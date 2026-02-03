丘成桐多次電郵愛潑斯坦｜新鴻基地產據悉尋求 50 億港元貸款｜洪天明移居深圳兩個仔讀國際學校｜2 月 3 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 2026 年 2 月 3 日星期二。受偏東氣流影響，明早廣東沿岸仍然清涼。本港明日大致多雲，初時有一兩陣微雨，最低氣溫約 17 度；日間短暫時間有陽光，最高氣溫約 21 度。展望隨後一兩日較為潮濕溫暖，週末期間冷鋒橫過，氣溫將顯著下降，下週初內陸地區早晚寒冷。各位讀者出入請留意溫度變化，適時增添衣物。
【今日重點新聞】
巴士安全帶｜范徐麗泰籲議員重視審議條例草案：一條法律影響千家萬戶 湯家驊：有錯要認
【Yahoo 新聞】政府日前暫時撤回強制巴士乘客佩戴安全帶的法例，引發外界對行政與立法機關溝通的關注。立法會前主席范徐麗泰今日撰文指出，議員應重視審議條例草案並積極參與法案委員會，直言雖然相關工作曝光率低且細緻耗時，卻是立法會的主要職責，強調「一條法律影響千家萬戶」。行政會議成員湯家驊則認為，重要政策因民情反彈而即時撤回極不理想，有損管治威信，強調「有錯要認更要改」，建議政府加強內部質疑機制。運輸署秘書長陳美寶早前亦承認條文存在技術不足，待優化後將再推出。
丘成桐多次電郵愛潑斯坦 引薦陳啟宗胞弟陳樂宗 協助清華大學建波士頓分校
【Yahoo 新聞】美國政府公開已故性罪犯愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的大批檔案，哈佛大學校刊揭露華人數學家丘成桐曾於 2016 年頻繁與愛潑斯坦聯絡，並引薦恒隆集團前董事長陳啟宗之弟陳樂宗與其會面，商討在波士頓建立清華大學分校的計劃。雖然丘成桐去年曾聲稱與愛潑斯坦僅有一次接觸，且清華無人對其建議感興趣，但最新公開的電郵顯示兩人至少有 10 多次往來，且曾安排陳樂宗與愛潑斯坦在哈佛校內餐廳午餐。丘成桐已於 2022 年由哈佛轉往清華大學任教，目前相關當事人尚未對報導作出回覆。
新地執董馮秀炎因健康理由請辭
【Yahoo 新聞】新鴻基地產宣布，執行董事馮秀炎因健康理由請辭，即日生效。集團表示，已安排合適人員接替其職務，日常運作如常。對於早前有外電引述消息指其涉及內地商場營運的腐敗指控，新地僅回應正就相關報道進行檢視，暫不作評論。
【今日重點財經新聞】
內地足金吊墜被驗出含鐵銀鈀 周生生(00116.HK)：正積極開展相關工作
【AASTOCKS】有內地消費者投訴新購周生生足金吊墜出現刮痕，送檢後發現不同點位的金含量差異較大。周生生回應指，正積極跟進事件，並強調產品符合國家標準，如有需要可交由國家認可機構檢測。當地市場監管部門已確認收到相關投訴。
新鴻基地產據悉尋求 50 億港元貸款
【彭博】消息指，香港最大開發商新鴻基地產正尋求至少 50 億港元的五年期銀團貸款。新地通常每年都會進行再融資，但在 2025 年因房地產市場低迷而罕有地略過相關操作。知情人士透露，此次重返貸款市場的目標是在 3 月底前完成交易，並可能根據市場反應增加額度。目前新地發言人對此不予評論。
中國富豪｜對經濟信心創 14 年新低 調查指過半內地富豪 有意送子女出國
【BossMind】胡潤研究院發佈最新報告，受訪的中國高淨值人群對未來兩年經濟的信心指數跌至 5.4，創下 2012 年以來新低。報告指出，富豪階層傾向避險，連續三年將黃金視為首選投資產品，並計劃減持房地產。此外，55% 的受訪者計劃送子女出國留學，年齡多集中於 14 至 16 歲。同時，去年中國高端消費市場規模按年下跌 5%，顯示富豪階層在理財與消費上更趨審慎。
【今日重點娛樂新聞】
大 S 徐熙媛離世一周年 具俊曄設計雕像揭幕 手寫信催淚：下次永遠在一起
【Yahoo 娛樂圈】台灣女星大 S（徐熙媛）離世一周年，其丈夫具俊曄親自擔任製作人，為愛妻打造名為《熙媛的永恆軌道》的紀念雕像。揭幕儀式昨日於台灣金寶山墓園舉行，具俊曄與大 S 媽媽在雨中見證雕像現身。雕像造型為白色少女，凝望著台北方向，周邊設有代表銀河系的九大行星裝置。具俊曄更撰寫手寫信，深情約定下次見面要永遠在一起，場面令在場親友紛紛落淚。
袁惟仁逝世終年57歲 王菲《旋木》作曲人 曾被爆多次出軌 晚年2次跌倒慘成植物人
【Yahoo 娛樂圈】曾創作《旋木》、《征服》等經典名曲的台灣知名音樂人「小胖老師」袁惟仁，昨日因病離世，終年 57 歲。袁惟仁自 2018 年在上海跌倒導致腦溢血後，健康狀況長期堪憂，2020 年於台東家中再次跌倒致重創，最終不幸成為植物人。其女兒袁融在社交平台發文悼念，表示雖然害怕這一天到來，但爸爸現在終於不再痛苦，令不少樂迷感到心酸與惋惜。
洪天明移居深圳一家適應良好 兩個仔讀國際學校 「本地學校入唔到」
【Yahoo 娛樂圈】藝人洪天明與周家蔚全家移居深圳一個月，天明昨日返港出席活動時表示一家人適應良好。他透露原本擔心兩名兒子的學業，因為孩子此前就讀國際學校，中文水平難以銜接內地本地學校，所幸最終覓得合適的國際學校跟進進度。對於早前與太太的感情生變傳聞，他笑稱搬到內地後反而見面時間增多，感情更勝從前。
中年好聲音4｜「白眉鷹王」獲5燈直接晉級 網民齊齊估呢位《愛·回家》演員係真身
TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》日前播出第10集，70強選手競逐40強位置，而焦點就落喺兩位蒙面藝人選手「獅子王」與「白眉鷹王」身上，「白眉鷹王」演唱歌曲《假使有日能忘記》，憑出色表現，喺評審們手上獲得5燈直接晉級，實至名歸。唔少網民都化身偵探，齊齊估「白眉鷹王」真身。
洪天明移居深圳一家適應良好 兩個仔讀國際學校 「本地學校入唔到」
唔少藝人將事業重心放喺內地之後，都會考慮全家遷居內地。早前洪天明同周家蔚就由原本居住嘅大埔比華利山別墅豪宅，搬到深圳定居。
背包卡纜車吊半空心跳停！ 昆士蘭家屬奔日帶骨灰回家！
這起滑雪場悲劇震驚全球，一名來自澳洲昆士蘭陽光海岸的22歲女子Ella Day Brooke（布魯克·戴伊），在日本長野縣栂池高原滑雪場度假時，1月30日上午9:15左右搭乘Tsuga No. 2 Pair Lift纜車，背包腰帶扣環未扣牢，卡在吊椅機械上導致她無法下車，被拖行吊掛在半空約幾分鐘，巡邏員緊急停機救人時她已心臟驟停，送往醫院搶救無效，於2月1日宣告不治。
新地馮秀炎涉貪被停職 年薪2400萬「商場一姐」是怎樣煉成的？
新地執行董事馮秀炎據報涉內地商場營運貪腐遭停職，年薪 2,400 萬的「商場一姐」如何建立新地商場王國？
彭羚57歲生日上載運動短片 圈中好友齊送祝福
90年代樂壇天后彭羚（Cass），1998年與林海峰結婚，婚後誕下囡囡林泳及林清，淡出樂壇專心相夫教女，生活非常低調。考獲禪柔運動導師牌嘅彭羚，不時喺社交網站上載運動短片，噚日（2日）係佢57歲生日，並喺IG上載做運動嘅短片，記錄過去做運動鍛鍊身體嘅日子。
習近平轉向「不費一槍一彈」就瓦解台灣 分析人士：中國入侵的可能性已降低
在接連清洗解放軍高層將領後，中國國家主席習近平已將軍隊實質指揮權牢牢掌握在自己手中。隨著親信與潛在制衡力量相繼出局，未來中國將如何處理對台灣關係，將幾乎完全取決於習近平個人的判斷與意志。
大S逝世周年仔女竟去廣州玩 小S兩個女反更親近？
【on.cc東網專訊】尋日（2日）係台灣女星大S（徐熙媛）離世一周年，老公具俊曄及S家於金寶山名人碑林區為其雕像揭幕及舉行紀念追思會，一行多人愁眉不展，加上綿綿細雨更顯悲情。惟大S與前夫汪小菲所生嘅一對仔女玥兒、箖箖未到場，同一日有人於廣州餐廳目擊汪小菲帶住玥兒
美國白人夫婦誕黑人女嬰 基因檢測證無血緣關係 夫婦控告診所植入錯誤胚胎︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美國佛羅里達州一對夫婦入稟控告當地一間生育診所，指在體外受孕過程中被植入錯誤胚胎，導致誕下的黑人女兒與夫婦二人並無任何血緣關係。夫婦表示深愛女兒，同時認為有道德責任尋找女兒的親生父母，並正公開尋求相關線索。
眾人追思大S「為何只有具俊曄沒穿全黑」？身上大衣承載27年深情：大S送的禮物
女星大S（徐熙媛）離世至今已滿一年，2日其丈夫具俊曄與S家人、眾多親友在金寶山舉行雕像揭幕儀式，用最深情的方式紀念離去的她。
港男多年儲下黃金被母私自變賣！價值約350萬 為幫細佬俾首期？
金價近期屢創新高，不少市民選擇放售套現。有港男於社交平台發文稱，自己投資黃金多年，儲下價值約350萬元的金幣及金粒，誰知卻被母親私自變賣，將款項交給弟弟作結婚置業之用，事主頓感晴天霹靂，與家人關係降至冰點。
陸永晒細女廣告片人見人愛 12歲已接近180cm
【on.cc東網專訊】組合農夫近期多多搞作，兩人夾份開設工作室外，成員陸永在社交網站上載一段與細女SimSim以父女檔形式拍攝的牙刷廣告片，齊齊介紹牙刷及盲盒。影片中，SimSim着紅色衞衣襯灰色棉褲，五官精緻散發青春少女味，更遺傳陸永的優良基恩，12歲的她暴風
澳洲家庭海上遇險 13 歲少年游泳數小時上岸 報警救全家 救援組織讚「近乎超人」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】澳洲一個家庭日前在海上遇險，一名 13 歲男童在天色漸暗及海面湧浪下，游泳數小時返回岸邊求助，最終成功救回被困海上的母親及兩名年幼兄妹。
文詠珊Janice Man曼谷遭捕獲 素顏狀態驚艷網民：真的是氣質美女
現年37歲嘅「𡃁界始祖」文詠珊（Janice Man），由模特兒成功轉型演員，仲試過連續兩年獲得金像獎最佳女配角提名。佢同富三代老公吳啟楠（Carl）於2019年結婚，雖然婚後與老公長駐上海，但仍堅持幕前工作。去到去年9月，佢突然喺社交網站上載一張BB腳仔嘅照片，無預警下宣佈已經誕下BB，升呢做人母。日前，有網民喺泰國成功野生捕獲佢，仲被佢嘅素顏狀態驚艷到。
吳尊慶祝「戀愛30週年」！曝光夫妻青澀約會照 浪漫愛情長跑如真實偶像劇
2月1日，吳尊在社群平台發文，紀念與妻子林麗吟相識30週年，分享兩人從學生時代一路走到成家、生兒育女的點滴，也曝光多張橫跨多年的合照，令網友感慨「簡直是真實偶像劇」。
袁惟仁逝世終年57歲 王菲《旋木》作曲人 曾被爆多次出軌 晚年2次跌倒慘成植物人
曾經撰寫王菲《旋木》、《執迷不悔》、那英《征服》嘅台灣音樂人袁惟仁，自2018年喺上海時失足跌倒，導致腦溢血並發現腦瘤後，健康狀況大不如前，近年更因再次跌倒而成為植物人。
上環5100萬日圓搶劫案｜日本傳媒公開兩被告容貌 集團欲攜錢赴港買金 走私賺稅差｜Yahoo
上環 5,100 萬日圓劫案，警方至今拘捕 6 人，其中 4 人被控「串謀搶劫」罪，昨日（2 月 2 日）在東區裁判法院提堂，4 人須還押，案件延至 4 月 14 日再訊。日本《TBS News》昨日公開了其中兩名日籍被告下村桂吾和山口將人的容貌，相片並顯示山口手持懷疑藏着日圓現金的背囊。報道又提及日本有商人經營走私黃金業務，安排人員帶大量現金到香港購入黃金，再將黃金走私返日本並賣給當地收購商，從中賺取稅差。有曾經負責「帶貨」的人員受訪指，他可以從每一塊成功運抵日本的黃金分到 4,000 港元報酬。
SJ始源一日快閃台北出包！竟因這家咖啡廳錯過班機，親口封「全台最棒」！
而另一位現身追思儀式的南韓藝人，則是天團Super Junior成員始源。雖然他並未與大S有過合作，但因具俊曄在韓流圈的深厚輩分與情誼，始源依舊選擇親自來台致意。更令人驚訝的是，始源前一晚才剛在日本福岡參與SM TOWN家族演唱會，隔天立刻一日快閃台北，只為趕上這場紀念雕像...
2026開工吉日｜雲文子馬年開工吉日吉時推介＋開運5大貼士：幸運顏色戰衣、生肖相沖宜忌
2026開工吉日3大吉日吉時排行榜！想2026馬年工作順利，官運亨通，從商者生意興隆。選擇一個吉日吉時開工非常重要。