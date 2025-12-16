海洋公園萬豪酒店海灣餐廳自助餐買1送1
中九龍繞道油麻地段周日通車暫免費使用 來往東西九龍只需5分鐘
【Now新聞台】中九龍繞道油麻地段周日通車，暫時免費使用，預計可為其他橫跨東西九龍的主要幹道分流。
駕駛者周日早上10時起，就可試行中九龍繞道油麻地段。路段全長4.7公里，包括3.9公里隧道，連接油麻地及啟德，採用雙程三線分隔車路設計，預計日後繁忙時間來往東九及西九只要大約5分鐘，比以往大幅縮減25分鐘。
運輸署助理署長(運輸項目)潘瑞信：「現在大部分車輛都是用龍翔道等主要道路橫跨東西九龍，現時加多一條中九龍繞道，是令整個道路網絡柔韌性提升。當然，繞道是一條直接由油麻地連接啟德的直路，沒有燈號，所以應該會在開通時，預計駕駛人士都會使用這條道路橫跨東西九龍。」
路段在西面有3個入口，包括海寶路、西九龍公路及連翔道；出口有4個，連接西九龍公路、連翔道、西隧及往尖沙咀方向。東面4個入口位於承啟道、啟祥道、啟福道及繞道興建中的九龍灣段；4個出口分布在往啟德郵輪碼頭支路、承啟道、啟祥道及往觀塘方向的啟福道。
潘瑞信：「開通之後，我們預計會為啟福道帶來額外交通需求。除了完成了有關道路改善工程外，我們亦有交通安排，希望透過兩個入，觀塘繞道的入口，有效分流車輛，目的是可減少啟福道車輛切線，亦希望可以令啟福道交通暢順些，預算啟福道交通可以在繁忙時段都在可控範圍。」
周一起，有5條現有繁忙時間的巴士路線會改經繞道來往屯門、元朗及觀塘；亦會有3條新路線來往荃灣西站及油塘、屯門及觀塘碼頭，以及將軍澳至機場。
繞道暫時免費使用，到明年全線通車後才會開始收8元。
