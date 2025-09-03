世界足球峰會首度來港舉行 啟德體育園莊澤基：香港有獨特優勢舉辦國際賽事

【Now新聞台】世界足球峰會香港站一連兩日在亞博館舉行。

峰會首度來港舉行，並向公眾開放，球迷可以參與足球嘉年華活動，亦有球會展覽、技巧挑戰賽等足球體驗，多位足球名宿會亮相。峰會預計會吸引超過4000人參加，包括世界各地足球領袖、科技企業及投資者。

國際足協裁判委員會主席哥連拿出席座談會，分享球證心得及運用VAR的影響。啟德體育園行政總裁莊澤基則指，體育園下半年重點是全運會，過去舉辦的體育賽事亦展現出香港是一個非常適合舉辦國際賽事的地方。

啟德體育園行政總裁莊澤基：「無論從運動或娛樂角度，任何想來香港的主辦單位都希望取得成功，他們的球迷通常會帶來巨大的商業影響力。毫無疑問，無論你看港隊與印度比賽、香港七人橄欖賽還是足球盛會，香港都有獨特優勢舉辦精彩體育賽事。」

