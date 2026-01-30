世界網球一姐 ARYNA SABALENKA 綻放天然鑽石般的多面璀璨

A Diamond is Forever 攜手高級珠寶品牌亮相《Tatler》封面故事

香港 - Media OutReach Newswire - 2026年1月30日 - 世界排名第一的女子網球選手Aryna Sabalenka，近日以嶄新姿態登上《Tatler》一月刊雙封面，一改賽場上淩厲果斷的運動形象，展現優雅從容的另一面。A Diamond is Forever 𢹂手高級珠寶品牌 ——Claudia Ma Fine Jewellery、Carnet Jewellery 及HEARTS ON FIRE，以天然鑽石珠寶，配搭高級時裝，為Sabalenka打造多個時尚造型，展現多面璀璨魅力。她眼神從容、姿態鬆弛，天然鑽石高級珠寶的光芒恰如其分地烘托出她的獨特氣質一一不張揚，卻自有分量。這組封面同步亮相於香港、台灣、新加坡、馬來西亞、印尼及菲律賓等亞洲多地《Tatler》版本，Sabalenka以真實的自我，詮釋了「風格即態度」。





世界排名第一的女子網球選手Aryna Sabalenka登上《Tatler》一月刊雙封面閃耀亞洲多地（圖片源自《Tatler Hong Kong》）



剛於2026年WTA布里斯本站奪冠、並以破紀錄戰績結束2025賽季的Sabalenka，完美融合時尚鋒芒與運動自信。 她的堅韌實力與獨特風格，與天然鑽石承載的特質相呼應——歷經時間與壓力淬鍊、方能綻放真實璀璨的光芒，成就堅不可摧的內在力量。





Aryna Sabalenka佩戴來自Claudia Ma Fine Jewellery高級珠寶，18K黃金鑲嵌的天然彩鑽耳環、鑲嵌在白珊瑚及18K白金底座上的黃色心形天然鑽石戒指、18K白金天然鑽石網球手鏈（圖片源自《Tatler Hong Kong》）



在封面造型中，Aryna Sabalenka佩戴來自Claudia Ma Fine Jewellery的天然鑽石高級珠寶——一對18K黃金鑲嵌的花式切割天然鑽石耳環、一枚鑲嵌在白珊瑚和18K白金底座上的黃色心形天然鑽石戒指，以及一條以18K白金打造的天然鑽石網球手鏈，盡顯其自信的獨特氣質。





Aryna Sabalenka佩戴來自Carnet Jewellery的Fleur d'Or Blanc系列以鉑金、白金及黃金打造，並鑲嵌白色與黃色天然鑽石項鍊（中）（圖片源自《Tatler Hong Kong》）



在另一封面中，Aryna Sabalenka佩戴了Carnet Jewellery的Fleur d'Or Blanc系列以鉑金、白金及黃金打造、並鑲嵌白色與黃色天然鑽石項鍊，彰顯她自由不羈、個性鮮明的時尚態度。



淬鍊之路：從壓力中迸發內在力量



Aryna Sabalenka的冠軍之路，猶如天然鑽石的誕生——歷經地底深處的壓力與漫長時光，終以璀璨姿態呈現世人眼前。 她曾面臨危及職業生涯的發球危機， 2022年一度因此陷入自我懷疑，其後通過技術與心理重塑於2023年澳網突破瓶頸，首奪大滿貫單打冠軍並登頂世界第一。 2024年，她強勢衛冕澳網與美網冠軍，彰顯了如同天然鑽石般的堅韌。 她坦言道：「我也有狀態低迷、感到疲憊的時候，但我從未停下。 正因如此，在艱難的賽季中奪冠時，那份激動才無以言表——它最真實地證明，即便身處低谷，我依然可以強大。 」值得一提的是，Sabalenka佩戴的Hearts On Fire Inside/Out系列天然鑽石珠寶，以其內外皆璀璨的切工呼應了她忠於自我的態度——不掩飾鋒芒，亦不迴避脆弱，在每一次折射間流露真實光芒。



真我本色：場上「猛虎」的多面人生



球場上，她是擊球時速達129公里的「猛虎」，爆發力強勁且無所畏懼。 球場外，她則擁抱生活的多面節奏。 Aryna Sabalenka在視頻系列《Aryna's Arena》中，向粉絲展示了真實的幕後訓練與日常飲食，她也坦然分享了賽場失利后的真實情感。 在社交媒體上，她樂於呈現自己的時尚、旅行與生活趣味，同時也清醒地守護私人邊界，在表達與內斂間找到平衡。



Aryna Sabalenka深信外在風格是內在力量的表達，因此喜愛通過天然鑽石珠寶來彰顯個人風格。 她分享道：「大家或許熟悉我的賽場形象，但我同樣享受盛裝時刻，那是我大膽、柔美的另一面。 我的時尚哲學在於調和力量感與舒適度，並為其注入華麗點綴。 若我能轉型為設計師，我的美學理念將是創造充滿力量、自信與獨特個性的風格。 」



從父親第一次牽著她的手走進球場，到如今屹立世界之巔，Sabalenka以十年光陰詮釋何謂步履不停、夢想不熄。 她的故事彷彿與天然鑽石的誕生悄然呼應——璀璨光芒總在時間與壓力的交織中凝聚，非凡成就必定源自矢志不渝的打磨與堅守。 這不僅是一位冠軍的成長歷程，更是一顆宛如天然鑽石般的靈魂，在歲月中自我淬鍊、持續閃耀的傳奇。





關於De Beers集團

De Beers集團（De Beers Group）成立於1888年，是全球領先的鑽石公司，在鑽石勘探、開採、銷售和行銷方面擁有無與倫比的專業經驗。 De Beers集團及其合作夥伴在鑽石供應鏈僱用超過20,000名員工，以其產值以及其在博茨瓦納、加拿大、納米比亞和南非的開礦作業而言，De Beers集團為全球最大的鑽石生產公司。 創新是De Beers集團的核心策略，以此發展包括De Beers（De Beers London）和Forevermark永恒印記在內的品牌組合，以及其他開拓性解決方案，例如鑽石開採和可追溯性計劃GemFair和Tracr。 De Beers集團通過De Beers鑽石研究機構（De Beers Institute of Diamonds）提供教育和實驗室服務，並依託De Beers集團Ignite團隊推出多種鑽石分選、檢測和分類技術系統，為鑽石行業提供優質的服務和先進的技術。 De Beers集團致力於

「創守永恒」

的承諾，該承諾規劃了一套綜合完整的方法體系，指引著我們邁向一個更公平、安全、潔淨和健康、促進社區繁榮、環境得到保護的未來。 De Beers集團是Anglo American PLC集團的一員。 如需瞭解更多資訊，請訪問

www.debeersgroup.com

。





關於Claudia Ma Fine Jewellery

懷抱對現代高級珠寶的熱愛與對品質的堅定追求，Claudia Ma 於 2000 年創立其同名品牌。 憑藉敏銳的設計天賦與對藝術的感知，她以創新方式演繹經典主題，打造出風格鮮明、工藝卓越的作品，深受業界廣泛讚譽。 Claudia 曾與 Shanghai Tang、連卡佛、戴比爾斯集團旗下珠寶品牌 Forevermark 永恆印記等知名品牌合作，進一步鞏固其在香港高級珠寶領域的獨特地位。 她近期的系列以「杠鈴」為靈感，象徵平衡、專注與力量，採用 18K 金材質並鑲嵌天然鑽石，作品兼具韌性美學與日常佩戴的當代風格。





關於Carnet Jewellery

Carnet展現了創意總監王幼倫的願景和承諾，致力打造時代流傳的傑作。 每一件作品都體現了她對細節的極致追求與精益求精的精神。 她巧妙融合東西方傳統與現代設計元素，超越界限，創造出令人著迷的絕美珠寶。 自1998年以來，王幼倫在香港的高級珠寶工作室中創作了許多驚豔之作。 Carnet 精湛的工藝將每一件作品都升華為一件可佩戴的藝術品，總能吸引眾人的目光，並贏得全球收藏家的青睞。 作為世界頂級珠寶設計師之一，王幼倫為傑出女性專屬打造延伸自我的超凡作品——強大、迷人、自信地佩戴Carnet珠寶。





關於HEARTS ON FIRE

HEARTS ON FIRE®為現代鑽石珠寶品牌，以切工完美的閃耀鑽石享譽全球。



自1996年創立以來，HEARTS ON FIRE®致力於將大自然孕育的瑰寶雕琢成耀眼無比的璀璨鑽石，寫下頂級美鑽和完美切工的新標準。 HEARTS ON FIRE®在工藝方面精益求精，加上勇於創新的精神，令品牌的鑽飾能照亮每個美好時刻。 HEARTS ON FIRE®於2014年獲周大福珠寶集團收購，並成為旗下品牌。 品牌的鑽飾通過HEARTS ON FIRE®專門店、官方網站及全球480個銷售點行銷全球。 詳情請流覽

http://www.heartsonfire.com/

。







