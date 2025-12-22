專訪︱手球隊「全勤」戰全運 門將葉冠英無憾退役
網民熱議世紀難題 到底邊對先係公筷？黑色定白色？
近日有網民於 Facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，拋出一條「世紀難題」，帖文引起網民熱議，即睇內文：
近日有網民於 Facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，拋出一條被樓主形容為「世紀難題」的飲食疑問：「公筷係黑色定白色？」樓主分享自己在酒樓用餐時的觀察，指當日大部分人都以黑色作公筷，白色自用，帖文一出即引發大量網民參與討論，意見分歧之餘，有人亦提出比顏色更重要的因素。
黑白之爭各有理據
不少網民力撐「黑色係公筷」的說法，有人以意頭角度解釋，又有人認為實際又衛生，「人話黑公白食，黑食唔好意頭（乞食）」、「食食下筷子頭會污糟，黑色做公會好d」。另一派則堅持白色才是公筷，有人分享在宴會工作的經驗指「通常黑色是自己的，其它顏色就是公筷」，亦有人指出曾見過酒樓直接在白色筷子上印明「公筷」，顯示酒樓本身可能有既定做法與食客看法未必一致。
顏色非重點
相比黑白之爭，更多網民認為位置才是判斷公筷的真正關鍵，「應該唔係用顏色分，係用位置分」、「吃𥚃扒外，擺外面嘅就係公筷，唔關顏色事」、「永遠都係外面嗰隻係公筷，近自己係自用，間間酒樓唔同」，亦有人幽默總結，「你唔擺落咀嗰隻就係公筷」又有人笑言，「通常食食下會公私不分」。討論到最後，大部分人都認為同枱吃飯的人有共識避免混亂就可以了，「我覺得最重要係嗰一圍枱嘅人係有共識，如果大家都用某一隻顏色放入口，就用另一隻顏色作為公筷」畢竟，公筷文化的核心從來不在顏色，而在彼此尊重與衞生意識。
圖片來源：Facebook@香港茶餐廳及美食關注組
