中一入學2026丨升中選校部署重要日程 資助、直資中學有甚麼分別？

下年度中一入學的家長請注意，2026年度9月入讀中學的招生已陸續展開。為方便各家長們能及早部署。本文整合了有關的重要日期，方便家長們作參考。鑒於家長常把直資中學與官立/資助學校的申請情況有所混淆，本文就有關的分別藉此作詳細說明，並就官立 / 津貼學校和直資學校的優點來概述，務求家長們能早日為子女而部署。

升中選校部署重要日程及時間表

官立 / 資助學校是由政府及辦學團體向政府申辦，通常為宗教或慈善團體，而學校的管理則由辦學團體會委派校董會負責。由於校舍是由辦學團體負責興建，所以也同時擁有學校的命名權。

官立 / 資助學校的優點

以校網區分所屬學生

由於官立 / 資助是透過「統一派位」來收取學生。因此，家長必須就對子女所屬校網的中學有所了解。

而所屬校網則是以小學校網為主，若學生因搬遷或個別原因，而變成跨區轉校生的時，很可能會按照不同的校網，而造成降級或升級的情況出現(所謂降band 或升band)。因此，家長務必要注意!

學費全免

官立 / 資助學校是由政府全額資助。因此，學生背景無論是貧抑或富，只要是合資格的學生即可免費取得學位就讀。

資深優秀的教師較穩定

由於傳統官立 / 資助學校的教席，過往大多是終身聘用，升遷任免均有其制度，而且所得的福利也較直、私學校為多，因此令較資深優秀的教師繼續留任，從而減輕校內的行政工作壓力。

何謂直資學校 ?

所謂直資學校就是由該校法團校董會或校董會自行管理，並享有一筆按學校合資格學生人數計算的政府津貼的學校。直資學校由於擁有多方面的靈活自主性。因此，在12年免費教育、三三四學制及縮班等情況下，已有很多津貼中學向教育局申請轉為直資學校，以求在教學和收生方面獲得更大的自主性，用意為提升教學質素，改善師資及學校環境設備等。

直資學校的優點

全港各區學生均可取錄，學生學術水平也較接近

由於直資學校並不是以「統一派位」來收取學生，而是經過每間學校自行面試來取錄學生。因此，全港各區的學生，只要是合適的申請者均可被錄取，而完全不受校網影響。如此同時，學生的學術水平也較一般津貼學校更貼近，使學校的教學有更多的發揮空間和自主性。

提供學費減免給有需要的學生

儘管直資學校每年費由數萬餘元到過百萬元不等，但為了家境清貧的學生不受家庭經濟所影響而錯失入讀機會。因此，教育局規定直資學校需撥出10%或以上的學費，給有需要的學生進行學費減免 / 助學獎。並需就有關的詳情在學校網頁或校內公佈，以供有需要的家長申請。而當中的評估門檻也不可以低於政府提供給清貧學生的資助計劃標準。

開設IB課程

直資中學課程主要是開辦本地課程為主，但部分學校也同時開辦了國際文憑課程 (簡稱IB) 以便學生日後升學而報讀海外的英國會考或高考課程。由於學校在課程設計上自由度大，可擁有獨特之辦學主張，所以當中的教學理念也可以放眼世界。有些學校著重語言人文科，除中、英文課程外，還設有其他外語科目給學生選修;有些側重科學體藝等方面，使學生們能各展所長。

學校資源較充足

在課外活動方面，因為資源充足及自主度較高，校園生活也較多姿多彩。例如:野外旅程、飛行模擬課程、航海活動和遊學團等活動，都能拓濶學生的視野。

總括而言，不論是官立 / 資助學校，抑或是直資、私立學校也會有不同的優勝與缺失之處。最重要的還是要按學生的實際需要而作出合適的選擇。而不應只以學校制度，名氣外表和校舍設施等而作決定，還需要以學生品德、學校理念和校風等作多方面的考慮。共勉之。