場勝負，過程中將兩隊國旗及和波旗仔放在奧利維亞面前，結果「鵰兄」3次都選擇日本國旗，代表藍武士均在比賽取勝的預測，令到在場的觀看的日本國民相當因為結果而相當興奮。根據動物園講述，奧利維亞此前曾準確預測日本隊在2023年世界棒球經典賽（WBC）前七場比賽的勝負，其中飼養員及川望笑言道：「我希望日本國家隊能夠全力以赴，讓奧利維亞的預測成為現實。」
卡比路評世盃 法國具冠軍相
【Now Sports】曾經出任過英格蘭、俄羅斯及不少歐洲著名球會主帥的卡比路，今屆美加墨世界盃為意大利《米蘭體育報》撰寫專欄，而在賽事即將展開之際，他對這屆決賽周的冠軍作出預測，認為法國是歐洲眾隊中，最有實力問鼎錦標。現年79歲的卡比路（ Fabio Capello ）在專欄中提及，今屆世界盃由於在美國、加拿大及墨西哥舉行，不同比賽城市的天氣環境都有差異，會直接影響各隊比賽進程。卡比路強調，加拿大賽區的比賽節奏一定會較墨西哥及美國的邁阿密等賽區為快，主要是天氣因素，但能夠有5名球員作為替換，相信球隊會因此解決這問題，而這位意大利名帥認為，個人技術會是這屆賽事的勝負重點。卡比路提到，過去兩屆都能夠踢入決賽的法國，會是眾歐洲隊伍中最有冠軍相，他同時指由安察洛堤領軍的巴西，以及阿根廷會同樣是值得關注。至於卡比路亦點名提到對於德國這屆賽事會踢成怎樣，充滿好奇。
新皇崗口岸料7月正式啟用 運輸署建議開四條新巴士線
新皇崗口岸主體大樓已經完工，各類通關設備正在調試，據官媒消息，新口岸保留24小時通宵通關，將於7月正式啟用，採用「一地兩檢」將通關時間從30分鐘縮短至5分鐘。 為應付新皇崗口岸開通後新增的跨境乘客需求，運輸署建議開辦以下四條新專營巴士路線：(一)皇崗口岸-葵翠邨公共運輸交匯處；(二)皇崗口岸–啟德(世運道)經中九龍幹線；(三)皇崗口岸–烏溪沙站公共運輸交匯處；(四)皇崗口岸–青山灣巴士總站。 根據港深兩地政府的規劃，新皇崗口岸的設計通關流量約為每日20萬人次，而在港鐵北環線支線開通後，設計流量將提升至每日約30萬人次。(su/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
熱刺護級專心踢世盃 樸羅：卸下百斤重擔
【Now Sports】西班牙後衛樸羅可以放鬆心情，出戰世界盃爭取佳績，皆因熱刺最終在英超護級成功，樸羅說：「無論在身心層面上，我都感覺好好多，就猶如卸下壓在身上的100公斤重擔！」熱刺幾乎自1978年以來首次降班，全季不斷更換領隊，迪沙比為賽季內第3位上任領隊，執教球隊最後7場聯賽，需要踢至煞科戰，才可以肯定避免降班，最終熱刺排第17位，樸羅（Pedro Porro）說：「我們經歷了很艱難賽季，但最終一切都會好，這才是最重要的！迪沙比帶領我們成功護級！」熱刺聯賽成績未如理想，但樸羅表現獲得外界好評，如今更代表西班牙出戰世界盃，盛傳曼城有意再次羅致他，他在2019至2022年為曼城球員，但連續數個賽季均被外借直至約滿，他說：「關於曼城的事情，我甚麼都不知道，現在只想專注世界盃，之後的事之後再說吧！」西班牙在H組，下周一首戰鬥佛得角。
「滶蘊」三組大手買家「一客兩食」最大手斥資逾3800萬購兩伙
<匯港通訊> 新世界發展(00017.HK)旗下位於九龍核心傳統低密度地段的超級豪宅「PAVILIA ROSA 滶蘊」單日售出16伙,套現逾2.6億港元。是次銷售錄三組大手買家「一客兩食」,最大手買家斥資逾3800萬港元,購入項目兩個瑰麗級兩房單位。「滶蘊」瑰麗級兩房單位受捧,其中可供發售之 G3 標準單位更率先沽清,該批單位採兩房一套連工作間設計,享開揚泳池景致。今日售出單位實用面積介乎336至585平方呎,成交價由1090.4-2027.8萬港元,呎價由3.2022-3.6522萬港元。售價最高為6樓 G3 單位,實用面積585平方呎,屬兩房一套連工作間設計,享開揚泳池景致,成交價2027.8萬港元,呎價3.4663萬港元。呎價最高為6樓E2單位,實用面積435平方呎,兩房設計,以1588.7萬港元售出,呎價3.6522萬港元。買家種類多元化,包括本地傳統豪宅買家、家族辦公室高端客戶及內地富豪等。據悉,不少買家表示追捧新世界品牌,鍾情「滶蘊」附近國際學校及名校林立,是傳統的「學區房地段」,加上屬全新低密度超級豪宅項目,而且距離九龍塘站僅約7分鐘步程,矜貴罕有。「滶蘊」短短約一周售出
陳茂波：相信五年規劃可為香港未來發展謀劃 對發展前景樂觀
<匯港通訊> 特區政府下周一(15日)將就本港首份五年規劃，展開為期2個月公眾諮詢。財政司司長陳茂波出席一個財經峰會時表示，期待匯聚各方智慧，與市場共同設計香港未來發展的路線，相信五年規劃可為香港未來發展謀劃，讓大家有較明確方向，有決心推動發展，他對香港發展前景樂觀。陳茂波指，香港除了作為連接內地與國際的橋樑，亦要增值及促進自身發展，包括與大灣區其他兄弟城市聯動和優勢互補，讓香港作為國際金融中心的同時，亦擁有先進製造業及製造能力，將可以等於紐約跟矽谷加起來再多一點。陳茂波指，金融與創科雙向發力、相互賦能，必然是下一階段發展的重心之一，已組成「AI+與產業發展策略委員會」，將鼓勵創新應用、破除規管障礙，打通跨界別、跨境資源流動，為香港未來的AI發展路線提供頂層設計。特區政府推行全民AI培訓，為產業培養尖端人才，同時確保市民能駕馭有關技術，成為這場變革的主動參與者，最終目標是技術帶來普遍生產力提升。陳茂波指，對全球投資者而言，理解中國在今輪科技創新中的角色，已經成為資產配置的必要的維度，而香港是當中的窗口角色，既能讓國際投資者接觸到中國的科創，亦令中國的科創企業進入全球資本。 (ST)
港人灣區置業最紅名盤 長江實業集團瀧珀熱銷逾800伙
新一批高層單位即將推出 基建醫療雙重利好勢掀置業浪潮香港 - Media OutReach Newswire - 2026年6月12日 - 由長江實業集團精心打造的深圳都市圈旗艦住宅項目——瀧珀，自推出以來熱度持續飆升，至今累售超過800伙，當中逾半為港人買家，充分彰顯項目的卓越品質，以及在中港融合發展下港人灣區置業的龐大需求。適逢大灣區基建及醫療配套雙雙迎來利好消息，發展商乘勢預告即將推出新一批高層精選單位，勢必再掀港人灣區置業新熱潮。 瀧珀項目現場實景 新口岸5分鐘通關及跨境醫療落地 打造港人無憂生活圈 近期大灣區利好消息頻傳，進一步提升惠州作為港人北上置業首選的吸引力。交通方面，新皇崗口岸聯檢大樓已正式通電並啟用在即，未來將繼續實施24小時通關，並採用「一地兩檢」及「合作查驗、一次放行」模式，通關時間將由原來的30分鐘大幅縮短至約5分鐘，令中港兩地往返更為便捷。 瀧珀項目現場實景 醫療配套方面，惠州首個「港澳居民健康服務中心」已於惠州市第三人民醫院正式啟用，並成功實施惠州首宗「港澳藥械通」手術。該中心為港人提供跨境直付、跨境會診及跨境找藥等一站式服務，讓北上居住的港人能以更實惠的
【賽事】非洲城市首度躋身馬拉松大滿貫 開普敦馬拉松正式成為第 8 大滿貫賽事
多年來，世界馬拉松大滿貫賽事一直由 6 場賽事組成：東京、波士頓、倫敦、柏林、芝加哥和紐約。悉尼馬拉松於 2024 年加入，使大滿貫賽事數量增加至七項。開普敦馬拉松的加入改變了這個格局，雅培世界馬拉松...
加碼20% 溫網總獎金升至6420萬鎊
【Now Sports】今屆溫布頓大滿貫賽事的總獎金增加至6420萬鎊，比去年的總獎金增幅20%。溫網主席謝雲絲（Debbie Jevans）周四對記者表示：「我知道大家今早最關心的話題就是獎金。2026年的總獎金將升至6420萬英鎊，比去年增加20%，增幅達1070萬英鎊，這讓球員能繼續分享我們的成功成果。我們對球員的支持貫穿整個賽事。男、女子單打冠軍將各獲360萬英鎊，而首圈獎金則定為80000英鎊，這意味著僅僅是首圈出局的球員，就將合共瓜分超過 500萬英鎊。這些數字反映出獎金迎來了實質性的增長。」據稱溫網今次決定「加人工」，與早前多位世界頂級球星在法國網球公開賽期間發起抗議，集體將媒體訪問時間限制在15分鐘內，以此表達不滿。當時球員對法網獎金僅比2025年微升9.5%感到失望，因為該數字只佔法網總收入的15%左右，而球員們的訴求是希望將獎金比例提升至接近賽事總收入的 22%。上月法網舉行期間，溫網行政總裁寶頓已與球員代表史葛會面商討獎金問題，「我們雖然沒有與球員直接對話，但已和部分球員委任的代表史葛進行溝通，雙方通過電郵並在巴黎開會。巴黎會議後，大家應該都讀到有關『22%收入和
行會批准東九龍綠色集體運輸系統財務安排 7月招標 政府向中標公司批出三幅住宅用地
【Now新聞台】行政長官會同行政會議批准東九龍智慧綠色集體運輸系統財務安排，將會在7月招標。 政府預計明年批出合約，期望2033年或之前通車。當局指，項目在扣除預計總開支後的預計總收入，會少於預期的投資回報，政府須提供財務資助推展項目，將會批出三幅用地，分別位於馬游塘、啟德及茶果嶺道，20年住宅用地物業發展權予未來的專營公司，用地年期為50年，並收取每幅1000元象徵式地價。有立法會議員指，香港較缺乏應付東九龍上坡地區的運輸項目，期望政府提供優惠吸引海外或內地公司，合伙本地發展商。立法會議員(九龍東)鄧家彪：「這項技術大家最理解、最形象化說，是並沒有架空電纜的輕鐵，通常用新能源電池爬坡力較強，因為是用膠轆，是香港缺乏本地機構這種經驗，好多時是希望海外或內地有實力的機構。如果透過再多一些土地優惠，吸引不只是他，其實他都要合伙本地發展商，我相信會真的帶來很大的刺激。」#要聞