中九龍繞道工程師指挑戰大 每日僅15分鐘爆破免影響伊院

【on.cc東網專訊】中九龍繞道(油麻地段)將在下周日(21日)通車，從油麻地前往九龍灣的車程由繁忙時間約30分鐘減至約5分鐘。繞道油麻地段穿過整個中九龍鬧市地底，路政署高級工程師(中九龍幹線)潘家欣表示，正進行最後測試，包括隧道營運商測試系統、落地檢測。項目規模龐大，團隊要詳細規劃走線，更要克服不少挑戰。

中間貫穿馬頭角至油麻地地底的一段隧道長2.8公里，最深離地面150米。團隊採取鑽挖爆破方式建造，爆破次數約2,400次，建造時需確保地面和附近約240座樓宇不受影響，包括伊利沙伯醫院。潘家欣表示，團隊每天最多只能在特定的15分鐘內進行爆破，以免影響醫院醫療設施日常運作。

廣告 廣告

團隊的另一個挑戰是在油麻地甘肅街地底建造一條400米長的隧道。由於走線與現有加士居道天橋重疊，潘家欣表示，團隊先在旁重置天橋，再拆卸原有天橋樁柱，然後興建隧道。隧道建成後，新加士居道天橋樁柱會與隧道的結構融為一體。在啟德段興建海底隧道時，要臨時填海，再在開挖和建造工作完成後，回復原有海床，以減少對海港的影響。

潘家欣又說，隧道內有44部噴流式風機，盡量將懸浮粒子或塵埃吹到隧道兩邊出入口，再經另一套系統過濾排出隧道，早前在此舉行的街馬，跑手都認為隧道內空氣流通、很舒服。中九龍繞道油麻地段全長4.7公里，其中3.9公里是雙程三線行車隧道。繞道一邊的出入口是東九龍啟德發展區和九龍灣道路網，另一邊則是西九龍油麻地交匯處。中九龍繞道是本港第一條使用LED燈具的隧道，每年約省卻200萬度電。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】