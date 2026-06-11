世界盃｜有商場辦球衣展覽 展出C朗上屆世界盃八強戰衣

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世界盃｜球衣店指深夜開賽 觀賽活動少致銷情遇阻力(蘇敬華報道)
【Now新聞台】世界盃明日凌晨揭幕，全城投入足球狂熱，球衣與世界盃相關的精品一樣熱賣。不過有球衣店就指，今屆開賽時間多數是本港深夜，觀賽活動減少，連帶球衣銷量都受到衝擊。 用間尺對齊球員名字及號碼的位置，隔著牛皮紙，用印字機壓實，揮一揮球衣降溫，再撕走膠片，普通的球衣就此注入靈魂。在旺角這間球衣店，不少球迷趁世界盃前，來選購球衣支持愛隊及球員。劉小姐：「我喜歡賀蘭，所以會想看看會否有挪威的球衣。」張先生：「我自己喜歡阿仙奴，都有些西班牙球員，今屆都會較看好西班牙。」球迷各有所愛，球衣店負責人指，今屆球衣的銷情與上屆開鑼前相若，期望能好過上屆，但開賽時間多數是凌晨時份，銷情難免有些衝擊。球衣店負責人黃先生：「始終不能一班朋友外出觀賽是會有些影響，可能一班人去飲早茶，看看茶樓會否舉辦飲早茶的觀賽活動。英格蘭會入貨多點，因為香港主力看英超為主，每一隊都會有相應英格蘭球員入選國家隊，會多些他們的粉絲買，曼聯的會印明奈，阿仙奴就印迪勤懷斯。」除了熱門國家隊，像我穿著這件葡萄牙7號C朗的戰衣外，離香港近一點，亞洲代表日本隊這件作客球衣設計漂亮加上明星效應，吸引不少人帶它回家。除了球衣，世界盃周邊產
國家隊輸球股市就崩跌？揭開世界盃非理性魔咒 歷史統計美股平均跌2.6%
世界盃足球賽將於本周開跑，MarketWatch 專欄作家 Mark Hulbert 建議，投資人此時最好選擇在股市場邊觀戰。 從歷史數據來看，美股在世界盃舉辦期間的表現往往不盡理想，尤其是在進入一戰定生死的「淘汰賽」階段時最為慘烈。 以 2022 年世界盃為例
聯想集團(00992.HK)：冀以多項AI黑科技 打造「科技含量爆棚」世界盃
聯想集團(00992.HK)昨日(11日)在京開啟「2026年FIFA世界盃聯想世界盃」啟幕站。集團執行副總裁兼中國區總裁劉軍於會上展示基於混合式AI專為世界盃打造的多項「AI黑科技」，並宣布昨日起將通過線上線下的數千場活動，與中國球迷和觀眾一起見證史無前例的足球盛宴。 聯想為2026年FIFA世界盃官方技術合作夥伴，劉軍指聯想一直致力於把先進的賽事經驗和技術深度應用在中國，期待將本屆世界盃打造成「科技含量爆棚」的一屆比賽，把先進的賽事經驗帶給中國足球。聯想為世界盃量身打造的多項核心AI技術包括世界盃足球AI超級智能體、3D數字人可視化方案、裁判視角AI視頻增強系統等。 面對超大算力調度與超低時延的挑戰，劉軍認為如此複雜的賽事，人類必須與AI聯手營運。AI不再是錦上添花的工具，而將成為這項全球頂級賽事的「核心引擎」。(jl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
GiftOne 宣佈深化O2O市場策劃佈局
【市場觀察】從奧運到世界盃：香港迎來最強「體育狂熱」香港 - Media OutReach Newswire - 2026年6月12日 - 隨着 6 月及 7 月的全城焦點全面鎖定四年一度的 2026 世界盃，香港商務企業禮品訂製公司壹禮品（Apex One Global Limited，品牌名稱 - GiftOne）今日發佈最新市場營銷指引。報告指出，香港正處於前所未有的「體育狂熱」與「盛事經濟」疊加期，企業若能精準捕捉粉絲經濟，善用具備足球元素的世界盃禮品或最新禮品，將能有效轉化球迷熱情，獲得極高價值的品牌忠誠度。 宏觀趨勢：從奧運到全運會，體育已成香港人「共同語言」 回顧近年體育盛事，從 2024 年巴黎奧運港隊創下歷史性佳績，到 2025 年全運會帶動的本地主場狂熱，香港市民對體育比賽的投入度與日俱增。觀看賽事、參與運動已不再是小眾愛好，而是跨越年齡與階層的共同語言與核心社交話題。今年盛夏的 2026 世界盃到來，無疑將這股累積了兩年的體育狂熱推向最高峰。 經濟紅利：「盛事經濟」爆發，世界盃接棒成最大流量池 報告指出，香港市場正迎來顯著的「盛事經濟」紅利。繼 2024 年巴黎奧
卡比路評世盃 法國具冠軍相
【Now Sports】曾經出任過英格蘭、俄羅斯及不少歐洲著名球會主帥的卡比路，今屆美加墨世界盃為意大利《米蘭體育報》撰寫專欄，而在賽事即將展開之際，他對這屆決賽周的冠軍作出預測，認為法國是歐洲眾隊中，最有實力問鼎錦標。現年79歲的卡比路（ Fabio Capello ）在專欄中提及，今屆世界盃由於在美國、加拿大及墨西哥舉行，不同比賽城市的天氣環境都有差異，會直接影響各隊比賽進程。卡比路強調，加拿大賽區的比賽節奏一定會較墨西哥及美國的邁阿密等賽區為快，主要是天氣因素，但能夠有5名球員作為替換，相信球隊會因此解決這問題，而這位意大利名帥認為，個人技術會是這屆賽事的勝負重點。卡比路提到，過去兩屆都能夠踢入決賽的法國，會是眾歐洲隊伍中最有冠軍相，他同時指由安察洛堤領軍的巴西，以及阿根廷會同樣是值得關注。至於卡比路亦點名提到對於德國這屆賽事會踢成怎樣，充滿好奇。
LEGO香港以顆粒踢熱世界盃氣氛 安永佳挑戰花式「的波」 沙田新城市廣場變身足球朝聖地
世界盃熱潮未到先燒旺，LEGO香港率先把足球熱搬進沙田新城市廣場，以顆粒拼出一場夠聲勢、夠話題的預熱活動。港足男神安永佳親身上陣挑戰花式 LEGO 足球，配合 3 米高巨型大力神盃、傳奇球星人偶及期間限定店，將球迷與 LEGO 迷一併拉進現場氣氛之中。 四年一度的足壇盛事快將開鑼，LEGO香港今次沒有只停留在「聯乘」兩字，而是直接將足球場上的熱血、儀式感和收藏慾，一顆一顆拼了出來。 全港首個 LEGO®《拼出足球傳奇》展覽暨期間限定店，即日起進駐沙田新城市廣場，最吸睛的莫過於由 LEGO® Certified Professional 洪子健 Andy Hung 用超過 15 萬粒顆粒砌成、1:8 比例的 3 米高巨型大力神盃，單是份量已足以撐起整個場景。 活動開場請來港足前鋒安永佳（Matt Orr）試玩 LEGO® Editions 足球（43019），以近乎 1:1 比例重現的 5 號足球，挑戰「花式控球」這件事。對平日習慣在草地追波的他來說，真正有難度的反而是 LEGO 足球的細膩手感與平衡感，他亦形容這次嘗試「難度簡直比在球場上射門還要高」。 這種說法並不誇張，因為...
加利尼維利：三獅不是傳控型
【Now Sports】距離英格蘭在美加墨世界盃分組賽首場對克羅地亞，尚有一段時間，作為昔日三獅軍團的主力右後衛加利尼維利，最近於播客節目中提及，現時英格蘭由杜曹領軍下，並非一支傳控型球隊，而他擔心是代表隊過去3次大賽決勝時刻敗陣方式，到今屆也無法避免。加利尼維利（Gary Neville）球員時代也出戰過世界盃，他對現在由杜曹執教的英格蘭作出了今屆賽事的前景分析，直言在杜曹選人名單中，已發現這支三獅軍團非傳控型，隊中沒有太多球員擅踢這方面戰術。英格蘭近10年曾經有3次同冠軍很接近的比賽，包括2018年4強對克羅地亞、兩屆歐國盃決賽對意大利及西班牙，均在比賽後段失去控球權，從而被對手踢垮。加利尼維利說：「在這屆賽事，英格蘭非傳控型球隊，這點我本不介意，面對頂級強隊時，我們是踢防反戰術，這方面加歷查也提過了，因為隊中擁有華舒福、哥頓，邊路甚至有馬度亞基及薩卡這樣人選，是無法保持控球在腳。我們的中場中由迪勤懷斯及艾利亞治安達臣組成，是難以同葡萄牙、法國、巴西、西班牙抗衡，或者需要前鋒回防爭波，但我敢肯定面對這些強隊，控球時間一定在不及他們。當踢了4、5場比賽後，經過長途跋涉旅程，那就是我們
【世盃‧奇趣】日本分組命運 神鵰預測全勝
【Now Sports】來到世界盃，各地亦會興起以動物來預測代表隊在賽事的命運，包括分組賽各場勝負等，其中日本櫪木縣那須町動物園，就以神鵰預測日本今屆美加墨決賽周3場小組戰果，而且得到的結果令該國人民振奮。這隻名為奧利維亞（Olivia）的雄性非洲灰鸚鵡，被動物園人員安排在預測日本代手隊世盃分組賽3場勝負，過程中將兩隊國旗及和波旗仔放在奧利維亞面前，結果「鵰兄」3次都選擇日本國旗，代表藍武士均在比賽取勝的預測，令到在場的觀看的日本國民相當因為結果而相當興奮。根據動物園講述，奧利維亞此前曾準確預測日本隊在2023年世界棒球經典賽（WBC）前七場比賽的勝負，其中飼養員及川望笑言道：「我希望日本國家隊能夠全力以赴，讓奧利維亞的預測成為現實。」
鬥土耳其前續約 波波域率澳洲至明年亞洲盃
【Now Sports】澳洲周六迎來世界盃D組首場分組賽鬥土耳其，教練波波域在賽前獲得續約，將帶領袋鼠兵團出戰明年初的亞洲盃；澳洲足總主席庫奇勒說：「世界盃前夕續約波波域，實在是美妙成果。」波波域（Tony Popovic）在2024年上任，接替離任的格拉咸阿奴，後者今屆帶領伊拉克出戰世界盃；而在波波域領軍的18場，澳洲隊取得10勝4和4負，正備戰首仗分組賽的波波域說：「我很開心可以帶領澳洲隊直至明年初亞洲盃。」亞洲盃於明年1月7至2月5日在沙特阿拉伯舉行，波波域說：「從我接掌澳洲隊，已經知道要為球隊定下長遠目標，同時確保短期內有成績，而晉級世界盃是其中一個目標！」澳洲上屆成績為16強，今屆身處D組，同組有美國、巴拉圭、土耳其。
史上最邪惡！美加墨世盃碳排放超標兩倍
【Now Sports】今屆美加墨決賽周貴為史上最大規模的世界盃，但同時在環保層面上，也寫下最不光彩的紀錄。根據環保組織發表的最新「FIFA氣候盲點報告」指出，今屆世界盃由32隊擴軍至48隊，比賽場數暴增至104場，更橫跨整個北美，從最北的溫哥華到最南的墨西哥城，不少球迷將透過坐飛機來穿梭往返；因此，報告估算今屆將產生高達902萬噸的二氧化碳排放量，比過往歷屆的平均值高出近兩倍，成為史上污染最嚴重的體育盛事。全球責任科學家組織的柏堅遜博士直言：「將賽事規模擴大，完全背離了全球倡導減少廢氣排放的原則。國際足協（FIFA）數年前曾承諾會在2040年以實現淨零碳排放為目標，但他們只在其他項目上推進，巧妙地將世界盃排除在外......」面對質疑，FIFA回應《鏡報》時辯稱，今屆賽事全部使用一早已建好的球場，減少了新建場館的碳排放，並強調會推動電池供電以代替柴油發電機、增加廢物回收及減少食物浪費等，還會將90%的收益重新投入足球發展項目。
麥湯文尼腸胃不適缺操 麥奇連：肯定可鬥海地
【Now Sports】蘇格蘭中場麥湯文尼因腸胃不適缺席周四訓練，中場麥奇連坦言麥湯文尼並沒有大礙，相信他可以趕及周六首仗分組賽鬥海地，麥奇連說：「我相信不需要說太多，也知道麥湯文尼對我們有多重要。」麥湯文尼（Scott McTominay）在球場上拼命奔跑，令球迷印象深刻，蘇格蘭身處C組，同組對手除了海地，還有5屆冠軍巴西、上屆殿軍摩洛哥，麥湯文尼能否出戰，對球隊極為重要，麥奇連大派定心丸說：「我相信麥湯文尼已沒大礙，我們講求團隊合作，但如果陣中有一位很特別、很特別的球員，你一定會希望他可上陣！」蘇格蘭對上一次殺入世界盃決賽周，已經是1998年，他們歷來世界盃均未能分組賽出線，麥奇連渴望今次可以打破「宿命」，他說：「我們希望可以創造更多歷史時刻，我們相信可以做得更好，我們希望一步一步，打出自己奇妙之旅，首先要踢好鬥海地的比賽，我們有很多高質素的年輕球員，距離上次入世界盃要等28年，希望之後都不會這麼久。」
遠藤航國際賽引退 盼日本奪世盃
【Now Sports】日本代表隊隊長遠藤航因為足踝傷，決定退出大軍，無法參加今屆美加墨世界盃決賽周，而他隨即宣佈退出國際賽生涯，結束他多年當藍武士的日子。現年33歲的遠藤航表示，雖然無法參加今屆世界盃有點失望，但對自己的國際賽經歷，已經無遺憾，而他亦在社交平台發文，講出自己退出國際賽生涯感想。「正如之前宣佈，我會退出今屆世盃陣容，自從受傷以來，我已經竭盡所能，所以不會感到後悔。當然，未能參加今屆世盃有點遺憾，但更重要的是，能夠從卡塔爾世盃開始擔任隊長，帶領代表隊，同大家一齊成長，最終成為一支可以談論到奪世盃為目標隊伍而感到自豪。」遠藤航決定以這樣方法退出代表隊，指自己現在由球迷身份支持日本，到國家贏得世界盃一刻，他一定會出來，並希望國民可支持球員，相信做到這一點，團結起來，讓奪標一刻在今屆美加墨世盃到來。遠藤航一共替日本代表隊上陣72次，攻入4球，贏過2019年亞洲盃冠軍。
Aespa成員Karina x Winter撐「韓」派心心
【Now Sports】韓國在世界盃A組分組賽報捷，憑黃仁範入波及助攻，反勝捷克，讓專程前往瓜達拉哈拉球場的韓國球迷興奮若狂，其中K-Pop女團Aespa成員Karina、Winter，還有歌手權恩妃均現身撐場，揮舞韓國國旗小旗幟慶祝！Karina、Winter、權恩妃日前出發前往墨西哥，準備應援韓國，當日權恩妃身穿飲品贊助商白衣tee，突顯其玲瓏浮凸身形，看得網民熱血沸騰；權恩妃在比賽日改穿紅色闊身上衣，配合熱褲盡騷美腿，依然滿足粉絲眼球。Karina、Winter同樣身穿闊身紅色上衣，她們在開賽前拿著手機不停拍照，面對粉絲成功「捕獲」，也熱情地給心心，親切度滿分，她們更拍片留下現場球迷歡呼時刻，拿著韓國國旗小旗幟，慶祝國家隊在有驚無險下，分組賽旗開得勝。
迪西里談法國啃「塞」：當年壓力大
【Now Sports】法國今屆美加墨世界盃首場分組賽，將會遇上塞內加爾，這個對賽正是2002年世盃揭幕戰，而當年是法國隊內成員的迪西里，評論了過去，以及現在代表隊再遇這支非洲隊伍的睇法。昔日法國代表隊中堅迪西里（Marcel Desailly）有份參予2002年對塞內爾加的日韓世盃揭幕戰，這位目前以國際足協世盃大使身份參予這項4年一度盛事的名宿，坦言法國今次決賽周第1仗再遇塞內加爾，與他當年情況很不同，因為2002年那一仗是整個賽事揭幕戰，眾人目光都放在此，使迪西里及法國隊友以衛冕及歐洲冠軍身份，出戰這場比賽時，面對巨大壓力，結果就此爆冷被塞內加爾擊敗。迪西里說到代表隊再戰塞軍：「這很有趣，當年我們對塞內加爾，隊中有3位出色前鋒，查斯古特是意甲神射手、亨利是英超神射手，而施斯是法甲神射手，但結果放在眼前。我相信目前法國很多隊中球員，當年應未出世，故對賽是相同，但世代不同了，球員可能只從互聯網看到當年揭幕戰，而我相信現在的國腳會更強，他們會應付得來。」迪西里預計，葡萄牙會是今屆賽事的最令人意外的球隊，他認為這支南歐隊伍的隊中成員踢法，以及整支球隊的體系，均處於一個高水平，故成績會令人眼
UA全港最大 x 大力支持最大足球盛事
周秀娜繼續施展神臂力量 助你貸款零時差 即批即GOAL香港 - Media OutReach Newswire - 2026年6月11日 - 四年一度的全球最大足球盛事即將進入狂熱高潮。全港最大的UA亞洲聯合財務（UA）宣佈以最大力度全力應援今屆足球盛事，聯同周秀娜「Super Chrissie」繼續施展神臂力量，由6月12日至7月20日期間隆重推出「UA日日送足金世界波」一連串宣傳。今屆大部分賽事均於凌晨時分進行，UA誓作球迷與大眾的最強後盾，以全天候無間斷的周轉服務，讓大眾無論幾夜都能現金到手、貸款零時差。為了與全港市民一同投入這場足球狂熱，UA破天荒推出極度震撼的「日日大派999.9足金世界波」超級大獎賞，並隆重呈獻全港第一架 「UA『娜姐神射』3D 流動號」全港遊走，實行與全城與「球」同樂，將熾熱氣氛推至頂峰。 每日中午12點準時開搶 決賽日加碼送出終極「重量Cup」金球 UA在這次為期39日的盛事期間，每日中午12點將送出價值約HKD5,700 的「999.9足金世界波」，共38個。在7月20日的萬眾矚目決賽日，UA更瘋狂升級獎賞，加碼送出999.9純金連工包料打造、價值約H
加碼20% 溫網總獎金升至6420萬鎊
【Now Sports】今屆溫布頓大滿貫賽事的總獎金增加至6420萬鎊，比去年的總獎金增幅20%。溫網主席謝雲絲（Debbie Jevans）周四對記者表示：「我知道大家今早最關心的話題就是獎金。2026年的總獎金將升至6420萬英鎊，比去年增加20%，增幅達1070萬英鎊，這讓球員能繼續分享我們的成功成果。我們對球員的支持貫穿整個賽事。男、女子單打冠軍將各獲360萬英鎊，而首圈獎金則定為80000英鎊，這意味著僅僅是首圈出局的球員，就將合共瓜分超過 500萬英鎊。這些數字反映出獎金迎來了實質性的增長。」據稱溫網今次決定「加人工」，與早前多位世界頂級球星在法國網球公開賽期間發起抗議，集體將媒體訪問時間限制在15分鐘內，以此表達不滿。當時球員對法網獎金僅比2025年微升9.5%感到失望，因為該數字只佔法網總收入的15%左右，而球員們的訴求是希望將獎金比例提升至接近賽事總收入的 22%。上月法網舉行期間，溫網行政總裁寶頓已與球員代表史葛會面商討獎金問題，「我們雖然沒有與球員直接對話，但已和部分球員委任的代表史葛進行溝通，雙方通過電郵並在巴黎開會。巴黎會議後，大家應該都讀到有關『22%收入和
世界盃｜球衣店指深夜開賽 觀賽活動少致銷情遇阻力
【Now新聞台】世界盃明日凌晨揭幕，全城投入足球狂熱，球衣與世界盃相關的精品一樣熱賣。不過有球衣店就指，今屆開賽時間多數是本港深夜，觀賽活動減少，連帶球衣銷量都受到衝擊。 用間尺對齊球員名字及號碼的位置，隔著牛皮紙，用印字機壓實，揮一揮球衣降溫，再撕走膠片，普通的球衣就此注入靈魂。 在旺角這間球衣店，不少球迷趁世界盃前，來選購球衣支持愛隊及球員。 劉小姐：「我喜歡賀蘭，所以會想看看會否有挪威的球衣。」 張先生：「我自己喜歡阿仙奴，都有些西班牙球員，今屆都會較看好西班牙。」 球迷各有所愛，球衣店負責人指，今屆球衣的銷情與上屆開鑼前相若，期望能好過上屆，但開賽時間多數是凌晨時份，銷情難免有些衝擊。 球衣店負責人黃先生：「始終不能一班朋友外出觀賽是會有些影響，可能一班人去飲早茶，看看茶樓會否舉辦飲早茶的觀賽活動。英格蘭會入貨多點，因為香港主力看英超為主，每一隊都會有相應英格蘭球員入選國家隊，會多些他們的粉絲買，曼聯的會印明奈，阿仙奴就印迪勤懷斯。」 除了熱門國家隊，像我穿著這件葡萄牙7號C朗的戰衣外，離香港近一點，亞洲代表日本隊這件作客球衣設計漂亮加上明星效應，吸引不少人帶它回家。 除了球衣，世界盃周邊產品同樣受歡迎。這間在旺角的精品店，今年迎來開張後第四屆世界盃，磁石貼、鎖匙扣、世界盃主題足球卡、阿根廷十一人的Q版公仔，這裡都有得賣。 足球精品店負責人Kenny：「反應其實每屆都是差不多，那群粉絲會繼續不斷買，也會有不斷有新的，例如小朋友、一家大小來都一樣會選購，因為是一種全城的投入。(最多人買)應該是貼紙，因貼紙爸爸有收藏，他(小朋友)自然會收藏。另外吉祥物玩偶，玩偶始終是老少咸宜，要收藏的每一屆都會收藏就一定會買。」 Kenny又指，世界盃熱潮會隨賽事白熱化而高漲，冠軍誕生後一個月，精品都依然有價有市。 #要聞
也馬復操 鬥佛得角料任後備
【Now Sports】西班牙兩名年輕翼鋒主將也馬及歷高威廉斯，周四已經隨大軍參予練習，在下周一H組首場比賽對佛得角，應可候命，但西班牙媒體指出，教練迪拉方迪料會沿用日前友賽勝秘魯11人任正選。也馬（Lamine Yamal）自從4月22日替巴塞隆拿上陣時，拉傷腿肌後，便一直沒有參予比賽，直接提早收咧，而歷高威廉斯也因傷，球季結束前1個月也缺陣畢爾包的比賽。兩人周四參予了代表隊練習，證明他們的傷勢已經接近沒有問題。後衛樸羅說：「我們知道兩人回歸對球隊有多重要，他們回來、而且開心，都對球隊關鍵。」也馬及歷高威廉斯在2024年歐國盃表現出色，協西班牙奪錦標。不過，西班牙媒體指出，教練迪拉方迪下周一比賽會先讓兩人列任後備，正選翼鋒由費蘭托利斯及巴安拿擔任。
哥頓變劊子手：簡尼不在場令我興奮
【Now Sports】哥頓於熱身賽對哥斯達黎加射入12碼，他直言慶幸隊長哈利簡尼當時並不在場。英格蘭在周三這場熱身賽以3:0大勝，哥頓（Anthony Gordon）除了早段左路變速底線傳中予迪勤懷斯射入，為英軍先開紀錄外，自己在下半場亦射入12碼。他賽後說：「當你替英格蘭上陣，就總有壓力。正如大家知道，有頂尖球員在後備席等待上陣。總是存在壓力，如果你處理不到，就不屬於這個水平。」談到成為劊子手，顯然多得球隊慣常劊子手哈利簡尼當時已退下火線：「他不在場令我感到興奮，我當時四處張望找尋他。既然他不在場，我就想主踢。我喜歡操刀12碼，也喜歡承受那種壓力，很高興射入了。」來季加盟巴塞隆拿的哥頓，之前18次代表英軍錄得兩入球0助攻，此戰是首次單場有入球兼有助攻。
【訓練】「赤腳訓練」成為運動員的秘密武器 世界頂尖足球隊伍都加入訓練清單
長久以來，我們習慣將雙腳包裹在具有高度緩衝與支撐科技的運動鞋中。然而，最近卻掀起了一股「返璞歸真」的風潮。就連歐洲足球頂級豪門——巴黎聖日耳門（PSG）的冠軍總教練 Luis ...