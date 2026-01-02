中一入學2026丨一文看清新界東41間熱門官津中一自行分配學位收生準則、資訊

中一自行分配學位現正接受報名，參與學校將會預留30%學額作自行收生用途。家長可不受校網限制，為子女選擇最多2間的學校，其中不少家長或會選擇跨區報考中學，以求讓子女獲得更全面的學習需要。

為了讓家長能更有效地部署，本文綜合了新界東41間熱門官津中學在自行分配學位階段的收生人數、面試日期、甄選面試及收生準則等。

同時，本文在名單中加插了全港英語授課的名單，以助家長們能更清晰地掌握各區的英中名單。

註：以學校最新公布為準

更多資訊：