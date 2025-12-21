中九龍繞道油麻地段通車儀式 陳美寶：有賴工程團隊努力

【Now新聞台】中九龍繞道油麻地段早上10時起通車，官方舉行通車儀式。

運輸及物流局局長陳美寶在繞道啟德出口附近主持通車儀式，路政署署長邱國鼎、運輸署署長李頌恩等官員以及多位立法會現任及候任議員亦有出席。繞道通車後，來往油麻地及啟德的車程在繁忙時間會大幅縮減至5分鐘 。

陳美寶強調今日的成果有賴工程團隊的努力。

陳美寶：「今日我們的通車能夠做到除了經歷了工程的挑戰，克服了當年疫情的挑戰，我們的工程未曾停止，我們能夠如期做到這種堅毅及不屈不撓的精神，加上工程團隊在設計及興建時候的『匠心獨運』這種精神，是我們香港的精神。近日我們的社會經歷過大火，我們是非常心痛，亦是很痛心，現在我們經歷大火之後的復原及復常，但我們社會的發展及經濟是不能夠停，尤其是基建、交通運輸基建要做到基建先行以及製造到運力，從而帶動我們整體社區的命脈能夠很暢順地流轉。」

