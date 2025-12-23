中九繞道通車3日首交通意外 私家車泥頭車相撞無人傷

中九龍繞道 交通意外 泥頭車

中九龍繞道(油麻地段)在通車第三日發生首宗交通意外。一輛私家車及一輛泥頭車昨早9時許沿中九龍繞道往葵涌方向行駛，在駛至近隧道出口的快線時相撞，幸事件中無人受傷；意外後私家車橫亘在行車線，右邊車身凹陷。

運輸及物流局長陳美寶昨稱，運輸署已回應駕駛者有關出口指示的需要，通宵達旦在隧道內和外圍地方盡量增加更多出口相關標記，使駕駛者可盡早選擇正確行車線，但強調不希望有太多標記造成混亂。她呼籲駕駛者毋須心急，「條條大路都可以去返所需嘅目的地」，最重要是安全為上，又相信一段時間過後駕駛者都會適應。

