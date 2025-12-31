世界級球星都迷上Olive Young 自爆最愛用PDRN！75折起入手Jesse Lingard同款護膚品

焦點

新年除夕特別交通及運輸安排一文睇晒

連球星都指定入手的Olive Young護膚品，即看Jesse Lingard購物清單：

幾乎所有到訪韓國的人都必到Olive Young逛逛，就連世界級球星也不例外！前曼聯球星、現效力於FC Seoul的Jesse Lingard，最近在綜藝節目中公開了他的Olive Young掃貨日常，節目中還透露了自己對K-beauty的熱愛，更親自挑選了近來爆紅的護膚品，瞬間引起熱議！

球星Jesse Lingard都迷上Olive Young

Jesse Lingard自加盟FC Seoul後，逐漸適應韓國的生活節奏，早前他更出演了韓國MBC熱門綜藝節目《我獨自生活》。節目中記錄了他從晨起洗臉、運動訓練到夜間保養的全過程，最備受討論的一幕當屬當他現身Olive Young，熟練地掃描貨架、研究成分、詢問店員意見，甚至自助結帳。

圖片來源：節目截圖
圖片來源：節目截圖
圖片來源：節目截圖
圖片來源：節目截圖

他在節目中被問及選購心得時坦言不太看品牌，主要看成分，而他最近則最愛PDRN類的產品。PDRN具有出色的肌膚再生、抗發炎與深層保濕功效，能促進細胞修復與膠原蛋白生成，使肌膚更有彈性。PDRN產品非常適合長時間處於戶外的人士，難怪會成為Jesse Lingard挑選護膚品的標準。

圖片來源：節目截圖
圖片來源：節目截圖

Jesse Lingard同款Olive Young產品推薦：BIODANCE Bio-Collagen Real Deep Mask Sheet

95折優惠價：$154.36｜原價：$163.38

將34克精華直接濃縮凝固成水凝膠型態，隨著有效成分逐步被吸收，面膜會變得愈發透明。主打深層保濕與彈力修護，特別適合在肌膚狀態不穩或長時間曝曬後使用。

圖片來源：節目截圖
圖片來源：節目截圖

Jesse Lingard同款Olive Young產品推薦：Dermafix Perfect Real Performance Vita Collagen Mask Sheet

77折優惠價：$94.77｜原價：$124.48

配方中結合膠原蛋白與沙棘果萃取，為肌膚提供緊緻感之餘，同時補充維他命C與E。同時具備低刺激配方，讓疲憊肌獲得彈性與光澤，改善乾紋暗沉問題。

圖片來源：節目截圖
圖片來源：節目截圖

Jesse Lingard同款Olive Young產品推薦：goodal Green Tangerine Vita-C Dark Spot Care Eye Patch

價錢：$202.28

針對暗沉、色調不均與細紋問題進行集中修護，具有亮白與提拉功效。貼片表面的壓紋設計，有助於緊密貼合眼周弧度，讓精華更均勻滲透，特別適合在睡眠不足或長時間用眼後使用。

圖片來源：節目截圖
圖片來源：節目截圖

Jesse Lingard同款Olive Young產品推薦：ISOI Blemish Care Serum + Blemish Care Up Cream

75折優惠價：$413.98｜原價：$552.38

其精華主打溫和淡化色素沉澱，連續11年榮登韓國熱銷榜首。搭配同系列面霜使用能加倍鎖水保濕，有助於維持肌膚穩定度，打造無瑕透亮肌。

圖片來源：節目截圖
圖片來源：節目截圖

Jesse Lingard同款Olive Young產品推薦：AESTURA Atobarrier 365 Cream

8折優惠價：$273.86｜原價：$342.32

針對脆弱肌膚提供長時間屏障支撐，特別適合在換季或肌膚防禦力下降時使用。長效保濕同時修護受損角質層，是許多人推薦的神級乳霜。

圖片來源：節目截圖
圖片來源：節目截圖

