中一入學2026丨2026- 27年度即將舉行簡介會的熱門直、私中學資訊一覽

中一入學資訊丨2026- 27年度即將舉行簡介會的熱門直、私中學資訊一覽

直、私中學課程選擇一向也較資助中學為高，加上支援及設備較為完善，令一眾莘莘學子能發揮所長，受益深遠。另外，在提供其他國際認可的高中課程上選擇也較多，除香港中學文憑考試(HKDSE)外，亦可選擇國際文憑大學預科課程(IBDP)或英國劍橋國際中學教育證書(IGCSE/GCE A-Level)等公開考試，令學生升學的靈活性大大提高，所以一直也深受家長和學生熱愛。

隨着不少中學陸續舉行的簡介會 / 開放日 / 資訊日等，為了讓家長們及早準備，本文綜合了近日各區將會舉行簡介會的熱門中學資訊等資料，給各家長們參考，以增加機會入讀理想的中學。