2025世界50最佳酒吧全名單出爐！香港酒吧榮登榜首 Bar Leone成世界第一 榜單排名史上最高香港酒吧

「世界50最佳酒吧2025」（The World’s 50 Best Bars 2025）全名單公佈！作為酒吧界的頂級指標，每年「世界50最佳酒吧」名單可說是一眾愛酒飲的必收藏之選，榜單由國際飲品與餐飲行業專家評選出，旨在表彰全球最頂尖的酒吧。今年的頒獎典禮首度落戶香港，於啟德郵輪碼頭舉行，Yahoo Food於現場直擊，香港有2間酒吧上榜，其中由前香港四季酒店首席調酒師Lorenzo Antinori創辦的Bar Leone榮登榜首，繼今年7月成為「2025亞洲50最佳酒吧」（Asia's 50 Best Bars）冠軍之後，成功爭奪「2025世界50最佳酒吧」冠軍寶座，香港又多一個「世一」，實在可喜可賀！
圓滿結束！香港首辦「世界50最佳酒吧」頒獎禮
香港的調酒行業蓬勃發展，許多本地酒吧憑藉創意雞尾酒和卓越服務，早於國際間有名氣，今年成為「世界50最佳酒吧」頒獎禮的主辦城市，絕對是實力的見證。「世界50最佳酒吧」繼2023年登陸新加坡後再次重臨亞洲，並於10月8日（星期三）於啟德郵輪碼頭圓滿結束，活動雲集許多來自世界各地的頂尖酒吧界精英，絕對是好酒之人交流的平台。2025年世界50最佳酒吧名單正式公佈！第51-100名已於9月尾揭曉，來到第17屆的頒獎典禮宣佈第1－50名，今年香港有兩間頂級酒吧進佔世界頂級的行列，當中擊敗全球多個對手，成功勇奪世界第一的Bar Leone更同時是「2025亞洲50最佳酒吧」（Asia's 50 Best Bars）冠軍！至於上年排行18名的Coa，今年則跌至第38位。
2025年世界50最佳酒吧第38位：COA
位於中環的COA，以龍舌蘭為主題，自2019年後至今仍然上榜的，已經是連續7年成為世界50最佳酒吧。COA由著名調酒師Jay Khan 創立，主打墨西哥風味的梅斯卡爾酒（mezcal），而店內的鐵鏟COA正是用來收割龍舌蘭原料Agave的工具，酒吧亦由此得名。長達17頁的酒單上，可以飲到不同龍舌蘭草調製而成的雞尾酒，絕對讓酒迷有驚喜！
COA
地址：中環善慶街6-10號華善樓地下（地圖按此）
電話：2813 5787
營業時間：星期二至日6pm-1am，星期一休息。
2025年世界50最佳酒吧第1位：Bar Leone
香港酒吧Bar Leone今年擊敗全球多個對手，成功勇奪世界第一！同樣位於中環的Bar Leone，由前Argo首席調酒師Lorenzo Antinori主理，經驗豐富的他曾於倫敦的Dandelyan、Savoy酒店的The American Bar、首爾的Charles H.等知名名酒吧掌舵，他秉持「為人民調製的雞尾酒」的理念，調配出來的雞尾酒以簡約為主，讓人品嚐最純粹的味道，一開業已經成為人氣酒吧。為了讓客人可以置身自己的家鄉羅馬般，特意將當地的社區氣氛融入裝潢之中，同時以自家的雞尾酒、美食來留住客人。今次成為「世一」，相信以後又要大排長龍才幫襯得到了。
Bar Leone
地址：中環必列者士街11-15號地舖（地圖按此）
2025年世界50最佳酒吧全名單
Bar Leone 香港
Handshake Speakeasy 墨西哥城
Sips 巴塞隆拿
Paradiso 巴塞隆拿
Tayēr + Elementary 倫敦
Connaught Bar 倫敦
Moebius Milano 米蘭
Line 雅典
Jigger & Pony 新加坡
Tres Monos 布宜諾斯艾利斯
Alquímico 卡塔赫納
Superbueno 紐約
Lady Bee 利馬
Himkok 奧斯陸
Bar Us 曼谷
Zest 首爾
Bar Nouveau 巴黎
Bar Benfiddich 東京
Caretaker's Cottage 墨爾本
The Cambridge Public House 巴黎
Satan's Whiskers 倫敦
Locale Firenze 佛羅倫斯
Tlecān 墨西哥城
Tan Tan 聖保羅
Mirror Bar 布拉提斯拉瓦
CoChinChina 布宜諾斯艾利斯
Baba au Rum 雅典
Nouvelle Vague 地拉那
Hope & Sesame庙前冰室 廣州
Danico 巴黎
Scarfes Bar 倫敦
Svanen 奧斯陸
Sastrería Martinez 利馬
Panda & Sons 愛丁堡
Röda Huset 斯德哥爾摩
Mimi Kakushi 杜拜
Salmon Guru 馬德里
Coa 香港
Sip & Guzzle 紐約
Drink Kong 羅馬
Double Chicken Please 紐約
Maybe Sammy 悉尼
1930 米蘭
Jewel of the South 新奧爾良
Virtù 東京
Overstory 紐約
The Bar in Front of the Bar 雅典
The Bellwood 東京
BKK Social Club 曼谷
Nutmeg & Clove 新加坡
延伸閱讀：2025亞洲50最佳酒吧全名單！中環Bar Leone繼續蟬聯榜首/ 新上榜Gokan 即排33位 香港6間酒吧上榜
延伸閱讀：2025世界50最佳酒吧51至100名單揭曉！16 間新入選酒吧 香港Gokan 紐約Schmuck/墨西哥城Bar Mauro/敦酒Three Sheets Soho
