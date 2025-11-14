中一入學2026丨熱門直、私中學開放日、報名、面試詳情

直、私中學報名已陸續進行，為了讓家長們能高效地有所準備，本文綜合了近日各區有關的中學資訊給家長們作參考，當中涵蓋了有關的開放日資料、報名日期、面試日期及學費等資料，以供家長參考，以免錯過報名機會。

*詳情可留意學校有關網頁，資料以學校更新上載為準