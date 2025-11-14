世界糖尿病日 籲早預防早發現早治療

【on.cc東網專訊】今日為「世界糖尿病日」(11月14日)，衞生署呼籲市民實踐健康生活模式，通過「早預防、早發現、早治療」，以有效減低患上糖尿病及相關併發症。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅醫生表示，糖尿病是一種常見慢性疾病，特徵為血液中葡萄糖含量過高。若控制不當可引發嚴重併發症，包括心臟病、中風、腎衰竭和失明。

徐稱，全球每9名成年人中就有一名糖尿病患者。衞生署的2020至2022年度人口健康調查（調查）顯示，15至84歲非住院的人口中，8.5%患有糖尿病或血糖升高，和2014至2015年度的8.4%相若；調查報告顯示每3名患者中就約有一位未意識到自身患病。在2024年，有442宗（臨時數字）登記死亡個案與糖尿病有關，粗死亡率為按每十萬名人口計算5.9人（臨時數字）。

糖尿病主要分為一型、二型和妊娠期糖尿病，其中以二型糖尿病最為常見，約佔所有糖尿病個案的95%，而超重及肥胖、缺乏體能活動和遺傳為患上二型糖尿病的關鍵因素。徐指出，無論遺傳風險因素如何，改變生活模式是預防二型糖尿病或延後發病的最佳方法。市民應保持健康體重、均衡飲食並限制糖分和飽和脂肪的攝取、避免飲酒或吸煙。此外，每星期應進行最少150至300分鐘中等強度的帶氧體能活動或同等時間和強度的體能活動；步行亦是其中一項體能活動，可預防多種慢性病和減低患上二型糖尿病的風險。

另外，政府在2023年推出為期3年的「慢病共治計劃」，資助45歲或以上未曾確診患有高血壓或糖尿病的香港居民，配對家庭醫生並於私營醫療市場接受糖尿病及高血壓篩查，並於今年3月擴展至提供血脂檢查。經篩查後被診斷為血糖偏高，或患有糖尿病、高血壓或高血脂的參加者可進入治療階段，在政府資助下由自行選擇的家庭醫生繼續診治，以及按健康狀況獲處方藥物，接受專屬護士診所和專職醫療服務。今年10月15日，已有超過16萬名市民參加了「慢病共治計劃」，約100,400人（即約六成）已完成篩查。其中約40,500人（約四成）已進入治療階段，當中包括被診斷為血糖偏高（即指糖化血紅素6.0-6.4%或空腹血糖6.1-6.9 mmol/L水平），或患有糖尿病、高血壓或高血脂的參加者。

