宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
世紀大火翌日濕度 16%平紀錄 今年秋季平均最低氣溫歷來第二高
天文台回顧今年 11 月天氣，表示該月份的平均相對濕度為 60%，較正常的 72% 低，是有記錄以來第四低的 11 月。其中大埔宏福苑五級大火翌日，即 11 月 27 日，相對濕度一度跌至 16%，平了 1984 年以來 11 月份最低紀錄。
天文台發表題為《乾燥的十一月》的每月天氣回顧報告，表示由於乾燥的東北季候風於月內大部分時間支配華南，今年 11 月香港的天氣遠較正常乾燥。 上月的平均相對濕度為 60%，較正常值的 72% 低 12 個百分點，是有記錄以來11 月份的其中一個第四低。
九、十月異常炎熱
回顧報告指，一股達強風程度的東北季候風補充於 11 月 25 日抵達華南沿岸，導致 11 月 25 及 26 日天氣普遍晴朗及非常乾燥。隨着另一股補充抵達廣東沿岸地區，11 月 27 日及翌日持續普遍晴朗及非常乾燥。11 月 27 日天文台相對濕度曾下降至 16%，平了天文台總部自1984年設置自動氣象站以來 11 月份的最低紀錄。
氣溫方面， 由於九月及十月天氣異常炎熱，天文台分析顯示，今年九月至 11 月的秋季遠較正常溫暖，平均最低氣溫 24.4 度、平均氣溫 26.3 度及平均最高氣溫 28.9 度，分別是有記錄以來的其中一個第二高、第三高及其中一個第四高。
大埔宏福苑發生五級火，由周三（26 日）下午 2 時 51 分起火，焚燒逾 43 小時後於周五（28 日）早上 10 時 18 分大致救熄。大火截至周日（30 日）下午 5 時已造成 151 死 79 傷，包括消防員何偉豪殉職，警方指仍然有約 30 多名人士被報稱失聯。警方已拘捕 13 名人士，涉嫌誤殺；廉政公署並就宏福苑大維修工程貪污調查拘捕 11 人。周五（28 日）網上有人發起「大埔宏福苑火災關注組」專頁，就大埔火災發起聯署，列出四大訴求，包括成立獨立調查委員會等。據了解，警方國安處在周六（29 日）拘捕發起聯署者，中大政政系學生關靖豐。Yahoo新聞 ・ 5 天前
