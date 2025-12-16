中九龍繞道油麻地段下周日通車 多條巴士線行經

【on.cc東網專訊】全長4.7公里的中九龍繞道(油麻地段)將於下周日(21日)早上10時通車，預料繁忙時間由油麻地前往九龍灣的車程，可由約30分鐘縮短至僅約5分鐘。繞道油麻地段開通後暫不收費，至明年九龍灣段全線開通後，將收取8港元。

署理運輸署助理署長/管理及輔助客運何均衡表示，由下周一(22日)起，有8條專營巴士路線行經繞道，其中3條新增巴士路線，包括由荃灣西站來往油塘的33X、屯門恒順園來往觀塘碼頭252S，以及由將軍澳往機場的A28X。同日5條現有巴士路線亦會改經繞道油麻地段，包括258X、259S、259X、268P及269S，涵蓋屯門、元朗及天水圍來往觀塘碼頭的繁忙時間路線。

何均衡又指，第二階段將新增來往兩條來往青衣及油塘、將軍澳的巴士路線，並將現時兩條路線全日改行繞道，運輸署會於下一季向相關區議會介紹後實施，巴士公司亦會透過不同渠道通知乘客新安排。屆時，行經繞道的巴士路線將有12條。

運輸署助理署長/運輸項目潘瑞德預料繞道通車後，啟福道的交通需求將增加，當局已進行多項道路改善工程，並預先通知交通及物流業界，部分已經實施，署方會增加交通標誌，並呼籲駕駛人士預留時間適應新安排。他估計，待油麻地段開通後，九龍區現有東西行的交通量將會下降，交通情況有所改善；待繞道全線開通後，料行車量/容車量比率約0.85。

西九龍總區交通部(執行及管制組)高級督察鄭耀嵐指出，繞道隧道段有雙白線管制，其中往油麻地方向的最右線只可前往葵涌方向，若前往尖沙咀的駕駛者不慎行錯最右線，最近可於葵青交匯處掉頭前往尖沙咀，提醒駕駛者切勿胡亂切線。他又指，繞道開通前有交通管制，呼籲駕駛者不要過早在連接繞道的支路等候開通。

