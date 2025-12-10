中一入學2026︱全港官津中學減10班中一 6間中學開辦2班中一 5間官津中一4班變5班

根據教育局最新估計，2026/ 27年度參加中一派位人數約49,800，較往年增加約1,800人(往年48,011人)。但由於出生人口持續減少，教育局12月5日最新出版的《 中學概覽25/26 》內，公布了有關縮班 /增班的有關措施應付學生結構的改變。當中發現2025/26年全港約385間官津中學中，16間中學各縮減一班，撇除因採用「循環式平衡班級結構」，即隔年減一班的中學外，實際共減少10班的中一，而地區則分佈在黃大仙、觀塘、西貢、屯門及北區等地。除此，暫有6間中學只開辦兩班中一。

《中學概覽2025》中暫有6間中學探用「循環式平衡班級結構」減班及1間增班

當中以「循環式平衡班級結構」而減班的中學，由原來5班減至4班，包括港島 東區慈幼英文學校 、 港島民生書院 、 聖馬可中學 及 香港中國婦女會中學 ；油尖旺區 基督教香港信義會信義中學 及黃大仙區 中華基督教會協和書院 等。而港島東區 張祝珊英文中學 則因此由4班中一增至5班學額。

《中學概覽25/26》中內容覆蓋全港400多所本地中學的基本資料，包括本年度9月最新的學校課程、開設科目、教學發展方向、環境設施、教師資料、班級結構、學生支援及學生升學出路等。

另外，2026/27年度教育局將會首年推行先導計劃，為符合條件的官立及資助中學申請擴班，而名額只有5個。

在先導計劃下，原先開辦四班中一的學校，必須在最近連續三個年度的「自行分配學位」申請數目，不少於學校在該年度可供「統一派位」的學位數目的100%；另外校舍條件也要配合到擴班需要才可申請。當中獲批的中學，經詳細審視條件包括學校環境設施、學校成績、學校過去的學額供不應求的情況及地區性因素等。教育局發言人表示會持續檢視有關安排，並會因應實際情況適時優化有關計劃。