宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
中一自行分配學位2026丨中一自行分配學位申請程序、電子平台申請教學
2026年度9月升中的「自行分配學位」將於下月正式展開，有意於參加下年度「中一自行分配學位」的家長請注意。教育局除了接受遞交實體表格外，還附設了網上的報名平台，以供家長們選擇。如家長欲為子女提交是次申請，請謹記於2026年1月2日至16日期間遞交，否則逾期申請將會作廢。
為了讓家長對是次申請有清楚的了解，本文會就有關的重要日期、申請辦法、程序、填表方法、選校等資料作出整合，並會就有關網上的報名平台提供附圖教學，務求令家長們能有所掌握和了解。
2026年度升中派位的重要時間表
「中一自行分配學位」申請規定及辦法
無論申請者是以紙本或是網上遞交申請的學生，家長都只可以向不多於兩所中學遞交申請。如此同時，遞交申請的方法也只能選擇以下其中一種。否則，其獲得自行分配學位的機會將被取消。另外，學生如對馬會體藝中學有興趣，亦可在同期遞交申請，而該申請則不計入兩所限額之內。
(一)親身到不多於兩所中學遞交申請表(建議用黑色原子筆填寫)及個別學校所要求的其他文件
(二)透過「中一派位電子平台」向中學遞交《中一自行分配學位申請表》及個別學校所要求的其他文件
註：若學生／家長未能親身回校領取《中一自行分配學位申請表》及相關文件，家長應以書面授權代表替其子女到校領取，有關詳情請與就讀小學聯絡。
家長如需查閱接受自行分配學位申請的官立、資助、按位津貼中學及參加派位直資中學的名單，以及其可供申請的自行分配學位數目，詳情請參閱12月上旬派發的《申請中一自行分配學位手冊》，內容會有詳細的資料以供參考。
藉此一提，由於是次申請不受地區所限，家長在選校時應先對所選學校有充分的了解，並對其辦學理念、傳統特色、宗教、收生準則和運作模式等有所認知才選擇，並需衡量子女的能力、性格及興趣等，能否配合作為考慮，而不應只盲目以學校排名為目標。此外，家長必須注意無論有關申請是以紙本還是透過電子平台遞交，「自行分配學位」申請一經遞交，便不可撤回、取消或更改選校次序。
如學生成功在「自行分配學位」中分配為「正取生」，學生將會於2026年3月31日（包括賽馬會體藝中學）收到學校通知，網上報名亦同步發放，但學生將不會再參加統一派位。
「中一自行分配學位」紙本申請程序及填表方法
中一自行分配學位申請表設有四部分，家長可根據個人選校的意願，在表格空白格上填寫心儀的學校資料，然後把印有「選校次序」的部分撕下存根，並保留其餘完整的三部分。
餘下的三部分則是「教育局存根」(藍色)、「學校存根」(綠色) 和「家長存根」(紅色)。此三部分需與校方要求的文件(中學報名表)一併交回所申請的中學。同時，家長們請準備個人的身分證明文件，以便校方核實身份。最後校方經核實及確定學生的資料正確無誤後，將會發回已蓋校章、名稱及編號的「家長存根」給家長作記錄。而根據教育局的說明，家長們不應向申請的學校表明選校意願，學校也不得查詢有關申請的次序。
「中一自行分配學位」網上申請程序及填表方法
為配合「智慧政府」策略，教育局已於 2023 年起分階段把中一入學申請全面電子化。家長可使用子女的「學生編號」及由小學分發的「啟動碼」建立「中一派位電子平台」帳戶，以更便捷的服務處理中一派位的每項申請程序。
步驟(一) 登記「智方便+」系統
透過政府網站（網址：）建立帳戶，並把帳戶綁家學生的電子平台帳戶，但帳戶一經連繫便不能再更改。開設「智方便」系統帳戶需準備身份證、已啟用生物認證的個人流動電話以及電郵地址等資料。
註:如家長有多於一名子女同一年度中一派位，則先以其中一名子女的資料建立帳戶，再於電子平台加入另一名子女的資料，而無需重複登記。
步驟(二) 建立及啟動「中一派位電子平台」帳戶
登記成為「智方便」用戶後，家長便可以「智方便」綁定「中一派位電子平台」帳戶（網址：），透過電子平台網上為子女遞交自行分配學位及統一派位申請，以及接收取錄結果。
步驟(三) 將「智方便」升級至「智方便+」
利用「智方便」開啟「中一派位電子平台」的帳戶後，家長需攜同身份證或相關文件到達就近所屬的自助登記站 / 流動登記隊 / 登記服務櫃位的地點，將原有的「智方便」升級至「智方便+」，以便在遞交申請時可以使用數碼簽署的功能認證，而有關的地點可透過 內的搜尋功能而得知。
步驟(四) 遞交「中一自行分配學位」申請
由於要有效處理眾多申請，因此每次電子平台登入使用時限為30分鐘。請家長務必在30分鐘內完成申
請程序。如有需要，家長可善用「儲存為草稿」的功能，在下次登入時繼續有關申請。
步驟(五) 等待2026年3月31日發放有關結果
倘若子女未能在「中一自行分配學位」申請中被取錄，而需參加「統一派位」，家長可於2026年4月中旬至5月上旬，透過「中一派位電子平台」遞交《中一派位選擇學校表格》。
其他人也在看
前港姐亞軍陸詩韻轉行從商單身多年 45歲慶生相疑爆新戀情
2005年港姐亞軍陸詩韻（Sharon）於TVB發展數年星運平平，2009年決定轉行從商，曾經營內衣、餐飲及美容生意，更榮升「2025年大灣區香港女企業家總會」副主席。雖然事業得意，但感情生活卻荊棘滿途，曾被爆出因被前男友連累，而身負340萬巨債，自此便一直單身。喺今個月29日就係佢嘅45歲生日，近日佢就出席慶生飯局，並喺社交網站上載多張照片，當中包括於一名中年男士嘅照片，疑似有新戀情？！Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
30歲女早餐改吃番薯、香蕉3個月脂肪肝消失？一步驟令番薯增肥變減肥，零運動照樣激瘦5kg
根據中大調查顯示，全港有4份之1香港人患有脂肪肝，到底要如何預防及改善脂肪肝問題呢？早前，有一名30多歲女子成功以改變早餐飲食習慣，短短3個月內脂肪肝便神奇地消失，更成功在零運動的情況下瘦了5公斤。Yahoo Style HK ・ 11 小時前
《新聞女王2》袁富華首拍TVB劇過足戲癮有望演續集 大讚阿佘Bosco：冇返咁上下功力做唔到
TVB台慶劇《新聞女王2》喺日前（15日）播出兩小時大結局，一眾演員及幕後人員都有出席結局宣傳活動，而飾演「終極Big Boss」東南亞神秘富商Richard Wu嘅袁富華亦有出席，期間接受傳媒訪問，承認獲監製斟演《新聞女王》電影版或續集。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
袁詠儀突然不愛買包了！張智霖竟喊「怕怕的，不如買兩個吧」 24年婚姻寵溺藏不住
誰也沒想到，張智霖竟然會因為老婆袁詠儀「不買包」而感到不安！近日他在新劇《璀璨之城》開機活動上分享的一段話，引發不少討論，也使得兩人結婚24年的相處日常再度成為話題。姊妹淘 ・ 7 小時前
大寶冰室業主收割 賣舖叫價1300萬
「肉餅經濟」旗手大寶冰室，近日忙到要破天荒星期一例休，但無阻顧客排隊熱情。冰室生意好呀，隨之而來係加租危機，想不到業主更進一步，索性推進賣舖套現。Yahoo 地產 ・ 1 天前
53歲香港女神堅持「不醫美」！一句話說服全網 網讚：這才是人間清醒
陳慧琳在訪談中提到，每個人條件不同，就算是同樣的療程，效果也未必一樣，她還笑說萬一做了眼歪嘴斜要怎麼辦？因此與其冒風險改變臉部線條，不如接受歲月自然留下的痕跡。從近距離鏡頭來看，她的臉部線條並非刻意緊繃，而是保有表情與神情的流動感，這種「看得出年紀、卻不...styletc ・ 1 天前
姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題
姜濤於亞博舉行《KEUNG TO ”LAVA“ LIVE 2025》演唱會，得知有大埔宏福苑受災的歌迷入場，特別致意：「希望在坐的每一位，今晚可以釋放自己所有情緒，開心或唔開心又好，我哋都當係一場夢，我哋盡情發呢場夢。」Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
薛凱琪44歲保養美如18歲，連劉嘉玲都羡慕！6大私藏凍齡大揭秘：每天1杯牛蒡汁、每晚必抹油？
薛凱琪愈活愈年輕，總忍不住讓人感嘆她似乎永遠停留在少女階段，在她的臉上完全找不到歲月痕跡。薛凱琪的凍齡秘訣既不是天價護膚品，也不是嚴苛的飲食習慣，而是藏在日常生活中的小習慣。究竟是甚麼讓薛凱琪在44歲依舊散發少女光芒？以下即為大家揭曉她的6大獨門凍齡保養秘方！Yahoo Style HK ・ 11 小時前
蜜雪冰城石門店難作業績指標 女老闆曾自爆為拿身分證開店
開業未滿1年的蜜雪冰城石門分店舖位傳出招租，據報月租更高達16萬元，引起網民熱議要賣多少杯才能交租。然而該加盟店結業，能否預視業績？ 翻查資料顯示，蜜雪冰城最新業績依然強勁，母企半年多賺44%，近日業務拓展到美國荷里活星光大道；石門加盟店的女老闆則曾自揭開店是為了續簽身分證，有特別目的，似乎難作後市趨勢指標Yahoo財經 ・ 8 小時前
Coldplay Kiss Cam 揭婚外情︱科技公司前女高層嘆職業生涯告終 長期承受滋擾影響子女︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國搖滾天團 Coldplay 今年 7 月全球巡演期間，在美國波士頓站的 Kiss Cam 環節中，意外揭露一樁科技公司高層婚外情，涉及美國科技公司 Astronomer 前人力資源主管卡博特（Kristin Cabot）與時任行政總裁拜倫（Andy Byron）。卡博特首次公開談及事件對生活帶來的衝擊，形容自己長期承受網絡辱罵、恐嚇，並因事件難以再找到工作。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
邢慧敏殺入《愛．回家》 與袁文傑驚喜同框：奇妙的連結
【on.cc東網專訊】藝人袁文傑早前社交平台分享與《愛．回家》一班演員合照，更留言不捨之情的字句，令不少網民揣測他是否離巢無綫，紛紛留言不捨他與滕麗名飾演「熊尚善」的「潮善cp」，而日前播出的一集《愛．回家》更為「潮偉」的離開埋下伏筆，加深離巢傳言，劇中潮偉因特東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
集體大炒車﹗萬寧沒有退出中國 轉型「打冧」實體店？
昨日萬寧中國突然宣布停運，本港部分傳媒大字標題稱「萬寧退出中國市場」、「下月中結束內地業務」，內地甚至有專家分析萬寧如何敗退，認為近年萬寧陸續關店「並沒有出乎意料」。然而昨日小紅書萬寧官方帳戶才以簡體字分享護膚貼士，更讓市場感到好奇未來方向。後來母公司DFI回應，終於解開停運之謎Yahoo財經 ・ 1 天前
減肥界傳說！胡杏兒2個月狂瘦21kg，就靠「這食物」＋瘦瘦湯吃出神級身材
說到狠角色減肥代表，胡杏兒真的名列前茅！她當年拍完《肥田喜事》，體重一度來到76kg，後來竟然只花2個月就瘦回55kg，整整輕了21kg，速度快到像開外掛。最猛的是，生了三胎後居然依舊辣，身材緊實又精女人我最大 ・ 8 小時前
美中角力新變數！特朗普對馬杜洛出重手 恐為中國對台行動鋪路
《路透社》周四 (18 日) 報導，美國總統特朗普下令對委內瑞拉實施部分封鎖，被視為美方對馬杜洛政府施壓的重大升級，但分析人士警告，此舉可能反而削弱華府在另一核心戰略目標上的立場，也就是遏制中國以海上封鎖方式對台灣施壓。鉅亨網 ・ 15 小時前
騙案｜七旬婦網戀「單身舊識」耗盡棺材本 再借子女親友失逾400萬元
追求晚年幸福與陪伴本是人之常情，卻可能成為騙徒伺機而動的目標。警方表示，近日一名70歲女事主在WhatsApp收到陌生人訊息，對方假冒舊識開展對話，表示希望與事主成為朋友。該名自稱從事貿易的男士，聲稱自己離婚、與事主年齡相仿，並以投資黃金獲利豐厚為由吸引注意，雙方成為網上戀人。及後，對方訛稱為事主開設投資帳戶，表示可代am730 ・ 1 天前
消委會肉丸｜6成牛丸入面有豬肉 15款肉丸檢出重金屬！墨魚丸檢出全是魷魚基因（附高分肉丸名單）
每次去燒野食、打邊爐或者食魚蛋麵，肉丸都是必嗌食物，款式多又好味。但大家食落肚的肉丸，你又知道用什麼肉類製成及當中營養成分嗎？消委會543期測試了市面共60款不同類型的肉丸，有24款為預先包裝及36款非預先包裝，當中包括20款牛丸（牛肉丸及牛筋丸）、10款貢丸、10款魚蛋、10款墨魚丸及10款龍蝦丸，發現有部分肉丸檢不出其聲稱的肉類基因！而在營養成分方面，有7成半肉丸屬高鈉，更有部分被測出有少量重金屬及防腐劑等，消費者購買及食用前需多加留意！整個消委會肉丸測試中，有14款牛丸、4款貢丸、9款魚蛋、3款墨魚丸及2款龍蝦丸獲4分以上，整體表現尚可。Yahoo Food ・ 1 天前
Labubu「包圍」佘詩曼 設計師龍家昇親自導覽
飾演「新聞女王Man姐」的藝人佘詩曼本身圈粉無數，但「女王」也有一顆少女心，近年迷戀泡泡瑪特（9992.HK）旗下IP（知識產權）Labubu，家中有無數收藏，幾乎集齊所有款式。日前佘詩曼化身小粉絲，在社交平台展示她應邀出席Labubu活動的照片，並留言大讚：「被震撼到了！幸福感直接拉滿。」信報財經新聞 ・ 1 天前
萬千星輝頒獎典禮2025 首發宣傳片｜ 陳自瑤陳楨怡大Show長腿勁吸睛 傅嘉莉喊出「感動年華」
無綫電視年度壓軸盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》將於明年1月4日（星期日）假澳門上葡京綜合度假村—上葡京綜藝館隆重舉行。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
中國大拋美國國債 持倉降至全球金融危機以來最低位
【彭博】— 外國投資者持有的美國國債10月因中國大幅拋售而下降，儘管包括日本和英國在內的一些國家增加了頭寸。Bloomberg ・ 15 小時前
【萬寧】一日限定全場88折 10大精選必買產品（只限19/12）
萬寧今日（12月19日）全場產品無門88折，部分產品仲有折上折優惠，即睇以下10大精選必買單品，無論聖誕送俾人定自用都一樣咁啱！YAHOO著數 ・ 11 小時前