中一自行分配學位2026丨一文看清中一自行分配學位申請程序、重要日期及注意事項

有意參加本年度「中一自行分配學位」的家長請注意，2026年度9月入讀中學的自行分配學位將於1月2日正式展開，鑒於家長常把直資/私立中學與官立/資助學校的申請情況有所混淆，本文將有關的分別詳細說明，並就官立 / 資助學校和直資學校的優點來概述。與此同時，並就報讀直資學校的備忘及流程作分享，務求令家長們能有及早為子女的升學理想作準備。

中學學位分配辦法共分為「自行分配學位」和「統一派位」兩個階段。

何謂自行分配學位?

所謂自行分配學位，就是所有參加官立 / 資助的中學，最多預留30%的學位用作「自行分配學位」的用途，至於直資或私立中學則可自行決定參加與否。

在此階段，合資格的學生可在不受校網限制的情況下，申請不多於兩間參加派位的中學。同時亦可以自行再申請只參加「自行分配學位」的直資 / 私立中學及賽馬會體藝中學等。

何謂官立 / 資助學校 ?

官立 / 資助學校是由政府及辦學團體向政府申辦，通常為宗教或慈善團體，而學校的管理則由辦學團體會委派校董會負責。由於校舍是由辦學團體負責興建，所以也同時擁有學校的命名權。

官立 / 資助學校的優點

以校網區分所屬學生

由於官立 / 資助是透過「統一派位」來收取學生。因此，家長必須就對子女所屬校網的中學有所了解。

而所屬校網則是以小學校網為主，若學生因搬遷或個別原因，而變成跨區轉校生，很可能會按照不同的校網，而造成降級或升級的情況出現(所謂降band 或升band)。因此，家長務必要注意。

學費全免

官立 / 資助學校是由政府全額資助。因此，學生背景無論是貧抑或富，只要是合資格的學生即可免費取得學位就讀。

資深優秀的教師較穩定

由於傳統官立 / 資助學校的教席，過往大多是終身聘用，升遷任免均有其制度，而且所得的福利也不比直、私學校為少，因此令較資深優秀的教師繼續留任，從而減輕校內的行政工作壓力，增加真正的教學時間。

何謂直資學校 ?

所謂直資學校就是由該校法團校董會或校董會自行管理，並享有一筆按學校合資格學生人數計算的政府津貼的學校。直資學校由於擁有多方面的靈活自主性。因此，在12年免費教育、三三四學制及縮班等情況下，已有很多津貼中學向教育局申請轉為直資學校，以求在教學和收生方面獲得更大的自主性，用意為提升教學質素，改善師資及學校環境設備等。

直資學校的優點

全港各區學生均可取錄，學生學術水平也較接近

由於直資學校並不是以「統一派位」來收取學生，而是經過每間學校自行面試來取錄學生。因此，全港各區的學生，只要是合適的申請者均可被錄取，而完全不受校網影響。如此同時，學生的學術水平也較一般津貼學校更貼近，使學校的教學有更多的發揮空間和自主性。

提供學費減免給有需要的學生

儘管直資學校每年學費由萬餘元到數十萬元不等，但為了優秀而家境清貧的學生，不受家庭經濟所影響而錯失入讀機會。教育局規定直資學校需撥出10%或以上的學費，給有需要的學生進行學費減免 / 助學金。而有關的詳情會在學校網頁或校內公布，以供有需要的家長申請。當中的評估門檻也不可以低於政府提供給清貧學生的資助計劃標準。

開設IB課程

直資中學課程主要是開辦本地課程為主，但部分學校也同時開辦了國際文憑課程 (簡稱IB) ，以便學生日後升學而報讀海外的高考課程。由於學校在課程設計上自由度大，可擁有獨特之辦學主張，所以當中的教學理念也可以放眼世界。有些學校著重語言人文科，除中、英文課程外，還設有其他外語科目給學生選修;有些側重科學體藝等方面，使學生各展所長。

學校資源較充足

在課外活動方面，因為資源充足及自主度較高，校園生活也較多姿多彩。例如野外旅程、飛行模擬課程、航海活動和遊學團等活動，都能拓濶學生的視野。

報讀直資學校備忘及流程

1. 在「自行分配學位」階段，學生最多向兩間參加派位的中學遞交申請，當中包括參加「統一派位」的直資學校﹔而不參加「統一派位」的直資學校則數目不限，而「正取生」名單將會於2026年3月31日公布。

2. 若學生獲非派位的直資中學取錄，家長便需要與校方簽署承諾書，以及遞交子女的【小六學生資料表】，以確認及接受該學位和願意放棄其他政府資助學位。教育局在收到有關取錄名單後，將不會在「統一派位」的程序上把學生再分配到其他中學。

3. 如申請學生在2026年4月上旬，仍未收到相關的直資學校取錄及簽署有關文件。學生必須在2026年5月上旬，把填妥的【中一派選擇學校表格】交回就讀小學，以便參加統一派位，而派位結果將會在2026年7月7日公布。

入讀心儀中學的攻略

在「自行分配學位階段」，由於每間中學將預留不多於30%的學額供自行收生之用。因此，在供不應求的情況下，熱門學校都較難獲得一次性的取錄。因此有本地教育及升學顧問提醒家長，在填選學校時

「切忌過份進取，應以學生的成績報讀同一程度的中學」，以増加入合適中學的勝算。另外，也可提前準備以下的事項。

準備個人檔案：有部分中學仍會收取個人檔案(Portfolio)來了解學生，所以家長應協助子女盡早製作一份簡潔的個人檔案作準備，當中內容包括學生成績表及獲獎證書等。

了解心儀學校的收生標準：在呈二考試後，家長應與子女一起了解心儀中學的收生標準和學校理念，並估算個人的RO (Rank Order)或優勝之處是否學校的收生標準。

面試準備：一般的中學面試將會在1-3月內舉行，如能提前就有關面試作準備，信心將可大大提升。

保險策略：報讀多間直、私學校，能有效地增加面試經驗和學位機會。

叩門因素：叩門能否成功，除了面試表現及個人成績外，「1- 1 - 1」的選校方法都能足夠表現當中的誠意，為此家長應盡早制定選校目標，以增加叩門入學機會。