黑色星期五優惠大合集！
世界糖尿病日 籲早預防早發現早治療
【on.cc東網專訊】今日為「世界糖尿病日」(11月14日)，衞生署呼籲市民實踐健康生活模式，通過「早預防、早發現、早治療」，以有效減低患上糖尿病及相關併發症。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅醫生表示，糖尿病是一種常見慢性疾病，特徵為血液中葡萄糖含量過高。若控制不當可引發嚴重併發症，包括心臟病、中風、腎衰竭和失明。
徐稱，全球每9名成年人中就有一名糖尿病患者。衞生署的2020至2022年度人口健康調查（調查）顯示，15至84歲非住院的人口中，8.5%患有糖尿病或血糖升高，和2014至2015年度的8.4%相若；調查報告顯示每3名患者中就約有一位未意識到自身患病。在2024年，有442宗（臨時數字）登記死亡個案與糖尿病有關，粗死亡率為按每十萬名人口計算5.9人（臨時數字）。
糖尿病主要分為一型、二型和妊娠期糖尿病，其中以二型糖尿病最為常見，約佔所有糖尿病個案的95%，而超重及肥胖、缺乏體能活動和遺傳為患上二型糖尿病的關鍵因素。徐指出，無論遺傳風險因素如何，改變生活模式是預防二型糖尿病或延後發病的最佳方法。市民應保持健康體重、均衡飲食並限制糖分和飽和脂肪的攝取、避免飲酒或吸煙。此外，每星期應進行最少150至300分鐘中等強度的帶氧體能活動或同等時間和強度的體能活動；步行亦是其中一項體能活動，可預防多種慢性病和減低患上二型糖尿病的風險。
另外，政府在2023年推出為期3年的「慢病共治計劃」，資助45歲或以上未曾確診患有高血壓或糖尿病的香港居民，配對家庭醫生並於私營醫療市場接受糖尿病及高血壓篩查，並於今年3月擴展至提供血脂檢查。經篩查後被診斷為血糖偏高，或患有糖尿病、高血壓或高血脂的參加者可進入治療階段，在政府資助下由自行選擇的家庭醫生繼續診治，以及按健康狀況獲處方藥物，接受專屬護士診所和專職醫療服務。今年10月15日，已有超過16萬名市民參加了「慢病共治計劃」，約100,400人（即約六成）已完成篩查。其中約40,500人（約四成）已進入治療階段，當中包括被診斷為血糖偏高（即指糖化血紅素6.0-6.4%或空腹血糖6.1-6.9 mmol/L水平），或患有糖尿病、高血壓或高血脂的參加者。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
奧斯卡體檢暈倒 99%宣佈掛靴
曾經在車路士踢中場的巴西球員奧斯卡，現時在家鄉踢聖保羅。他在球會例行體檢時突感不適暈倒，隨即被送往醫院急救。而他另一為人熟悉，是曾在中超踢波8年，賺了高達2億歐元工資。Yahoo 體育 ・ 1 天前
瑪嘉烈醫院爆手足口病 七醫生感染
【Now新聞台】瑪嘉烈醫院爆發手足口病，七名醫生受感染，院方指服務未受影響。醫院發言人表示，內科及老人科和外科部門七名醫生本月二日起先後發燒、喉嚨痛及出皮疹等，診斷後確診感染手足口病，一人康復上班、其他人休假，全部情況穩定，並無病人受影響。院方初步調查發現七人曾於不同聚會有接觸，正調查感染源頭。#要聞now.com 影音新聞 ・ 18 小時前
流感｜11月大男嬰亡 葉柏強：甲流病毒有明顯差異 籲嬰幼兒首48小時求醫｜Yahoo
衞生防護中心昨日（13 日）公布，一名年僅 11 個月大的男嬰感染甲型流感後離世。港大醫學院曹延洲基金兒科教授葉柏強今早（14 日）在電台節目表示，今年的夏季流感爆發時間較以往推遲，而且這輪的甲型流感病毒為 H3，較之前的 H1 有明顯差異，市民以至高風險組群，例如小童和長者的流感免疫防護可能不足，葉柏強因此呼籲家長要提早為子女接種疫苗。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
魑魅魍魎｜港產startup核藥ZERO 能治 喬布斯也救不回的癌症？｜中環十一少
不知道多少人與我一樣，看見橙色的iPhone便感到唔開胃，然後嘆息Steve Jobs為何如此早逝，被「神經內...BossMind ・ 1 天前
11 個月大男嬰染甲流不治 今年度第二宗兒童感染流感離世 多宗嚴重個案均無接種疫苗︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】衞生防護中心今日（13 日）公布，一名年僅 11 個月大的男嬰感染甲型流感後離世。男嬰早前因併發症留院逾兩周，延至今日不治。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
人工智能預測住院病人病情惡化風險
病房的日常運作非常繁忙，為協助前線醫護人員監察病人狀況，以及提升病人護理效率，醫院管理局在博愛醫院全院試行人工智能患者風險預警系統（系統），旨在24小時全天候監察病人，若發現病人有異常情況，會即時透過電子設備通知醫護人員，以便為病人提供協助。博愛醫院七月起率先在全院所有病房推行系統，有助縮短住院病人因為病情惡化而要留院的時間達四分之一，甚至降低病人的死亡率。Yahoo 健康 ・ 5 小時前
康希諾生物:吸入用結核病加強疫苗於印尼 啟動I期臨床試驗並完成首例受試者入組
康希諾生物(06185.HK) 宣佈，公司開發的吸入用肺結核疫苗（5型腺病毒載體）（吸入用結核病加強疫苗），近日於印尼正式啟動I期臨床試驗，並完成I期臨床試驗首例受試者入組。 目前，卡介苗是全球唯一可用於預防結核病的疫苗，在全球範圍內被廣泛接種，其對預防嬰幼兒結核病發揮重要作用，但卡介苗保護力會隨時間減弱，無法通過加強免疫接種增強疫苗的保護效果。針對此不足，公司研發了第一代全球創新結核病加強疫苗（結核病加強疫苗）用於卡介苗接種人群，結核病加強疫苗於加拿大完成了Ia及Ib期臨床試驗，臨床試驗數據證明了結核病加強疫苗作為候選疫苗的安全性和作為卡介苗加強疫苗的有效性，及黏膜免疫的優越性。(CW)infocast ・ 20 小時前
荃信生物(02509.HK)長效雙抗QX027N獲兩項臨床試驗默示許可
荃信生物－Ｂ(02509.HK)公布，公司自主研發的長效雙抗QX027N注射液獲國家藥品監督管理局藥品審評中心的臨床試驗默示許可，擬用於治療哮喘及特應性皮炎。標誌司在自免及過敏疾病領域的創新雙抗矩 陣 正式邁入臨床階段。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 13 小時前
康希諾(06185.HK)：吸入用肺結核疫苗已完成I期臨床試驗首例受試者入組
康希諾生物(06185.HK)公布，公司開發的吸入用肺結核疫苗(5型腺病毒載體)近日於印尼正式啟動I期臨床試驗，並完成I期臨床試驗首例受試者入組。 公司指，由於目前唯一預防結核病的卡介苗保護力會隨時間減弱，因此研發了第一代全球創新結核病加強疫苗用於卡介苗接種人群，結核病加強疫苗於加拿大完成了Ia及Ib期臨床試驗，臨床試驗數據證明了結核病加強疫苗作為候選疫苗的安全性和作為卡介苗加強疫苗的有效性，以及黏膜免疫的優越性。(ss/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 20 小時前
中慧生物(02627)四價流感病毒亞單位疫苗及三價流感病毒亞單位疫苗I期臨床試驗啟動
中慧生物(02627)宣佈，集團近期啟動集團四價流感病毒亞單位疫苗（佐劑）及三價流感病毒亞單位疫苗（佐劑）的I期臨床試驗。集團已於2024年7月就在研四價流感病毒亞單位疫苗（佐劑）及於2024年10月就在研三價流感病毒亞單位疫苗（佐劑）取得國家藥品監督管理局的新藥臨床試驗申請批准。(LF)infocast ・ 20 小時前
中慧生物(02627.HK)：兩款流感疫苗已啟動I期臨床試驗
中慧生物(02627.HK)公布，集團近期啟動四價流感病毒亞單位疫苗(佐劑)及三價流感病毒亞單位疫苗(佐劑)的I期臨床試驗。有關藥物已分別於去年7月及10月取得國家藥品監督管理局的新藥臨床試驗申請批准。 公司指，四價流感病毒亞單位疫苗(佐劑)及三價流感病毒亞單位疫苗(佐劑)專為65歲及以上人群設計，由於添加了類MF59佐劑，免疫反應增強，提高了抗體滴度，為該年齡群體提供更佳保護。(ss/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 21 小時前
上水婦人打斜亂過馬路 被埋伏警員「斷正」截停影片瘋傳
社交平台Threads瘋傳影片，上水一名婦人「打斜」橫過馬路，結果走到對面巴士站時，遭守候埋伏的警員「斷正」，但婦人看到警員後「揮了一下手」未有停下，警員逐跟在身後走了幾步，最終成功截停對方，相信是發出告票。《am730》正向警方查詢事件。 網民揶揄「佢揮一揮手，當係拒絕傳單咁講聲唔使啦唔該」、「佢真係抵罰喎」、am730 ・ 1 小時前
洪天明爆周嘉蔚多次嗌離婚 流淚感激太太「可以得到更好，但佢選擇咗我」
被網民戲稱為「賞金獵人」嘅洪天明，同2006年港姐亞軍周嘉蔚喺2012年結婚，二人育有兩子。幾個月前有周刊封面報導指，洪天明周嘉蔚嘅婚姻疑似喺今年初開始感情生變甚至「各有各玩」，甚至影到周嘉蔚擺低老公同囝囝，同3位男士去蒲。報導提及由於洪金寶「出聲」，兩公婆只好恩愛示人。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 分鐘前
新聞女王2｜59歲關寶慧挾持泰臣惹關注 昔日TVB女主角被騙淪脫星 情路坎坷仍恨嫁
現年59歲的關寶慧（Emily）絕跡香港電視圈多年，近日參演《新聞女王2》變成搶眼角色，表現備受觀眾關注，更成功掀起話題。關寶慧在劇中飾演小業主「芬姐」，她持刀挾持法團代表的一幕，道盡小市民面對巨額維修費的無助，獲讚極具感染力，而她崩潰怒吼 「我哋攬住一齊死！」更成為金句，網民形容：「芬姐的眼淚太真實了，關寶慧演技炸裂！」Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
周慧敏被批唱歌冇氣如災難級演出 網民力勸收山：人真係要識退落嚟
周慧敏有「玉女掌門人」之稱，1988年推出首張同名專輯《周慧敏》，其柔弱溫文聲音深受歡迎。不過，近年被網民狠批其唱功，指愈來愈沙聲，唱live差咗好多。近日，又有網民分享一段周慧敏《地老天荒愛一場巡迴演唱會》片段，網民直言係災難級演出，甚至勸佢唔好再唱歌。Yahoo 娛樂圈 ・ 31 分鐘前
港姐季軍袁文靜升呢與譚俊彥龔嘉欣同台 被力捧之際宣布做回「老本行」教書？
應屆港姐季軍袁文靜（Jane）於上海成長，擁有碩士學歷，於港姐決賽中表演廣東話Rap成功吸引全場目光，被大讚可愛，當選後隨即獲得唔少演出機會。日前，袁文靜以「在TVB做女藝人到底有多辛苦｜待機10am-3am」為題，於馬路邊拍片訴苦，自爆自己一直忙到凌晨三點，即使遇上生理期，仍堅持企足八小時拍攝，但腳太痛忍唔住喊到眼腫。雖然過程艱辛，但袁文靜表示唔會就此低頭。反而視此為磨練演藝之路嘅必經階段。近日，袁文靜嘅努力最終獲得回報，被安排與視帝譚俊彥及視后龔嘉欣同台亮相，地位明顯上升，成為TVB力捧嘅新面孔。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
張寶兒父親8,500萬沽禮頓山4房 持貨20年勁賺半億！
豪宅氣氛改善，不少資深投資者趁旺沽貨。藝人張寶兒父親、有「底褲大王」之稱的張煌煌，日前以8,500萬元售出跑馬地禮頓山一伙4房單位，持貨20年勁賺5,000萬元離場。28Hse.com ・ 2 小時前
90後小斯 1.36億破頂價買海璇 「同人唔同命」有KOL買樓即坐艇
KOL「小斯」張鎌安以 1.36 億破頂購入海璇 II 特色戶，引發網紅財富力討論﹐豪擲買樓背後，亦有創作者買樓即坐艇，反映本地 KOL 變現兩極。Yahoo 地產 ・ 1 天前
海俊傑太太急需換肝 獲郭富城等圈中人伸出援手籌得79萬 公開肝臟來源等細節
1994年新秀冠軍海俊傑，日前拍片聲淚俱下表示任職化妝師嘅太太莫家慈（Effie）患上急性肝硬化，身處內地醫院，需籌款70萬進行換肝手術。事件引起全城關注，唔少圈中人都伸出援手幫忙，包括郭富城、小美、陳淑芬連炎輝等等，短短一個幾鐘頭籌得79萬。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中國傳停買美國黃豆 1200萬噸承諾恐淪外交姿態
在美國宣布象徵兩大經濟體關係回暖的「廣泛貿易休戰」不到兩週後，中國購買美國大豆的步調似乎陷入停滯。鉅亨網 ・ 1 天前