世盃外播國歌時背向球場草地 青年侮辱國歌罪成 判180小時社服令
去年世界盃亞洲區外圍賽在香港大球場上演港隊對伊朗隊賽事，19 歲男生被指於奏放國歌時背向球場草地，經審訊後被裁定侮辱國歌罪成，周三（27 日）在東區裁判法院，被判處 180 小時社會服務令。
辯方大律師梁麗幗稱，望可判處 160 小時的社會服務令，指被告願意放棄辯論或其他課外活動優先執行，相信刑罰對被告在未來一年的影響已經足夠。
裁判官林子康指出，被告的侮辱行為並非最嚴重一類，其性格孝順、勤奮，雖然不認罪，但只對行為是否構成侮辱有保留，對自己的行為仍深感後悔，相信重犯機會低。官指，雖然刑罰對課外活動有影響，惟被告須為行為付出代價。
辯方求情：望判 160 小時社服令
辯方代表大律師梁麗幗求情時指，被告已採取不同方法以避免再作出不理智行為，包括閱讀不同報道保持開放態度的思考，冀考慮判處 160 小時社服令，而被告願意放棄辯論或其他課外活動優先執行，相信刑罰對被告在未來一年的影響已經足夠。
官：侮辱行為並非最嚴重一類
雖不認罪但深感後悔
裁判官林子康指出，被告並無預謀或串謀犯罪，涉案行為僅持續約 1 分鐘，期間被告一直留在座位上，未有以大聲量或大動作影響旁邊人士，因此認為其對國歌的侮辱行為並非最嚴重一類，與同類案件相比，情節相對輕微。
官亦考慮被告年僅 19 歲，根據《刑事訴訟程序條例》第 109A 條，本案適用該條文，且認為被告有其想法，故以感化令輔導並不合適。
官續稱，社會服務令並非輕判，是種相當有阻嚇性及嚴苛的刑罰，同時考慮到被告沒有刑事紀錄，來自良好及穩定的家庭，且性格孝順、勤奮，雖然不認罪，但因侮辱國歌罪屬於較新的罪行，故被告只對涉案行為是否構成侮辱國歌有保留，對本案作出的行為仍深感後悔，承諾將來會三思而後行，相信被告重犯機會低。
官最終判處 180 小時的社會服務令，期望被告透過社會服務令得到警惕，對自己行為付出代價，社會服務令期間可再三反思。又指雖然刑罰對被告的課外活動有影響，惟被告必須為自己的行為付出代價。
案情：播國歌前轉身背向草地
案情指，被告於賽事當天，在播放國歌前轉身背向球場草地，並維持低頭直至播畢，再隨即轉身面向草地。裁判官指，其行為明顯針對國歌，亦貶低國歌作為中國象徵的尊嚴，構成侮辱，又指可對國歌有不同感受，擁護者可一同高歌，但即使不擁護亦要表現莊重（見報道）。
辯方求情時指，被告於中大就讀政治與行政學系。其母親在求情信提到被告重視環保，可見被告是為地球及香港設想的年輕人。
被控公開及故意侮辱國歌
被告劉本晞（19 歲，學生），被控於 2024 年 6 月 6 日，在香港跑馬地東院道 55 號香港大球場公開及故意侮辱國歌。
控方由律政司高級檢控官李庭偉及檢控官楊澄代表；辯方由大律師關文渭、梁麗幗代表。
警方：裁決反映嚴重性
灣仔警區重案組督察梅頌雅在判刑後見傳媒，指案件是由警員執勤時發現，警方尊重法庭的裁判，認為裁決反映罪行的嚴重性，被告被法庭判處具相當阻嚇性的刑罰。
梅重申，侮辱國歌屬嚴重罪行，國歌為國家的象徵和標誌，任何人必須尊重及有責任維護國家尊嚴。她又指，雖然香港社會表面平靜，但仍以有人不同手法進行「軟對抗」，意圖挑撥社會不滿情緒及分化社會。
ESCC3030/2024
