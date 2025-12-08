精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
網民熱議世衛已將加工肉製品列為1級致癌物 港式早餐仲食唔食得？
近日台灣食安專家韋恩早前分享世衛早已把加工肉製品列為「第一類致癌物」的資訊，帖文引起網民熱議，即睇內文：
不少港人都愛到茶餐廳享用港式早餐如火腿通、餐蛋麵等，但近日火腿、餐肉之類的加工肉製品突然成為了網民討論焦點。事源台灣食安專家韋恩早前在其社交平台專頁分享世界衛生組織（WHO）早已把加工肉製品列為「第一類致癌物」的資訊，帖文一出隨即引發網民熱議，不少人都驚訝日常常食的火腿、香腸、午餐肉原來是致癌物。
加工肉製品列為1級致癌物
加工肉製品是指經鹽漬、風乾、發酵或燻製等方式處理，以增添風味或延長保存期限的肉類，最常見的便是火腿、午餐肉、煙肉、香腸等。原來早在 2015 年 10 月，世衛旗下的國際癌症研究中心（IARC）已把這類食品歸為「第一類致癌物」，與煙草、石棉同屬最高致癌風險級別。香港衛生防護中心當時亦發表專題報導引用專家指出，有「足夠證據」顯示加工肉製品會導致人類患上結腸直腸（大腸）癌，並估算每天攝取約 50 克加工肉製品，患上大腸癌的風險會增加 18%。不過報導中指，個人因食用加工肉製品而患癌的實際可能性仍然偏低，但隨著食用量的增多，風險也隨之增大，並強調「加工肉製品雖與吸煙歸類於同一類別，但這並不意味著它們具有同樣的危險性。」
全球最老人瑞日日食煙肉
有趣的是，在 IARC 公布報告的同一年，全球焦點卻落在當時世界最長壽、美國 116 歲的鍾斯（Susannah Mushatt Jones）身上，因為她每日以雞蛋、煙肉和粟米粥做早餐，被外媒形容為「反其道而行」的長壽代表。鍾斯生前強調她從不吸煙、不喝酒，更認為身邊的愛與正能量才是健康與快樂的真正來源。其實，IARC 亦未要求大眾完全禁止食用加工肉製品，而是指出減少食用可降低患上大腸癌風險。換句話說，偶爾吃一下有加工肉製品的港式早餐也不必恐慌，維持均衡飲食及選擇的食物要多元化，才是面對飲食致癌風險的最佳方法。
圖片來源：OpenRice
