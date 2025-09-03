世界足球峰會香港站揭幕 選址肯定本港國際體育中心地位

【on.cc東網專訊】世界足球峰會香港站今日（3日）於亞洲國際博覽館揭幕，為期兩日。香港足球總會總幹事張炎有表示，峰會選址香港，肯定本港作為國際體育、商業及文化交流中心的聲譽，並彰顯香港致力推動足球的決心。張稱，香港具備舉辦大型足球賽事及國際足球相關會議的理想條件，憑藉全球最繁忙的機場之一、便捷鐵路及高效公共交通，確保所有與會者都能方便出行。

他補充，香港的獨特地理優勢，在於多元文化交融，以及亞洲金融和商業中心的地位，有利培養創新思維和策略夥伴關係，成為促進全球足球協會、贊助商、媒體，以及技術提供者之間合作的理想場所。

峰會行政總裁Marian Otamendi表示，此乃第30屆峰會活動之一，今年曾到訪摩洛哥、墨西哥、紐約等地，將於沙特利雅德結束，反映足球行業增長為全球趨勢。她預計香港的峰會將吸引逾3,000人參與，半數來自海外，可能是歷屆舉辦過的最大型活動。她補充，峰會有約22%女性演講者和大量女性與會者，女性在球壇的代表性仍然不足，必須共同努力作出改變。

