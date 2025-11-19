新蒲崗老榕樹群鼠橫行 目擊者：全部都係老鼠
世足資格賽古拉索晉級 創最少人口晉會內賽紀錄
（法新社牙買加金斯頓19日電） 加勒比海小島國古拉索今天在2026年世界盃足球資格賽0比0踢平牙買加，成為史上晉級世足會內賽人口最少的國家，闖進明年由美國、加拿大與墨西哥聯合舉辦的賽事。
在2026年世界盃足球賽中北美洲及加勒比海區資格賽的最終戰，人口僅15萬6千人的「藍色浪潮」（Blue Wave）軍團古拉索於客場金斯頓（Kingston）以0比0逼和牙買加。古拉索最終以6戰積分12分在B組封王，僅以1分之差力壓牙買加，驚險取得明年世足賽一席之地。
古拉索也因此成為史上晉級世足會內賽人口最少的國家，之前的紀錄保持者為2018年俄羅斯世足賽人口約35萬的冰島。
牙買加原本很有機會拿下勝利，下半場3度射中門柱，替補球員卡達馬特里（Bailey-Tye Cadamarteri）第87分鐘的頭錘更是擦柱而出，可說是差之毫釐，失之千里。
到了傷停補時階段，比賽出現高潮。牙買加獲判12碼罰球，不過古拉索球員激烈抗議，裁判透過影像輔助裁判技術（VAR）檢視後戲劇性地推翻判決，讓古拉索得以取得晉級門票。
世盃附明日抽籤 意大利與仇人見面？
【Now Sports】世界盃歐洲區外圍賽分組賽結束，12支直接晉級球隊落實，而附加賽將決定最後4個席位誰屬。前世界冠軍意大利，有可能遇上對上兩屆附加賽把該隊踢出局的瑞典、北馬其頓。明年3月進行的歐洲區附加賽，由16支球隊爭奪最後4席。16隊來自12個小組的次名，各隊根據世界排名決定進入3個Pot，至於4支透過歐洲國家聯賽路徑參賽的球隊，全部列入Pot 4。Pot 1的球隊將先與Pot 4球隊對碰，而Pot 2球隊與Pot 3球隊先對陣，8場附加賽半準決賽勝方晉級準決賽，最終獲勝4隊可得決賽周入場券。4屆冠軍意大利，對手離不開瑞典、羅馬尼亞、北馬其頓、北愛爾蘭。意軍於2018年世界盃外圍賽附加賽受挫瑞士，而上屆亦在附加賽爆大冷不敵北馬其頓，且看今屆可會與其一仇敵冤家路窄？亞洲區方面，由伊拉克與阿聯酋爭奪的世界盃洲際附加賽席位，結果伊拉克憑補時17分鐘入12碼，得以2:1力克對手，兩回合總計贏3:2晉級，成為6支競逐球隊之一，爭奪最後兩個決賽周席位。世界盃歐洲區外圍賽附加賽Pot 1意大利、土耳其、烏克蘭、丹麥Pot 2威爾斯、斯洛伐克、波蘭、捷克Pot 3 愛爾蘭、阿爾巴尼亞、波斯尼亞now.com 體育 ・ 11 小時前
阿仙奴傷兵一換一 添巴鬥熱刺成疑
【Now Sports】阿仙奴在今個國際賽期可謂最受影響，除了巴西中堅加比爾，以及意大利閘衛卡拉費奧利受傷，荷蘭的尤利安添巴經過周一對立陶宛比賽後，同樣列入十字軍。尤利安添巴（Jurrien Timber）在這場對立陶宛一役，上半場被對手踢傷，據悉是被對手球靴𠝹傷，之後仍比賽30分鐘，便告退下火線，相信要待添巴回到阿仙奴大軍後，檢查傷勢情況。對兵工廠領隊阿迪達的好消息，是卡拉費奧利有機會趕及下周日主場對熱刺的英超比賽，令到傷兵一出一入。目前，阿仙奴隊中已有奧迪哥特、約基利斯、馬天尼利、哈伐斯及馬度亞基列入傷兵名單。阿仙奴下周日迎戰熱刺外，下周三在歐洲聯賽冠軍盃聯賽階段，主場大戰拜仁慕尼黑。now.com 體育 ・ 20 小時前
2026世盃已有39隊晉身決賽周
【Now Sports】經過周二比賽後，48支世界盃決賽周球隊中，已有39隊落實。歐洲戰區完成最後一輪分組賽，共有5支球隊加入決賽周行列，包括歐洲盟主西班牙、決賽周常客比利時、瑞士，以及奧地利與蘇格蘭俱落實晉級，其中後者是自1998年以來首度晉身決賽周。較早之前，3個東道主自動成為決賽周球隊，而南美洲的6個，以及非洲區的9個直接晉級席位亦全部落實。以下是已落實出戰決賽周的球隊：東道主（3）加拿大、墨西哥、美國歐洲（12）英格蘭、法國、克羅地亞、葡萄牙、挪威、德國、荷蘭、西班牙、奧地利、瑞士、比利時、蘇格蘭亞洲（8）澳洲、伊朗、日本、約旦、卡塔爾、沙特阿拉伯、韓國、烏茲別克非洲（9）阿爾及利亞、佛得角、埃及、加納、科特迪瓦、摩洛哥、塞內加爾、南非、突尼西亞南美洲（6）阿根廷、巴西、哥倫比亞、厄瓜多爾、巴拉圭、烏拉圭大洋洲（1）新西蘭now.com 體育 ・ 11 小時前
港隊緣盡亞洲盃 安永佳頭槌領先 生死戰不敵新加坡
亞洲盃外圍賽分組賽，中國香港足球表隊在主場迎戰新加坡，港隊在領先半場下，終以1比2不敵新加坡。由於分組以對賽成績優先，賽前與港隊同分的新加坡於贏波後，以5戰11分提前一輪成為小組冠軍，取得2027亞洲盃決賽周入場劵，港隊則緣盡亞洲盃。攝影：蘇文傑攝 關乎小組出線的關鍵大戰昨晚在啟德主場館上演，吸引47,762球迷am730 ・ 13 小時前
賴達斯感觸：上屆我坐在梳化睇波
【Now Sports】荷蘭晉身世界盃決賽周，在周一對立陶宛取得入球的曼城中場賴達斯，賽後顯得感觸。荷蘭周一在世界盃G組外圍賽大勝立陶宛4:0，4名入球者都來自英超，其中為橙軍先開紀錄者為曼城中場賴達斯（Tijjani Reijnders），於上半場16分鐘入楔禁區為球隊先開紀錄，他賽後為可望參戰明年決賽周深感興奮。27歲的賴達斯，首次代表荷蘭出賽是上屆決賽周後的事。「我當時在家，穿上橙衣坐在梳化觀戰。」「這次對我而言，感覺自然非常不同。我還需要等待一會，但實在期待首次參與其中。」荷蘭是以6勝2和不敗的強勢得到小組首名，昂然晉身明年決賽周，亦是該支曾3次殺入世界盃決賽的名牌球隊，第12次角逐這個大賽。G組排名 球隊 賽 勝 和 負 得失球差 積分1 荷蘭 8 6 2 0 +23 20*2 波蘭 8 5 2 1 +7 17#3 荷蘭 8 3 1 4 -6 104 馬爾他 8 1 2 5 -15 55 立陶宛 8 0 3 5 -9 3*晉身決賽周#轉戰附加賽now.com 體育 ・ 1 天前
解讀 | 尼日利亞被施巫術緣盡世界盃？
尼日利亞於世界盃非洲區外圍賽附加賽決賽，最終於互射十二碼的情況下以3比4落敗，無緣晉身來屆世界盃決賽周。賽後主教練艾歷卓利指控對方球員於互射十二碼期間，向尼日利亞球員施放巫術 (Voodoo)，導致十二碼宴客，Yahoo 體育 ・ 1 天前
傳意大利年初集結備戰世盃附
【Now Sports】意大利傳媒指，意大利國家隊將於明年初加插集訓，以應付3月的世界盃附加賽。意大利於周日在世界盃外圍賽以1:4不敵來訪的挪威，在I組只能得到次名，只得連續3屆賽事都淪至參戰附加賽。基於對上兩屆都附加賽飲恨，為免重蹈覆轍，意大利國內輿論普遍認為國家隊需要額外操練。據了解，意甲賽事改期，騰出時間讓球會放人的機會不大，不過據《羅馬體育報》指，意大利大軍仍可能在明年初集結，在3月附加賽前加插一兩次特別訓練。若屬實，2月初的可能性最大。至於主帥加度素當然不會閒著，TMW報道，他由現在到明年1月中期間約入場觀戰15場比賽，包括前往沙特阿拉伯觀看國際米蘭、AC米蘭、拿坡里及博洛尼亞角逐的意大利超級盃，以觀看眾國腳的狀況。now.com 體育 ・ 1 天前
世盃附 ｜ 最後的晚餐？ 加度素約球員交流
意大利無緣直接晉身世界盃決賽周，要明年3月踢附加賽。為免像2018及2022年無緣進入決賽周，意大利主帥加度素已經準備提前集結，包括在3個城市，安排三次晚飯，與意大利球員相聚。Yahoo 體育 ・ 18 小時前
直闖世盃落空 麥卡倫辭教牙買加
【Now Sports】牙買加周二無法取得世界盃決賽周的直接晉級資格後，教練麥卡倫馬上辭職。牙買加賽前在中北美洲區第3圈世盃外B組，以1分落後給庫拉索，需要在周二主場與對手的對碰中勝出，才能壓過對方晉級，可是最後這場比賽互交白卷，世盃入場券也正式到了庫拉索手中，而牙買加則獲得小組最佳次名兩席中的其中一席，只能轉戰洲際附加賽。雖然牙買加晉級世盃未絕望，但去年7月接掌球隊的麥卡倫（Steve McClaren），賽後決定辭去主帥一職，不會領軍繼續征戰明年3月的洲際附加賽：「經過深思熟慮，並對我們目前的處境和未來的方向進行了誠實的評估後，我決定辭去教練一職。」「我已經為這份工作和這個角色傾盡所有，」這名前英格蘭國家隊主帥在記者會上續說：「執教這支球隊是我職業生涯中最榮幸的事情之一，但足球是一項以結果為導向的運動，今晚，我們未能實現小組出線的目標。作為領導者，就有責任挺身而出，承擔責任，並做出對球隊最有利的決定，球隊才能繼續前進。」牙買加現要覓新帥來應付洲際附加賽，目前獲得參賽席位的球隊，還有伊拉克、剛果民主共和國、新喀里多尼亞、玻利維亞和蘇里南。now.com 體育 ・ 2 小時前
迎2026年世界盃足球賽 川普推快速簽證方案
（法新社華盛頓17日電） 美國總統川普今天宣布，將為2026年世界盃門票持有者推出特別快速簽證方案，但他的政府同時警告，這並不保證能入境美國。盧比歐在宣布新政策時表示：「你的門票不是簽證。法新社 ・ 1 天前
世界盃外圍賽｜德國荷蘭雙雙主場大勝出線
德國與荷蘭兩支歐洲勁旅取得世界盃決賽周入場券。其中德國在主場以6:0大勝斯洛伐克，分組以5勝1負首名晉級。而荷蘭同樣在主場，以4:0擊敗立陶宛，在分組取得6勝2和晉身明年決賽周。 德國在首循環外圍賽的第一戰，作客輸過給斯洛伐克，今仗斯洛伐克守和就可以壓過德國出線。然而紐卡素前鋒的禾達美迪（Nick Woltemaam730 ・ 1 天前
