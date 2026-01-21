丙肝診斷率僅七成半 團體倡加強高危群組篩檢 簡化美沙酮診所檢測流程︱Yahoo

香港丙肝清零聯盟召開記者會，促加強美沙酮診所丙肝檢測服務

【Yahoo健康】丙型肝炎（丙肝）如無適當治療，可發展成肝硬化及肝癌。政府上月發佈最新數據，揭示本港丙肝診斷率為75.1%，即約每四名患者便有一人未被診斷，與世界衞生組織2030年目標仍有距離。丙肝清零聯盟今日（21 日）指，目前本港針對高風險群組的篩檢存局限，倡簡化美沙酮診所的丙肝檢測流程，改用新型反射測試，並落實快速轉介就診機制，以降低社區傳播風險，減輕長遠公共衛生負擔。

肝癌是香港第三大致命癌症，沒有接受治療的丙肝病人，罹患肝癌的終生風險達17%至24%。世衞早已訂下目標，2030年或之前實現丙肝90%診斷率，港府亦因而訂立相關行動計劃。丙肝清零聯盟顧問、香港中文大醫學院內科及藥物治療學系教授黃麗虹表示，目前尚未有可預防丙肝病毒的疫苗，但藥物治療安全有效，病人接受最多十二周的口服藥即可「斷尾」，大大減低肝硬化及肝癌風險：「治療成為預防的一個方向，即係醫得夠多人，其實佢（丙肝病毒）就唔會傳嚟傳去。」

香港中文大學何善衡傳染病研究中心副主任李瑞山教授

藥物治療成效顯著 大減肺癌風險

她續指，丙肝病毒主要經血液傳播，如共用針筒、接觸未徹底消毒的紋身或穿耳工具，大多無明顯症狀，曾注射毒品人士為高風險群組。當局上月發佈《2025 – 2030年香港病毒性肝炎行動計劃》，黃教授引據箇中數據，指美沙酮診所注射毒品人士篩檢丙肝陽性比率為69.7%，患病率較整體人口高逾300倍。她強調應採取「目標群組消除」策略，集中資源介入高風險群組，從而降低丙肝感染率。

香港中文大學何善衡傳染病研究中心副主任李瑞山分享經驗，指許多接受美沙酮治療人士對丙肝的認識不多，亦不知藥物治療成效，只要主動接觸、講解，並簡化測試流程，就可提高此群組的診斷率。目前美沙酮診所丙肝篩檢分為兩部份，抗體測試呈陽性後，要另約時間接受核酸測試，過程間或會流失參加者。李瑞山介紹，新型反射測試只需「拮手指」一次足以作兩項檢查，不但加快診斷，成本亦會降低：「最理想係喺美沙酮診所主動招募，即使今日無時間，可能下次亦會參與。」

香港中文大學醫學院內科及藥物治療學系教授黃麗虹

新型丙肝測試 降低就醫門檻

善導會預防犯罪及健康教育服務高級經理王禮賢介紹，該會曾推出「水銀三號計劃」，其中一項服務向曾注射毒品人士提供丙肝快速測試服務：「對於佢哋嚟講，方便、慳時間最緊要，時間一過咗就好難搵到佢。」他認為即場招募接受快速測試，能減低因交通不便、時間成本而卻步的問題，提升篩檢率，亦能善用朋輩導航員作接觸點，減低戒心。

他續指，確診後的服務銜接及速度同樣重要，目前由確診至治療的等待時間過長，或成另一流失缺口。丙肝清零聯盟發言人龐朝輝促當局參考前線經驗，加快落實快速轉介至公立醫院的機制，確保美沙酮診所丙肝檢測陽性個案，可獲安排在一個月內於就近公院就診。龐強調，距離2030年前消除丙肝的世衞目標尚餘最後一步，如何集中資源於高風險群組，高效提升治癒率最為關鍵。