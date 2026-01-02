中一入學2026丨一文看清港島區36間熱門官津中一自行分配學位收生準則、資訊

中一自行分配學位將於2026年1月2至16日接受報名。家長可於現行參與的學校名單中，為子女選擇不多於2間的學校(沒有校網限制)作為申請，而學校將會預留30%的學額作自行收生的用途。而各校的申請表則可於校網內下載，當中並會列有關學校的收生要求。由於是次申請並不設地區性限制，因此不少家長或會選擇跨區報考中學，以求增加入讀資源及環境更優良的中學，令子女獲得更全面的學習需要。

為了讓家長能更有效地部署，本文綜合了港島區36間熱門官津中學的自行分配學位重要資訊，當中包括各校的收生人數、面試日期、甄選面試及收生準則等，讓家長們更能適切地按自己的需要而作出選擇。

註：以學校最新公布為準