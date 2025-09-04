Yahoo 娛樂圈《阿龍》專訪 鄭中基否認乘勢復出
「世界足球峰會」首度登陸香港備受矚目
足壇傳奇與業界領袖讚嘆地道點心與維港美景 同時肯定香港作為全球體育樞紐的發展潛力
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月4日 - 香港穩踞亞洲足球盛事之都的超卓地位，連番舉辦備受矚目的活動，包括5月的2025曼聯亞洲巡迴賽、於7月份雲集利物浦、AC米蘭、阿仙奴及熱刺四大世界頂尖球會的「香港足球盛會2025」，還有最近於8月舉行的「沙特超級盃」，由Cristiano Ronaldo（基斯坦奴・朗拿度）掀起全城乃至橫跨整個地區的足球熱潮。
隨著「世界足球峰會」選址香港作為亞洲首站，全城足球狂熱更是達至頂峰。投資者、創新者與熱血球迷於2025年9月3至4日齊集亞洲國際博覽館，與多位標誌性球壇巨星碰頭，包括前英格蘭及曼聯隊長Rio Ferdinand（里奧費迪南）、前車路士及英格蘭隊長John Terry（泰利）以及克羅地亞史上最佳射手Davor Šuker（達沃・蘇克）等。
香港旅遊發展局（旅發局）總幹事劉鎮漢表示：「『世界足球峰會』是全球最具影響力的足球會議之一，香港成為峰會主辦城市，不僅彰顯本港在國際體育盛事領域上日益重要的角色，也印證香港既是體育盛事的理想舉辦地，更是會展活動的首選地。旅發局也一盡地主之誼，為訪港參與峰會的足球名宿及嘉賓悉心安排暢遊香港的行程，豐富他們的商旅體驗。旅發局亦會繼續推動更多大型國際會展盛事在港舉行，吸引更多高增值過夜會展旅客訪港。」
香港：國際會議全球拓展首選目的地 超級聯繫人優勢備受讚譽
峰會期間，業界資深行政人員與領袖分享塑造未來的前瞻洞見，當中涵蓋國際擴張、亞洲在全球足球運動中日益增長的影響力、青年發展、基層培育體系、數碼轉型、投資、科技、人工智能、可持續發展及社區影響等多項議題。
多位球壇代表人物與全球決策者同時在規劃足球產業未來方面取得卓越成果，而場內充滿活力的足球嘉年華，更將球迷參與度推向高峰。「世界足球峰會」聯合創辦人暨董事總經理Jan Alessie將香港視作峰會進軍亞洲的策略首選：「峰會首次落戶香港，我們不單是把同樣對足球的熱情帶到亞洲，更希望建立一個長遠的行業交流平台，推動區內足球產業的合作、投資和創新發展。我們相信，香港有充分的潛力成為連接東西方足球的橋樑，推動亞洲足球業界的專業化發展和突破，開拓更多新機遇。」
香港點心與壯麗天際線深受一眾球壇傳奇青睞
除了參與影響深遠的研討與高層次商業交流，「世界足球峰會」的貴賓與多位足球名宿 -- 包括前英格蘭及曼聯隊長Rio Ferdinand（里奧費迪南）、意大利傳奇領隊Fabio Capello（法比奧·卡比路）以及「世界足球峰會」行政總裁Marian Otamendi與聯合創辦人暨董事總經理Jan Alessie—— 於訪港期間獲旅發局招待，體驗連串經典香港特色。他們乘搭百年歷史電車與開篷巴士，近距離欣賞標誌性維港天際線，並於個性化的盛宴上細味各式傳統點心，全方位體驗香港的文化魅力。
再度來臨香港的Rio Ferdinand（里奧費迪南）表示，以往隨球隊來港多以工作、踢足球為主，未必有機會體驗美食或到訪不同景點，今次能好好欣賞城市景色，也見識了更多精彩事物，「我從未登上太平山頂，能親眼見識實在太棒了，這一切如此震撼、美妙。」他亦讚揚香港美食，「午餐品嚐過的燒鵝是這裡傳統佳餚，也很美味。」Rio笑言，自己喜歡亦享受熙來攘往的熱鬧氛圍，想品嚐地道小吃、街頭美食。
Marian Otamendi 亦說道：「太平山頂是旅客必去的景點，這裏有世界獨一無二的風光。我聽聞香港海灘及山峰風光明媚，希望未來可以再次來港探索，並帶同家人旅遊，因為這裡是他們一定要親身體驗的地方。」
本次峰會由世界足球峰會與 Asia Partners IFBD Limited（CR7® LIFE 博物館及 CR7® LIFE 旗艦店的知識產權擁有人）聯合主辦，並獲中國香港足球總會全力支持，以及國際足協（FIFA）和亞洲足球協會（AFC）的積極參與，進一步鞏固香港作為國際體育盛事之都的地位。
主辦單位Asia Partners IFBD Limited的 Filipe Gonçalves 補充：「這項盛事有力彰顯香港在體育、文化及商業領域的國際地位。在香港旅遊發展局及中國香港足球總會的全力支持下，我們不僅籌辦一個足球峰會，而是建立一個長遠的傳承，善用足球的獨特力量凝聚社群，並在亞洲開拓全球機遇。」
