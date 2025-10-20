不斷更新｜累計 21 名議員宣布棄選立法會
世貿法律資深專家李詠箑接任 習近平免去李成鋼常駐世貿代表職務
新華社昨報道，國家主席習近平根據全國人民代表大會常務委員會的決定，任免多位駐外大使，當中包括免去李成鋼的常駐世界貿易組織代表、特命全權大使，兼常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表職務；並任命李詠箑擔任上述職務。
李成鋼在2021年起出任常駐世貿組織代表，今年4月出任商務部國際貿易談判代表兼副部長，參與對中美貿易談判。商務部網站昨顯示李成鋼仍是國際貿易談判代表(正部長級)兼副部長。
至於李詠箑則曾任商務部條約法律司世貿組織法律處處長，以及商務部條約法律司副司長、司長等職，曾參與涉及中國的大部分WTO爭端解決案件。
