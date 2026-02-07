丘應樺召見巴拿馬駐港總領事 表達對裁決強烈不滿

丘應樺昨日再次召見巴拿馬駐港總領事，表達對裁決的強烈不滿和反對。(資料圖片／周令知攝)

早前，巴拿馬最高法院裁定長和（001）旗下巴拿馬港口公司（PPC）的兩個巴拿馬港口特許經營合約違違憲一事。商務及經濟發展局局長丘應樺昨日（6日）再次召見巴拿馬駐港總領事，表達對裁決的強烈不滿和反對。

丘應樺重申特區政府的立場，並指相關公司多年來在當地投入巨額投資和創造大量職位，批評巴方自毀國家信用，將對巴國營商環境和經濟發展造成深遠損害，並嚴重破壞國際貿易規則。

丘應樺促請巴拿馬政府尊重合約精神，為當地依法營運的企業提供公平、公正的營商環境，確保企業的合法權益不受干預。香港企業在巴拿馬經營和投資，應獲公平合理的待遇和保障。

巴拿馬總統穆利諾（José Raúl Mulino Quintero）週四（5日）在記者會上稱，最高法院關於長和港口合同違憲的裁決是最終裁決，巴拿馬政府將遵守該裁決。長和有權提起仲裁，重申巴拿馬將在仲裁中為自身辯護。

