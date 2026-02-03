丘成桐多次電郵愛潑斯坦｜新鴻基地產據悉尋求 50 億港元貸款｜洪天明移居深圳兩個仔讀國際學校｜2 月 3 日・Yahoo 晚報

晚安！今天是 2026 年 2 月 3 日星期二。受偏東氣流影響，明早廣東沿岸仍然清涼。本港明日大致多雲，初時有一兩陣微雨，最低氣溫約 17 度；日間短暫時間有陽光，最高氣溫約 21 度。展望隨後一兩日較為潮濕溫暖，週末期間冷鋒橫過，氣溫將顯著下降，下週初內陸地區早晚寒冷。各位讀者出入請留意溫度變化，適時增添衣物。

【今日重點新聞】

【Yahoo 新聞】政府日前暫時撤回強制巴士乘客佩戴安全帶的法例，引發外界對行政與立法機關溝通的關注。立法會前主席范徐麗泰今日撰文指出，議員應重視審議條例草案並積極參與法案委員會，直言雖然相關工作曝光率低且細緻耗時，卻是立法會的主要職責，強調「一條法律影響千家萬戶」。行政會議成員湯家驊則認為，重要政策因民情反彈而即時撤回極不理想，有損管治威信，強調「有錯要認更要改」，建議政府加強內部質疑機制。運輸署秘書長陳美寶早前亦承認條文存在技術不足，待優化後將再推出。

【Yahoo 新聞】美國政府公開已故性罪犯愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的大批檔案，哈佛大學校刊揭露華人數學家丘成桐曾於 2016 年頻繁與愛潑斯坦聯絡，並引薦恒隆集團前董事長陳啟宗之弟陳樂宗與其會面，商討在波士頓建立清華大學分校的計劃。雖然丘成桐去年曾聲稱與愛潑斯坦僅有一次接觸，且清華無人對其建議感興趣，但最新公開的電郵顯示兩人至少有 10 多次往來，且曾安排陳樂宗與愛潑斯坦在哈佛校內餐廳午餐。丘成桐已於 2022 年由哈佛轉往清華大學任教，目前相關當事人尚未對報導作出回覆。

【Yahoo 新聞】新鴻基地產宣布，執行董事馮秀炎因健康理由請辭，即日生效。集團表示，已安排合適人員接替其職務，日常運作如常。對於早前有外電引述消息指其涉及內地商場營運的腐敗指控，新地僅回應正就相關報道進行檢視，暫不作評論。

【今日重點財經新聞】

【AASTOCKS】有內地消費者投訴新購周生生足金吊墜出現刮痕，送檢後發現不同點位的金含量差異較大。周生生回應指，正積極跟進事件，並強調產品符合國家標準，如有需要可交由國家認可機構檢測。當地市場監管部門已確認收到相關投訴。

【彭博】消息指，香港最大開發商新鴻基地產正尋求至少 50 億港元的五年期銀團貸款。新地通常每年都會進行再融資，但在 2025 年因房地產市場低迷而罕有地略過相關操作。知情人士透露，此次重返貸款市場的目標是在 3 月底前完成交易，並可能根據市場反應增加額度。目前新地發言人對此不予評論。

【BossMind】胡潤研究院發佈最新報告，受訪的中國高淨值人群對未來兩年經濟的信心指數跌至 5.4，創下 2012 年以來新低。報告指出，富豪階層傾向避險，連續三年將黃金視為首選投資產品，並計劃減持房地產。此外，55% 的受訪者計劃送子女出國留學，年齡多集中於 14 至 16 歲。同時，去年中國高端消費市場規模按年下跌 5%，顯示富豪階層在理財與消費上更趨審慎。

【今日重點娛樂新聞】

【Yahoo 娛樂圈】台灣女星大 S（徐熙媛）離世一周年，其丈夫具俊曄親自擔任製作人，為愛妻打造名為《熙媛的永恆軌道》的紀念雕像。揭幕儀式昨日於台灣金寶山墓園舉行，具俊曄與大 S 媽媽在雨中見證雕像現身。雕像造型為白色少女，凝望著台北方向，周邊設有代表銀河系的九大行星裝置。具俊曄更撰寫手寫信，深情約定下次見面要永遠在一起，場面令在場親友紛紛落淚。

【Yahoo 娛樂圈】曾創作《旋木》、《征服》等經典名曲的台灣知名音樂人「小胖老師」袁惟仁，昨日因病離世，終年 57 歲。袁惟仁自 2018 年在上海跌倒導致腦溢血後，健康狀況長期堪憂，2020 年於台東家中再次跌倒致重創，最終不幸成為植物人。其女兒袁融在社交平台發文悼念，表示雖然害怕這一天到來，但爸爸現在終於不再痛苦，令不少樂迷感到心酸與惋惜。

【Yahoo 娛樂圈】藝人洪天明與周家蔚全家移居深圳一個月，天明昨日返港出席活動時表示一家人適應良好。他透露原本擔心兩名兒子的學業，因為孩子此前就讀國際學校，中文水平難以銜接內地本地學校，所幸最終覓得合適的國際學校跟進進度。對於早前與太太的感情生變傳聞，他笑稱搬到內地後反而見面時間增多，感情更勝從前。