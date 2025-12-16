中九龍繞道周日早上 10 時通車 工程師料改善塞車 候任議員籲增巴士線便利跨區上班｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】工程歷時 8 年，全長 4.7 公里的中九龍繞道（油麻地段）將於 12 月 21 日早上 10 時通車，繁忙時間由油麻地前往九龍灣的車程，將由現時約 30 分鐘大減至約 5 分鐘。香港工程師學會土木分部副主席陳可兒今早（16 日）在電台節目指，預計繞道啟用後可以有效分流中九龍現時的交通，紓緩擠塞。陳可兒指，工程雖然鄰近油麻地不少歷史建築，但一直有儀器監察沉降情況；至於身兼觀塘區議員的候任立法會議員張培剛就指，期望巴士公司跟運輸署進一步協調和增加巴士線使用中九龍繞道，便利居民出行。

明年 T2 主幹道落成 全面打通將軍澳至中九龍交通

陳可兒今早在港台節目《千禧年代》表示，中九龍繞道（油麻地段）落成啟用屬於一項「階段性成果」，目前仍然希望留待下年 T2 主幹道都落成啟用時，就可以透過繞道、T2 主幹道、將藍隧道和將軍澳跨灣大橋，全面打通將軍澳至九龍的交通網絡，改善到中九龍的交通情況。陳續指，目前車輛主要使用加士居道天橋、漆咸道南、彌敦道、界限街，龍翔道等穿越九龍東和九龍西，經常塞車，預計繞道落成後將有不少車輛轉用該處；根據交通評估，如果繞道持續不收費，使用指數很快就會達到 0.97，相當接近 1.0 的飽和值。

陳可兒說，中九龍繞道的建設工程鄰近油麻地的早期開發社區，玉器市場、舊油麻地警署跟隧道距離相當近，亦分別在土瓜灣和何文田用到明挖隧道，以及爆破方式處理工程，有一定挑戰。工程期間，已經引入多項智慧監測系統，留意沿途的樑柱沉降，以及震動情況，目前沉降指數仍然在預期之內，將會繼續監察。

張培剛：明年收費 8 元屬合適

張培剛在同一節目中表示，相信中九龍繞道（油麻地段）落成後對改善交通擠塞有很大幫助。他指目前繁忙時間的交通擠塞位置集中在觀塘道，太子道東，龍翔道，和東區海底隧道口一帶，而在 T2 主幹道未落成前，往來藍田和中九龍的車輛無可避免要先經過觀塘，他期待明年全線通車後可進一步改善交通。

九巴表示，將有 2 條新路線和 5 條舊路線在通車翌日起，即 12 月 22 日使用中九龍繞道，張培剛認為數量仍然不夠。他指九龍東人口和屋苑都相當多，不少人都需要跨區上班，他和區議員都希望加強巴士線覆蓋，尤其是讓它們更多使用新幹道，減少乘客的通勤時間。被問到繞道在下年將會取消免費安排，收費 8 元，張培剛認為當局適當地收回成本屬於合適做法，他認為定價水平屬可接受，駕駛者值得付費使用；他又指通車早期駕駛者可能需時適應新路的交通安排，但相信他們很快會熟習。