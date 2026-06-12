李慧琼到小學欣賞世界盃賽事，籲同學輸波勿氣餒

世界盃開鑼，立法會主席李慧琼都支持呢項盛事，今日去到一間小學同小朋友一齊收睇賽事直播，感受足球狂熱。

保良局林文燦英文小學正舉行世界盃嘉年華，現場有近800位同學著上鍾意嘅球衣，場面熱鬧。李慧琼都到場參與，佢好欣賞學校悉心籌備活動，令同學可以喺考試後放鬆心情，從體育中學習成長。

致辭勉勵學生

李慧琼致辭嗰陣同小朋友分享，體育係一種教育，成為出色嘅球員需要堅毅嘅意志、團隊合作同拼搏精神。面對輸贏，要學識勝不驕、敗不餒。贏咗就為鍾意嘅球隊吶喊，輸咗都唔使氣餒，因為人生總有高高低低。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1035873/世界盃-李慧琼到小學睇波-籲同學輸波勿氣餒-ray-online?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral