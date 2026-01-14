覺得「人生沒不好但就是不滿足」？《世界盡頭的咖啡館》3個「靈魂拷問」問題引導思考人生方向｜誠品書店《閱見自己》

在忙碌的都市節奏中，我們常被生活推著前進，卻忘了停下來問問自己：「這是我想要的嗎？」自我提升不應只是技能的累積，更是一場向內探索的旅程。當我們感到迷惘、壓抑或焦慮時，往往是內心在提醒我們需要重新整理。選來《世界盡頭的咖啡館》，這本來自約翰．史崔勒基的文學式的心理勵志書，以輕巧的故事包裝「人生意義」與自我覺醒的主題，引導大家檢視自己的人生方向與滿足感。

（Getty Images）

「當你不只是一瞥而過，而是真正地思考這個問題，然後捫心自問—你的世界就會改變了。」

新一年到來，正當你對人生處於最迷惘的時刻，覺得「人生沒不好但就是不滿足」，被無力感包圍，彷佛走到世界盡頭時，不妨來到這處「世界盡頭的咖啡館」稍作歇息。《世界盡頭的咖啡館》主角約翰是一位在生活中「一切看似不錯，但總覺得少了什麼」的上班族，在開車旅行時迷路，來到一間位於偏僻地帶、宛如世界盡頭的神祕咖啡館。​他原本只想稍作休息、吃點東西，卻在菜單背面看到三個提問，從而展開一段改變人生的對話旅程。

菜單背面的三個「靈魂拷問」問題是這樣：

你為什麼在這裡？（Why are you here?）

你害怕死亡嗎？（Are you afraid of death?）

你感到滿足嗎？（Are you fulfilled?）

（Getty Images）

書本以這三個問題貫穿全文，透過主角與店長、服務生及其他客人的對話，引導讀者思考人生。三個問題都各有核心價值想讀者思考，如第三個問題，「你感到滿足嗎？」這是讓讀者們思想現在的生活是否充實？是否在做「想做的事」？​也許這是新一年在計劃時可以思考的問題。

若然這問題你的答案是「否」，可能你就陷在一個惡性循環裡。而想要感到滿足，可以從平衡「存在的意義」與日常選擇慢慢尋找。​

（Getty Images）

內容不提供標準答案，而是透過故事讓讀者自己去對號入座，思考：現在的生活是否符合內心真正在乎的事情，是否有勇氣去選擇不同的活法。

《世界盡頭的咖啡館》​​

作者｜約翰．史崔勒基

出版｜三采

《世界盡頭的咖啡館》​

關於「自我提升」主題，誠品書店還有其他的書本介紹，各位要密切留意下星期，願這些書助你在日常中尋得放假般的從容與愜意。

