中九龍繞道油麻地段工程進入最後階段 局方籌備今年開通安排

【on.cc東網專訊】中九龍繞道（油麻地段）將於今年開通。運輸及物流局局長陳美寶今日（13日）撰文表示，在繞道開通後，繁忙時間來往油麻地與九龍灣的車程將由現時的30分鐘大減至約5分鐘。陳又指，日前曾到場視察，中九龍繞道（油麻地段）的主要結構工程已經完成，亦已通過消防檢查和測試，工程已進入最後衝刺階段，現在只餘下部分相關機電工程、交通管制及監察系統、行政大樓的綠化工程等正在全速推進當中，局方已着手籌備與開通相關的各項安排。

陳美寶表示，為配合中九龍繞道（油麻地段）的開通，油麻地一帶新建或受工程影響需暫時封閉的道路亦陸續投入服務：連接海泓道及西九龍公路往西區海底隧道以及連接海泓道及連翔道往葵涌/深水埗的兩條新建行車橋已在今年7月底開通；而明天（14日）則會重新開放的加士居道天橋6D出口往油麻地支路。

專營巴士營辦商將於在下周開始在中九龍繞道（油麻地段）進行道路測試，其他公共交通的測試亦會陸續開始進行，為開通做好全方位準備。另外，我們預計受工程影響而臨時封閉的油麻地甘肅街部分道路亦可於今年11月重新開放。

陳美寶提醒市民，如果想在隧道正式開通前率先踏上中九龍繞道（油麻地段），可以參加11月23日的香港街馬2025；亦可以報名參與今年11月30日由香港公益金舉辦的港島、九龍區百萬行。

