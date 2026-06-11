世界盃｜有商場辦球衣展覽 展出C朗上屆世界盃八強戰衣

【Now新聞台】世界盃明日凌晨揭幕，全城投入足球狂熱，球衣與世界盃相關的精品一樣熱賣。不過有球衣店就指，今屆開賽時間多數是本港深夜，觀賽活動減少，連帶球衣銷量都受到衝擊。 用間尺對齊球員名字及號碼的位置，隔著牛皮紙，用印字機壓實，揮一揮球衣降溫，再撕走膠片，普通的球衣就此注入靈魂。 在旺角這間球衣店，不少球迷趁世界盃前，來選購球衣支持愛隊及球員。 劉小姐：「我喜歡賀蘭，所以會想看看會否有挪威的球衣。」 張先生：「我自己喜歡阿仙奴，都有些西班牙球員，今屆都會較看好西班牙。」 球迷各有所愛，球衣店負責人指，今屆球衣的銷情與上屆開鑼前相若，期望能好過上屆，但開賽時間多數是凌晨時份，銷情難免有些衝擊。 球衣店負責人黃先生：「始終不能一班朋友外出觀賽是會有些影響，可能一班人去飲早茶，看看茶樓會否舉辦飲早茶的觀賽活動。英格蘭會入貨多點，因為香港主力看英超為主，每一隊都會有相應英格蘭球員入選國家隊，會多些他們的粉絲買，曼聯的會印明奈，阿仙奴就印迪勤懷斯。」 除了熱門國家隊，像我穿著這件葡萄牙7號C朗的戰衣外，離香港近一點，亞洲代表日本隊這件作客球衣設計漂亮加上明星效應，吸引不少人帶它回家。 除了球衣，世界盃周邊產品同樣受歡迎。這間在旺角的精品店，今年迎來開張後第四屆世界盃，磁石貼、鎖匙扣、世界盃主題足球卡、阿根廷十一人的Q版公仔，這裡都有得賣。 足球精品店負責人Kenny：「反應其實每屆都是差不多，那群粉絲會繼續不斷買，也會有不斷有新的，例如小朋友、一家大小來都一樣會選購，因為是一種全城的投入。(最多人買)應該是貼紙，因貼紙爸爸有收藏，他(小朋友)自然會收藏。另外吉祥物玩偶，玩偶始終是老少咸宜，要收藏的每一屆都會收藏就一定會買。」 Kenny又指，世界盃熱潮會隨賽事白熱化而高漲，冠軍誕生後一個月，精品都依然有價有市。 #要聞

now.com 影音新聞 ・ 1 天前