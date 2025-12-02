世紀大火翌日濕度 16%平紀錄 今年秋季平均最低氣溫歷來第二高

宏福苑五級火燃燒三日才大致救熄，其間天文台在 11 月 27 日、即起火的翌日，錄得平紀錄的最乾燥天氣。 (Photo by Isaac Lawrence/Getty Images)

天文台回顧今年 11 月天氣，表示該月份的平均相對濕度為 60%，較正常的 72% 低，是有記錄以來第四低的 11 月。其中大埔宏福苑五級大火翌日，即 11 月 27 日，相對濕度一度跌至 16%，平了 1984 年以來 11 月份最低紀錄。

天文台發表題為《乾燥的十一月》的每月天氣回顧報告，表示由於乾燥的東北季候風於月內大部分時間支配華南，今年 11 月香港的天氣遠較正常乾燥。 上月的平均相對濕度為 60%，較正常值的 72% 低 12 個百分點，是有記錄以來11 月份的其中一個第四低。

九、十月異常炎熱

回顧報告指，一股達強風程度的東北季候風補充於 11 月 25 日抵達華南沿岸，導致 11 月 25 及 26 日天氣普遍晴朗及非常乾燥。隨着另一股補充抵達廣東沿岸地區，11 月 27 日及翌日持續普遍晴朗及非常乾燥。11 月 27 日天文台相對濕度曾下降至 16%，平了天文台總部自1984年設置自動氣象站以來 11 月份的最低紀錄。

氣溫方面， 由於九月及十月天氣異常炎熱，天文台分析顯示，今年九月至 11 月的秋季遠較正常溫暖，平均最低氣溫 24.4 度、平均氣溫 26.3 度及平均最高氣溫 28.9 度，分別是有記錄以來的其中一個第二高、第三高及其中一個第四高。