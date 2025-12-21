世衞推動傳統醫學研究 包括中國針灸、印度冥想等 以科技驗證療效與安全性︱Yahoo

愈來愈多實證顯示針灸有效

【Yahoo健康】世界衛生組織官員表示，正探討將傳統醫學融入主流醫療體系的可能性。由非洲草藥到中國針灸與印度冥想，愈來愈多實證顯示傳統療法有效，世衛認為這些療法猶如寶箱，值得投放更多資源研究。

根據《衛報》報道，世衛全球傳統醫學中心主任庫魯維拉（Shyama Kuruvilla）指，傳統醫學過往因缺乏證據而被忽視，但現代科技與投資增加可望改變現狀。各國已同意採納未來 10 年的新全球傳統醫學策略，旨在根據實證，發揮傳統、補充及綜合醫學對健康的潛在貢獻。

該計劃包括建立穩健的傳統醫學證據基礎，規範治療方法與從業員資格，並在適當時將傳統醫學納入主流生物醫學醫療體系。庫魯維拉表示，現時是探索傳統醫學規模化療效的絕佳時機，認為人工智能、基因組學和腦部掃描等新技術，讓科學家能以前所未有的方式研究古老實踐。例如透過功能性磁振造影，觀察冥想引起的腦波變化。

泰國用傳統療法醫治肌肉疼痛及便秘

泰國是積極應用傳統醫學的例子。當地研究人員透過觀察紀錄及隨機對照試驗，將草藥治療列入國家基本藥物清單。泰國衛生部在 5 月建議醫生針對肌肉疼痛及便秘等病症，改用傳統療法替代部分生物醫學藥物。她強調，不論是生物醫學或傳統醫學，世衛都必須堅持以可靠證據為依歸，特別是安全性與有效性。

庫魯維拉（Shyama Kuruvilla）認為，中國與印度等國擁有大量受過高等教育的專業從業員，可望緩解全球醫護人手短缺，並促進普及醫療涵蓋。在援助削減迫使各國重新審視醫療開支之際，傳統醫學能讓國家更自力更生，並分享醫療資源。