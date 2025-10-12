張宇人、陳健波不競逐連任立法會 過去爭議一覽
香港酒吧Bar Leone勇奪「世一」酒吧 旅發局推全新得獎酒吧地圖
香港酒吧Bar Leone勇奪「世界 50 最佳酒吧」冠軍，旅發局亦藉此機會推全新「酒吧地圖」，帶動市民及旅客投入「世一」酒吧熱潮，即睇內文：
今年香港旅遊發展局（旅發局） 成功將「世界 50 最佳酒吧」2025 頒獎典禮首度帶到香港，並於10月8日（星期三）於啟德郵輪碼頭圓滿結束。活動雲集全球頂尖調酒師與業界精英，堪稱好酒之人夢寐以求的年度盛事。今年踏入第17屆的頒獎典禮，香港酒吧再次在國際舞台上大放異彩，Bar Leone 擊敗群雄，勇奪「2025 世界50最佳酒吧」冠軍，同時位居「2025 亞洲50最佳酒吧」榜首！另一間本地酒吧 Coa 則穩居第38位，旅發局亦藉此機會推全新「酒吧地圖」，帶動市民及旅客投入「世一」酒吧熱潮。
Bar Leone為港再添「世一」光環
Bar Leone 成為全球第一間來自亞洲的「世界最佳酒吧」，創辦人 Lorenzo Antinori 表示，「Bar Leone 獲選世界第一酒吧，這份殊榮不只屬於我們，更是香港的驕傲。這份認可不僅肯定團隊的努力，更印證香港憑藉其創新與好客精神，穩踞全球酒吧業的核心地位。本週迎接全球頂尖調酒師匯聚香港，為城市注入令人興奮的澎湃活力。很高興看見香港在國際舞台上綻放光芒，能夠參與其中我們更是深感榮幸。」Bar Leone 勇奪「世一」寶座，不僅是團隊努力的成果，更奠定了香港酒吧界在亞洲，以至全球的領先地位。
旅發局推全新「酒吧地圖」
為延續盛會熱度並推動市民與旅客投入「世一」酒吧熱潮，旅發局官方網站特別更新了全新「酒吧地圖」，精選過去數年曾榮登「亞洲50最佳酒吧」及「世界50最佳酒吧」的本地名店，除了今年上榜的Bar Leone及Coa，地圖亦包括 Argo、DarkSide、Quinary及The Old Man。市民與旅客可透過地圖輕鬆規劃屬於自己的「酒吧探索之旅」，而且獲獎酒吧位置非常集中，可以一晚輕鬆體驗多間酒吧，既可品嚐產自獨立酒莊的佳釀，亦能感受天台酒吧浪漫氛圍，或欣賞本地歌手即席獻唱，感受香港多元酒吧與獨特調酒文化的魅力。
圖片來源：旅發局官方網站
