世界龍獅日尖沙咀舉行 30支海內外隊伍參與

【Now新聞台】香港龍獅節暨第八屆世界龍獅日一連兩天在尖沙咀舉行，30支本地和海內外隊伍參與。

鼓舞飛揚，代表張飛的黑色舞獅登場，一躍而起，眨眨眼環顧全場，在座的觀眾都看得盡興。

這場國際醒獅比賽集合了30隊本地以及澳洲、馬來西亞、內地的舞獅隊伍同台較量，包括由英國倫敦首次來港參賽的他們。

英國龍獅總會代表：「都很期待，因為都有提前準備，提前準備了兩、三個月。很好呀這個比賽，真是很好的氣氛。」

有主場之利的港隊作為東道主，感受更深刻。

廣告 廣告

香港發強體育總會代表：「始終龍獅這種文化在香港都是非遺的一項運動，希望藉助這次可以宣揚到，我們也可以樂在其中。」

來到想跟著體驗一下，現場亦設有免費體驗區，大頭佛、鑼鼓樂隊，樣樣都可以試。

香港龍獅節籌備委員會榮譽召集人陳鑑林：「我希望透過這個比賽，一方面可吸引多些遊客去觀賞不同的舞獅精彩表演，另外也可體現到香港作為龍獅活動的領導地位。」

來到這，市民還可以感受一下玩醒獅的感覺。

#要聞