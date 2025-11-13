最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
世衛：2024年 結核病導致123萬人死亡
（法新社日內瓦12日電） 世界衛生組織（WHO）今天表示，結核病仍是全球頭號傳染病殺手，估計去年奪走123萬條生命。
全球去年估計有1070萬人罹患結核病：其中男性580萬，女性370萬，兒童120萬。
世衛在年度報告指出，2024年結核病死亡人數比2023年下降3%，病例數下降近2%。
結核病是一種可預防與可治癒的疾病，由細菌引起，最常侵襲肺部。結核病患者在咳嗽、打噴嚏或吐痰時，細菌會經由空氣傳播。
世界衛生組織官員卡薩耶娃（Tereza Kasaeva）表示，自新冠疫情爆發以來，結核病的病例與死亡人數首次下降，新冠疫情曾一度擾亂相關服務。
卡薩耶娃指出：「經費削減以及導致疫情持續的各種因素，正威脅著得之不易的進展，但只要有政治承諾、持續投入資源以及全球團結合作，我們就能扭轉局勢，徹底終結這個古老的殺手。」
2024年，全球2/3結核病的病例，集中在8個國家。這8個國家分別是：印度（25%）、印尼（10%）、菲律賓（6.8%）、中國（6.5%）、巴基斯坦（6.3%）、奈及利亞（4.8%）、剛果民主共和國（3.9%）和孟加拉（3.6%）。
導致結核病流行的5大主要風險因素包括：營養不良、愛滋病毒感染、糖尿病、吸菸與酒精違常使用。
結核病是愛滋病毒感染者死亡的主要原因，去年死亡人數高達15萬人。
世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，「經歷多年挫折後，全球結核病負擔下降，檢測、治療、社會安全和研究方面取得的進展均讓人欣慰，但進展並不等同於勝利。」
譚德塞說，「結核病明明可以預防和治癒，卻仍然每年奪走超過100萬人生命，這令人無法接受。」
儘管結核病在全球造成毀滅性影響，但1個多世紀以來，並沒有新的結核病疫苗獲得許可，目前也還沒有成人結核病疫苗。
其他人也在看
奧斯卡體檢暈倒 99%宣佈掛靴
曾經在車路士踢中場的巴西球員奧斯卡，現時在家鄉踢聖保羅。他在球會例行體檢時突感不適暈倒，隨即被送往醫院急救。而他另一為人熟悉，是曾在中超踢波8年，賺了高達2億歐元工資。Yahoo 體育 ・ 12 小時前
最強天然「助眠食物」Top15！開心果原來是「褪黑激素之王」，幫忙告別失眠噩夢
其實改善睡眠不一定要靠藥，許多天然食物都能幫助你更快進入夢鄉，不會帶來藥物的副作用，也不用擔心產生依賴性。以下15款科學證實有助入睡的食物，不僅營養滿分，還能舒緩壓力兼放鬆情緒，讓你重拾高質睡眠，每天醒來都精神飽滿！Yahoo Style HK ・ 1 天前
護眼別只靠杞子和藍莓！營養師分享：「這種蔬菜」竟比藍莓更有效？｜營養師Audrey Tam
在這個「機不離手」的時代，你有沒有好好保護自己的「靈魂之窗」—眼睛呢？近年來，視力問題不再只是長者「專利」，反而有年輕化趨勢。不少三、四歲的小朋友已經近視接近300度；老花眼也提早在40歲前出現；而黃斑病變的個案在短短幾年間急增1.5倍，最年輕的患者僅有15歲！Yahoo Food ・ 1 天前
甲型流感 H3N2 變異 孔繁毅指傳染性增強 接種疫苗仍最有效預防｜Yahoo
有研究指甲型流感病毒 H3N2 樣本出現 7 處變異，港大內科學系講座教授及傳染病科主任孔繁毅表示，病毒變異不會加重病情，但會增加傳染性。他指，雖然病毒出現變異，與現時疫苗不盡吻合，但強調接種疫苗仍是最有效的預防方式。Yahoo新聞 ・ 1 天前
魑魅魍魎｜港產startup核藥ZERO 能治 喬布斯也救不回的癌症？｜中環十一少
不知道多少人與我一樣，看見橙色的iPhone便感到唔開胃，然後嘆息Steve Jobs為何如此早逝，被「神經內...BossMind ・ 17 小時前
消委會｜素菜營養值比拼99款！素漢堡最高鈉/齋鹵味第二高糖 最高糖係…
消委會素菜營養值比拼99款｜素食文化愈來愈盛行，除了傳統羅漢齋這類素菜，市面上都不斷推出素餐肉、素漢堡、素魚塊，甚至素魚香茄子等，令素食文化不再限於宗教、環保等原因，令這項飲食文化更多姿多彩。不過，素菜是否等於健康也是大眾關注的議題，消委會532期就測試了10類素菜，發現素菜的糖、鈉、總脂肪含量參差，消委會報告更指，吃一餐鈉攝取量可達每日限量6成，當中以近年新興的素漢堡包的平均鈉含量最高，比一般牛肉漢堡包可高達2成，建議市民要多加留意。Yahoo Food ・ 1 天前
酒精屬第一類致癌物？喝酒會變胖？必知飲酒「致肥陷阱」與無負擔替代方案｜營養師Kathy NG
飲酒會致肥相信大家都不陌生，而為人熟悉的就是經典的「啤酒肚」，不過飲酒為什麽會令人變胖呢？Yahoo Food ・ 1 天前
女銀行家注射肉毒桿菌後亡 九旬西醫李宏邦獲判無條件釋放
52歲女銀行家注射肉毒桿菌針（Botox）後昏迷不治，九旬西醫李宏邦被控誤殺罪。李宏邦被控誤殺罪，陪審團早前裁定李宏邦曾作出誤殺罪中相關行為。辯方今早(12日)於高等法院交代社會福利調查報告，指李宏邦家庭經濟狀況穩定，家中有親人照顧，認為監護令是不必要，醫院令亦不適用於本案，最終判處無條件釋放。 被告李宏邦(93am730 ・ 1 天前
長江生命科技(00775.HK)於癌症免疫療法學會年會展示抑制腫瘤生長研發成果
長江生命科技(00775.HK)於美國馬里蘭州國家港口圓滿舉行之癌症免疫療法學會(SITC)2025年會上，發表治療性癌症疫苗研發系列之臨床前研究數據，重點闡述針對滋養層細胞表面抗原 2(TROP2)、黑色素瘤優先表達抗原(PRAME)及細胞程式性死亡-配體1(PD-L1)研發中癌症疫苗之重大進展，並展示抑制腫瘤生長之潛力。 長江生命科技研發團隊披露兩款針對TROP2 蛋白之創新疫苗。結果顯示，疫苗能有效激發針對 TROP2之T細胞，其中蛋白疫苗對結直腸癌生長抑制率達80%，並能完全（100%）有效抑制乳癌生長。 長江生命科技同時發佈可同步針對PD-L1及PRAME兩種關鍵癌症抗原之創新疫苗研發成果。在預防性肺癌模型中，接種疫苗後腫瘤生長抑制率超過95%，並在接種疫苗三個月後對腫瘤再挑戰測試仍保持防禦能力，反映疫苗能引發持久免疫記憶。 長江生命科技副總裁及科學總監杜健明醫生表示，集團針對TROP2及PRAME/PDL1研發中之癌症候選疫苗成果令人鼓舞，預期將可加快有效治療性癌症疫苗之發展進程。現階段之目標為推進這些候選疫苗至臨床試驗階段。(su/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: wwAASTOCKS ・ 1 天前
時事全方位｜DNA篩查早發性糖尿(二)
【Now新聞台】題目：DNA篩查早發性糖尿嘉賓：中大香港糖尿病及肥胖症研究所所長陳重娥中大醫學院內科及藥物治療學系助理教授呂雅文 now.com 影音新聞 ・ 1 天前
長江生命科技(00775,HK)於美國SITC年會展示抑制腫瘤生長研發成果
長江生命科技(00775.HK)於美國癌症免疫療法學會(SITC)2025年會上，發表治療性癌症疫苗研發系列之臨床前研究數據，重點闡述針對滋養層細胞表面抗原2(TROP2)、黑色素瘤優先表達抗原(PRAME)及細胞程式性死亡-配體1(PD-L1)研發中癌症疫苗之重大進展，並展示抑制腫瘤生長之潛力。長江生命科技副總裁及科學總監杜健明表示，集團針對TROP2及PRAME/PDL1研發中之癌症候選疫苗成果令人鼓舞，預期將可加快有效治療性癌症疫苗之發展進程。集團現階段之目標為推進這些候選疫苗至臨床試驗階段。(ST)infocast ・ 1 天前
英國駐港領事辦英王壽辰派對 陳方安生、曾蔭權、曾鈺成等現身 劉慧卿：見應該見的人｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】英國駐港總領事館今（12日）舉辦英王壽辰午宴，特區政府派出政務司副司長卓永興出席。早前被港澳辦轉載文章批評的前政務司司長陳方安生、前特首曾蔭權等人現身，兩名前行會成員夏佳理、李國寶等亦有赴會。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
何超盈出席慈善晚宴 囡囡罕有曝光與爸爸辛奇隆似足餅印
已故賭王何鴻燊四房長女何超盈2019年與哈佛學霸男友辛奇隆（Thomas）結婚，並為老公誕下囡囡「荷包蛋」辛千覓（Audrey），一家三口幸福美滿。唔經唔覺Audrey已經6歲，何超盈一直都好保護囡囡，即使PO出全家福時都會以Emoji幫荷包蛋遮住個樣避免曝光，早前何超盈就帶囡囡出席喺山頂舉行嘅慈善步行籌款活動，何超盈喺IG分享活動後慈善晚宴嘅靚相，6歲囡囡罕有曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
旺角天橋拍打貴婦狗女子 昨晚被警方拘捕
【動物專訊】本報日前報道一名女子在旺角上海街天橋上多次以手拍打貴婦狗背部，目擊者拍下影片及報警。警方將案件交由旺角警區動物罪案警察專隊接手跟進，並於昨晚（11月11日）於旺角拘捕一名姓王31歲女子，涉嫌殘酷對待動物，獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報道。 事緣有市民在11月8日晚上8時於旺角上海街行人天橋目擊一名女子瘋狂打一隻貴婦狗的背部，傳出極大的啪啪聲，狗狗哀鳴及驚慌夾尾，該女子隨後即抱起狗狗離去。 警方當晚接獲市民報案後，交由旺角警區動物罪案警察專隊接手跟進，經翻查閉路電視片段後，警員昨晚在旺角區拘捕一名姓王女子，涉嫌殘酷對待動物，她已獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報到。 根據現行法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，任何人殘酷地打、踢、惡待、折磨、激怒或驚嚇動物，或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致任何動物受到任何不必要的痛苦，可能涉觸犯殘酷對待動物條例，最高可處罰款20萬及監禁3年。 相關報道： 上海街有女子狂打貴婦犬 疑涉殘酷對待動物 The post 旺角天橋拍打貴婦狗女子 昨晚被警方拘捕 appeared first on 香港動物報 Hong Kong香港動物報 ・ 14 小時前
「KK 園區」主謀佘智江引渡回中國 涉操控跨國詐騙帝國 與香港商界有密切聯繫︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】被指在東南亞建立跨國賭博及詐騙帝國的中國商人佘智江，經歷逾三年的法律爭議後，今日（12 日）終由泰國引渡回中國。這名曾同時持有柬埔寨及緬甸公民身份的商人，不僅是緬甸妙瓦底「亞太新城」的幕後推手，更與香港商界有密切聯繫。他旗下公司曾在本港註冊，董事名單涉及多名活躍於香港僑界及政商圈的人士。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
李克勤舅仔欠巨債 盧淑儀證父親正式與弟弟斷絕父子關係 ： 幾乎傾盡所有
57歲李克勤與港姐冠軍太太盧淑儀育有兩子，一家人關係和諧，但今日李克勤外父盧國輝，就發聲明稱因兒子欠債，正式脫離父子關係，盧淑儀亦有轉載相關聲明。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
將UNIQLO $299西裝外套著到變YSL高訂！時裝網紅超強穿搭法，把UNIQLO:C大褸襯到Next Level
誰說高級感一定要花大錢？近期在Threads上，就有穿搭網紅分享自己的UNIQLO OOTD，證明只要選對質感單品，掌握穿搭方法，就連基本款也能穿出YSL高訂般的時尚魅力，讓整體造型提升到全新層次！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
陳榮峻與吳香倫黃昏戀結婚7年 爆恩愛如初秘訣 相公每天服侍娘子吃早餐「食補品」
70歲陳榮峻與66歲吳香倫於2013年在橫店拍攝劇集《食為奴》結緣，其後譜出黃昏戀，至2018年7月結婚，惟吳香倫於婚後一年確診皮肌炎Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
61歲關詠荷近照曝光！淡出多年「仍美得像40歲」 暖心為粉絲實現20年約定
61歲港星關詠荷信守20年前承諾，8日特地舉辦粉絲見面會，履行當年與粉絲相約「20年後再見」的約定。淡出演藝圈多年的她久違亮相，氣質依舊溫柔迷人，令粉絲紛紛驚呼「完全沒變」。姊妹淘 ・ 1 天前
梁朝偉從來不化妝！素顏出席頒獎典禮「化了反而油膩」 劉嘉玲1句點評掀熱議
劉嘉玲近日在大陸綜藝《一路繁花2》中爆料，丈夫梁朝偉「從不化妝」，不論拍戲或走紅毯一律素顏上場，甚至直言：「他一化妝反而有點油膩了！」這番話一出，立刻引發現場嘉賓激辯，也掀起網友對「男生是否該化妝」的討論。姊妹淘 ・ 23 小時前