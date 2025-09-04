世界足球峰會閉幕 足總稱會培育更多年輕人才

【Now新聞台】一連兩日的世界足球峰會閉幕。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩、足總主席霍啟山等人出席峰會閉幕禮。峰會首次在港舉行，邀請各地足球名宿等到場交流，吸引逾4000人參與。

霍啟山指，峰會吸引更多體育公司落戶香港，幫助推動香港足球產業化，足總下一個目標是培育更多年輕人才。而羅淑佩指，啟德體育園開幕至今已舉行多場大型足球國際賽事，證明香港在亞洲足球市場的優勢。

羅淑佩：「香港特區政府顯然致力於支持足球發展，我們投資場地，我們投資青少年培訓，我們也投資培養人才，但這一切都歸功於政府與香港之間的牢固夥伴關係。在卓越領導下，足總為足球產業蓬勃發展提供有效平台。」

霍啟山：「計劃與政府一齊落實，主要是推動下一步足球發展目標。我很高興告訴大家，除我們數個的大版塊內，有很重要可以說，是重點的是青訓。青訓方面會提供更多足球人口，同時給我們港超聯及港隊更大動力。」

