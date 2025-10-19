Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

世界知名主廚Gordon Ramsay力推塔斯曼尼亞！全球頂級旅遊及美食目的地 不能錯過豐富海產美食、威士忌

世界知名主廚Gordon Ramsay與幼年大白鯊的意外相遇，讓這座澳洲島嶼成為全球矚目焦點。近日塔斯曼尼亞榮獲《Condé Nast Traveler》2025年「讀者之選大獎」亞太及南太平洋地區「最佳島嶼」第二名，這項殊榮與這位米芝蓮星級主廚的親身推薦，印證了塔斯曼尼亞作為全球頂級旅遊及美食目的地的地位。

水底驚魂 與大白鯊的近距離接觸

在《Condé Nast Traveler》最新發佈的影片中，Gordon Ramsay分享了他在塔斯曼尼亞海岸潛水捕撈巨型龍蝦時的驚險經歷。當他在海藻間潛水時，意外遇見一條幼年大白鯊，這個令人屏息的瞬間讓這位見多識廣的名廚也忍不住驚呼 。

Gordon Ramsay描述當時的情景，他從船上揹著氧氣瓶潛入海藻之間，突然發現一條大白鯊朝他游來。當時他一手抓著巨大的龍蝦，擔心自己會成為鯊魚的獵物，於是趴在龍蝦上，將身體貼緊海床，靜靜等待那條12到14英尺長的大白鯊游過 。

更令人驚訝的是，當他回到船上後才得知這條讓他緊張不已的鯊魚其實只是一條幼鯊。潛伴告訴他那只是一條小鯊魚，這個意外插曲讓Gordon Ramsay對塔斯曼尼亞的海洋生態有了更深刻的認識，同時也為這次潛水之旅增添了難忘的回憶。

美食天堂 主廚心中的全球最愛

塔斯曼尼亞在2025年《Condé Nast Traveler》讀者之選大獎中，從去年的第四名大幅躍升至亞太及南太平洋地區「最佳島嶼」第二名 。這項成就來自超過75萬名讀者的投票認可，充分展現了這座島嶼在國際旅遊舞台上日益提升的地位。

儘管經歷了這場海底驚魂記，Gordon Ramsay依然毫不猶豫地表示塔斯曼尼亞是他全球最喜愛的美食目的地之一。他特別盛讚這座島嶼擁有世界級食材、極致新鮮的海鮮與卓越的威士忌文化 。讓他印象最深刻的是那些近四英尺長的巨型龍蝦，這些海洋珍寶的品質令人震撼。

塔斯曼尼亞的威士忌文化更是獨步全球，這座島上每英里擁有的威士忌酒廠數量比世界上任何地方都多。這裡不僅是澳洲的威士忌之都，其涼爽氣候更孕育出全國最優質的葡萄酒，包括全球除香檳區外最受獎項肯定的氣泡酒。Gordon Ramsay在影片最後表達了對塔斯曼尼亞的全心推薦，加上國際權威獎項的肯定，讓塔斯曼尼亞成為2026年最值得造訪的美食與冒險雙重目的地。

塔斯曼尼亞五家酒店榮獲首屆米芝蓮星鑰殊榮

首屆「全球米芝蓮星鑰」評選正式將大洋洲納入評選範圍，而塔斯曼尼亞憑藉其獨特的待客文化與卓越服務，成功摘下五項殊榮，在此次評選中，Saffire Freycinet以其卓越表現獲得最高榮譽「兩把鑰匙」，而The Islington Hotel、The Henry Jones Art Hotel、The Tasman及MACq01則各自榮獲「一把鑰匙」認證 。

Saffire Freycinet

作為澳洲最具代表性的奢華旅宿之一，曾獲選「世界最佳精品酒店」。酒店坐擁Freycinet國家公園的壯麗景致，透過訂製化一對一服務、全包式品嚐套餐，以及獨特的沉浸式活動，如穿著涉水褲現場剝開新鮮生蠔、從酒店自家蜂箱採蜜，讓賓客與塔斯曼尼亞的自然風土建立深刻連結 。​

房內的環境

酒店坐擁Freycinet國家公園的壯麗景致

The Islington

位於荷伯特南區的The Islington Hotel將歷史傳承與現代優雅巧妙結合，其歷史可追溯至1847年，並於2024年完成全面升級改造。酒店僅設11間客房，每間皆配備專屬家具並可遠眺威靈頓山景，由行政主廚Anthony Illingworth主理的私廚式餐飲，在精緻溫馨的氛圍中展現塔斯曼尼亞時令食材的魅力。​

The Islington Hotel將歷史傳承與現代優雅巧妙結合

酒店僅設11間客房，每間皆配備專屬家具並可遠眺威靈頓山景。

MACq01

作為澳洲首間以「說故事」為概念的酒店，MACq01坐落於荷伯特海濱核心地帶，其獨特的「Hidden Hobart」說書導賞團已成為旅客必體驗項目。酒店位於歷史悠久的Hunter Island上，塔斯曼尼亞最早期歐洲人聚落之一，四周環繞著遊艇碼頭與砂岩倉庫，完美展現了島州豐富的歷史底蘊。​

MACq01坐落於荷伯特海濱核心地帶

房間環境

The Tasman

酒店以其獨特的建築設計理念著稱，整體呈現出一曲跨越時代的建築交響樂：1840年代喬治亞風格為序曲，銜接1940年代裝飾藝術風格，最終以2020年代現代延伸作結。作為澳洲首家Luxury Collection酒店，其地理位置串聯荷伯特市中心、德文特港、MONA渡輪碼頭與Salamanca社區。​

酒店以其獨特的建築設計理念著稱，整體呈現出一曲跨越時代的建築交響樂。

房間環境

The Henry Jones Art Hotel

由荷伯特最古老海濱倉庫改造而成的The Henry Jones Art Hotel，是澳洲首間專注藝術的酒店。館內陳列逾400件原創與當代藝術作品，每間客房都保留19世紀砂岩牆面等歷史元素，在52間客房與4間套房中，處處可見塔州新銳與殿堂級藝術家的創作。

酒店由荷伯特最古老海濱倉庫改造

房間環境

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？