丘成桐多次電郵愛潑斯坦 引薦陳啟宗胞弟陳樂宗 協助清華大學建波士頓分校｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】已故性罪犯愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）300 萬頁檔案上月底被美國政府公開，各界陸續整理。哈佛大學校刊《The Harvard Crimson》報道，現時在清華大學任教的華人數學家丘成桐，曾經在 2016 年協助拉攏晨興集團（Morningside）共同創辦人陳樂宗（Gerald Chan）跟愛潑斯坦合作，商討清華大學在波士頓設立分校。丘成桐去年 11 月曾經表示，他與愛潑斯坦的「唯一接觸」（only interaction）是透過同樣在哈佛任教的數學家 Martin Nowak 進行，又強調自己完全不知道愛潑斯坦的背景；隨著最新一批檔案公開，丘成桐的講法明顯跟電郵內容不符。《The Harvard Crimson》已經向丘成桐及陳樂宗查詢，未獲回覆。
陳樂宗陳啟宗兄弟透過基金 向哈佛捐 3.5 億美元
陳樂宗是恒隆集團前董事長陳啟宗胞弟，兩兄弟在 1986 年共同成立晨興集團，從事私募股權投資和風險投資，著名案例包括在 2010 年已經參與小米集團首輪融資；2006 年，香港中文大學接受晨興的 1 億港元捐助，建立晨興書院。2014 年，晨興基金會又向哈佛大學公共衛生學院捐贈了 3.5 億美元，成為該校史上第二大捐款，學院並且更名為「陳曾熙公共衛生學院」，以紀念早在 1986 年逝世的父親。
時任清華校長曾邀愛潑斯坦訪北京校園
根據最新公開的電郵紀錄，丘成桐和愛潑斯坦最少有 10 多次電郵往來。早在 2016 年 4 月，丘成桐在一封電郵中告訴愛潑斯坦一名助理，指清華大學正在「認真考慮在此設立分校」。1 個月之後，根據丘成桐與愛潑斯坦助理的電郵往來，愛潑斯坦在紐約會見了時任清華大學校長邱勇，當時邱勇亦曾經在紐約會見過時任哈佛校長 Drew Faust。同年較後的日子，邱勇邀請愛潑斯坦於 2016 年 10 月訪問清華大學北京校園，不過已公布的電郵就未能確認這個訪問有否成行。
電郵愛潑斯坦：陳樂宗想見你
至於在 2016 年年中，丘成桐在一封標註了「機密」字樣的電郵當中擬定了清華大學波士頓分校的初步計劃，並在同年 11 月將陳樂宗介紹給愛潑斯坦，稱其為潛在的資助者。丘成桐在給予愛潑斯坦的一封電郵中寫道，陳樂宗對該項目「很感興趣」（interested in），並且「想見一見你」（interested in meeting you）。不久之後，愛潑斯坦和陳樂宗就在同年 12 月哈佛校內現已結業的 Parsnip 餐廳安排了一次午餐會面，討論該提案。
丘成桐去年底回應：清華無人對愛潑斯坦訪華感興趣
雖然清華大學波士頓分校最終未能成立，但文件顯示，這是愛潑斯坦、丘成桐和哈佛大學數學家 Martin Nowak 多年來協調合作的成果，旨在加強哈佛與清華之間的聯繫。到了去年 11 月，丘成桐除了回應他與愛潑斯坦的「唯一接觸」之外，他並聲稱清華大學沒有人對愛潑斯坦訪華的提議感興趣，而且這個提議也從未付諸實行，不了了之。
2022 年由哈佛轉往清華任教
現年 76 歲的丘成桐，曾經入讀香港培正中學和中文文學崇基學院數學系，之後獲引薦到加州大學柏克萊分校深造。1987 年至 2022 年，丘成桐在哈佛大學任教，之後轉往清華大學擔任「丘成桐數學科學中心」主任。至於在 2019 年在紐約監獄逝世的愛潑斯坦，早在 2008 年因為教唆未成年少女賣淫而被定罪，當時哈佛已經公開宣布與他斷絕關係，但是丘成桐仍然跟愛潑斯坦聯繫。資料顯示，丘成桐早在 2011 年就與愛潑斯坦會面。
