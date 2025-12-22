網民熱議世紀難題 到底邊對先係公筷？黑色定白色？

近日有網民於 Facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，拋出一條被樓主形容為「世紀難題」的飲食疑問：「公筷係黑色定白色？」樓主分享自己在酒樓用餐時的觀察，指當日大部分人都以黑色作公筷，白色自用，帖文一出即引發大量網民參與討論，意見分歧之餘，有人亦提出比顏色更重要的因素。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

黑白之爭各有理據

不少網民力撐「黑色係公筷」的說法，有人以意頭角度解釋，又有人認為實際又衛生，「人話黑公白食，黑食唔好意頭（乞食）」、「食食下筷子頭會污糟，黑色做公會好d」。另一派則堅持白色才是公筷，有人分享在宴會工作的經驗指「通常黑色是自己的，其它顏色就是公筷」，亦有人指出曾見過酒樓直接在白色筷子上印明「公筷」，顯示酒樓本身可能有既定做法與食客看法未必一致。

廣告 廣告

樓主指當日大部分人都以黑色作公筷，白色自用

不少酒樓的白色筷子上印明「公筷」

顏色非重點

相比黑白之爭，更多網民認為位置才是判斷公筷的真正關鍵，「應該唔係用顏色分，係用位置分」、「吃𥚃扒外，擺外面嘅就係公筷，唔關顏色事」、「永遠都係外面嗰隻係公筷，近自己係自用，間間酒樓唔同」，亦有人幽默總結，「你唔擺落咀嗰隻就係公筷」又有人笑言，「通常食食下會公私不分」。討論到最後，大部分人都認為同枱吃飯的人有共識避免混亂就可以了，「我覺得最重要係嗰一圍枱嘅人係有共識，如果大家都用某一隻顏色放入口，就用另一隻顏色作為公筷」畢竟，公筷文化的核心從來不在顏色，而在彼此尊重與衞生意識。

有人認為位置才是判斷公筷的真正關鍵

有人認為自己記得就可以

有人認為自己記得就可以

有人認為一枱人有共識就可以

相信大家都有經驗

圖片來源：Facebook@香港茶餐廳及美食關注組

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

觀塘食店嗌$40炒飯送瀨尿蝦 網民：廚師贏咗馬

荃灣食店「禁示嘔吐」告示惹熱議 網民：背後應該又係一個悽慘嘅故事

食客網店購吞拿魚刺身貨不對辦 店家解釋：「拖羅包含咗赤身」

Threads友質疑觀塘食店預製菜扮即炒？ 店方拍片反駁：真係即叫即炒

食粒糖就減到肥？日本 MSINC × PEACH JOHN「減脂小熊軟糖」爆紅 稱可減少內臟脂肪/改善BMI

尖沙咀合味道紀念館明年1月11日暫別香港 預告未來以嶄新的形式和形象再見

網民熱議世衛已將加工肉製品列為1級致癌物 港式早餐仲食唔食得？

Threads爆紅日本「神級」朱古力奶香港都買到 網民另外大推幾款「一生必推」

北角酒樓「零蟹膏」長腳蟹 經理態度惡劣 食客：食到要報警！

網民熱議黑芝麻取代開心果成「甜品界一哥」Threads友接力大推各款黑芝麻甜品

台網民訪港驚見「鬼畫符」餐牌 港人熱心助解讀花碼

Threads友分享麥當勞早餐「配搭」 引熱議 火腿扒芝士漢堡沾熱朱古力 網民：你係咪有反社會人格

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？