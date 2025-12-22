中九繞道續有違規切線 啟德出口增道路標記

中九龍繞道(油麻地段)

中九龍繞道(油麻地段)昨迎來通車後首個工作日，繼續不時有駕駛者因不熟悉新路或新安排，而在出口分岔口強行切線或違規切線。為方便駕駛者，當局決定在啟德出口前4條行車線增加道路標記，又稱九龍灣啟福道新安排在加設指示和警方執法後有好轉，惟昨早仍有不少車輛欲違例上觀塘繞道被警方阻止。

在新路啟用首個工作日早上約8時，中九龍繞道(油麻地段)的油麻地及啟德出入口車流不多，路面暢順。運輸署雖已因應不少駕駛者在近出口位置違規切線，在近出口分岔口前的影線擺放多組雪糕筒，但仍有個別懷疑不熟路的司機違規切線，險象環生。近中午時分有的士從九龍灣駛至隧道入口時，突在一處匯合位掉頭逆線行駛，與多輛由承昌道駛至的重型車輛擦身而過，場面驚險。

數日內加強選用隧道指示

路政署長邱國鼎稱，繞道本來已有足夠的指示交通標誌，但為方便駕駛者看到，決定在4條行車線上畫多一些道路標記，數日內會加強提醒駕駛者選用合適隧道的交通標誌。

啟福道一段快線現暫改為中九龍繞道直上觀塘繞道專用，來自啟德隧道的車輛需改經MegaBox對開一段常怡道的燈位十字路口，再右轉上觀塘繞道，巴士除外。當局已在啟福道兩旁加裝紅色指示牌，提醒巴士以外車輛不准駛入巴士線，邱國鼎說連同警方執法，昨早情況已有好轉，惟昨早繁忙時間續有車輛違例入巴士線欲上觀繞，隨即被警員截停或指示經常怡道離開。

運輸及物流局長陳美寶解釋，當局已在MegaBox一帶作出交通改善措施，盼車輛駛入九龍灣地段時較以往暢順。運輸署指，隧道入口已加設新交通標誌，提醒往啟德體育園駕駛者須靠左，又說昨早繁忙時段繞道最繁忙方向錄得每小時近2,000架次車流，加士居道天橋東西行繁忙時段沒有明顯車龍。

