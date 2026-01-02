中一入學2026丨一文看清新界西52間熱門官津中一自行分配學位收生準則、資訊

社交平台有網民表示，除夕夜倒數前到尖沙咀一間甜品店用餐時，發現一隻巨型老鼠在收銀位置上方的燈架，惟店員竟開玩笑說「我哋新養㗎，今日一齊嚟倒數」。食客批評店員沒致歉之餘，「仲好似好得意咁係度講笑，一句唔好意思都無」，店方及後發聲明表示歉意，亦向涉事員工作出警告，不排除會作出適當處罰。

am730 ・ 6 小時前