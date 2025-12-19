中一自行分配學位2026丨中一自行分配學位申請程序、電子平台申請教學

2026年度9月升中的「自行分配學位」將於下月正式展開，有意於參加下年度「中一自行分配學位」的家長請注意。教育局除了接受遞交實體表格外，還附設了網上的報名平台，以供家長們選擇。如家長欲為子女提交是次申請，請謹記於2026年1月2日至16日期間遞交，否則逾期申請將會作廢。

為了讓家長對是次申請有清楚的了解，本文會就有關的重要日期、申請辦法、程序、填表方法、選校等資料作出整合，並會就有關網上的報名平台提供附圖教學，務求令家長們能有所掌握和了解。

2026年度升中派位的重要時間表

「中一自行分配學位」申請規定及辦法

無論申請者是以紙本或是網上遞交申請的學生，家長都只可以向不多於兩所中學遞交申請。如此同時，遞交申請的方法也只能選擇以下其中一種。否則，其獲得自行分配學位的機會將被取消。另外，學生如對馬會體藝中學有興趣，亦可在同期遞交申請，而該申請則不計入兩所限額之內。

(一)親身到不多於兩所中學遞交申請表(建議用黑色原子筆填寫)及個別學校所要求的其他文件

(二)透過「中一派位電子平台」向中學遞交《中一自行分配學位申請表》及個別學校所要求的其他文件

註：若學生／家長未能親身回校領取《中一自行分配學位申請表》及相關文件，家長應以書面授權代表替其子女到校領取，有關詳情請與就讀小學聯絡。

家長如需查閱接受自行分配學位申請的官立、資助、按位津貼中學及參加派位直資中學的名單，以及其可供申請的自行分配學位數目，詳情請參閱12月上旬派發的《申請中一自行分配學位手冊》，內容會有詳細的資料以供參考。

藉此一提，由於是次申請不受地區所限，家長在選校時應先對所選學校有充分的了解，並對其辦學理念、傳統特色、宗教、收生準則和運作模式等有所認知才選擇，並需衡量子女的能力、性格及興趣等，能否配合作為考慮，而不應只盲目以學校排名為目標。此外，家長必須注意無論有關申請是以紙本還是透過電子平台遞交，「自行分配學位」申請一經遞交，便不可撤回、取消或更改選校次序。

如學生成功在「自行分配學位」中分配為「正取生」，學生將會於2026年3月31日（包括賽馬會體藝中學）收到學校通知，網上報名亦同步發放，但學生將不會再參加統一派位。

「中一自行分配學位」紙本申請程序及填表方法

中一自行分配學位申請表設有四部分，家長可根據個人選校的意願，在表格空白格上填寫心儀的學校資料，然後把印有「選校次序」的部分撕下存根，並保留其餘完整的三部分。

餘下的三部分則是「教育局存根」(藍色)、「學校存根」(綠色) 和「家長存根」(紅色)。此三部分需與校方要求的文件(中學報名表)一併交回所申請的中學。同時，家長們請準備個人的身分證明文件，以便校方核實身份。最後校方經核實及確定學生的資料正確無誤後，將會發回已蓋校章、名稱及編號的「家長存根」給家長作記錄。而根據教育局的說明，家長們不應向申請的學校表明選校意願，學校也不得查詢有關申請的次序。

「中一自行分配學位」網上申請程序及填表方法

為配合「智慧政府」策略，教育局已於 2023 年起分階段把中一入學申請全面電子化。家長可使用子女的「學生編號」及由小學分發的「啟動碼」建立「中一派位電子平台」帳戶，以更便捷的服務處理中一派位的每項申請程序。

步驟(一) 登記「智方便+」系統

透過政府網站（網址： https://www.iamsmart.gov.hk/tc/ ）建立帳戶，並把帳戶綁家學生的電子平台帳戶，但帳戶一經連繫便不能再更改。開設「智方便」系統帳戶需準備身份證、已啟用生物認證的個人流動電話以及電郵地址等資料。

註:如家長有多於一名子女同一年度中一派位，則先以其中一名子女的資料建立帳戶，再於電子平台加入另一名子女的資料，而無需重複登記。

步驟(二) 建立及啟動「中一派位電子平台」帳戶

登記成為「智方便」用戶後，家長便可以「智方便」綁定「中一派位電子平台」帳戶（網址： https://esspa.edb.gov.hk ），透過電子平台網上為子女遞交自行分配學位及統一派位申請，以及接收取錄結果。

步驟(三) 將「智方便」升級至「智方便+」

利用「智方便」開啟「中一派位電子平台」的帳戶後，家長需攜同身份證或相關文件到達就近所屬的自助登記站 / 流動登記隊 / 登記服務櫃位的地點，將原有的「智方便」升級至「智方便+」，以便在遞交申請時可以使用數碼簽署的功能認證，而有關的地點可透過 https://www.iamsmart.gov.hk/tc/reg_location.html 內的搜尋功能而得知。

步驟(四) 遞交「中一自行分配學位」申請

由於要有效處理眾多申請，因此每次電子平台登入使用時限為30分鐘。請家長務必在30分鐘內完成申

請程序。如有需要，家長可善用「儲存為草稿」的功能，在下次登入時繼續有關申請。

步驟(五) 等待2026年3月31日發放有關結果

倘若子女未能在「中一自行分配學位」申請中被取錄，而需參加「統一派位」，家長可於2026年4月中旬至5月上旬，透過「中一派位電子平台」遞交《中一派位選擇學校表格》。