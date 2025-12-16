Trip.com年尾優惠一口價機票$399起
中九龍繞道油麻地段通車︱入錯葵涌專用線要到美青路迴旋處方可掉頭 啟隧九龍灣出口不能直上觀繞︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】中九龍繞道油麻地段將於 12 月 21 日早上 10 時通車。路政署表示，該段連結西九龍油麻地至東九龍啟德、九龍灣一帶，預計繁忙時間車程可由 30 分鐘大幅縮短至 5 分鐘。署方表示，由於繞道九龍灣段尚未通車，油麻地段暫毋須收費，待至明年全線通車收費 8 元。隨著中九龍繞道（油麻地段）啟用，啟德隧道駛離九龍灣出口後亦有新的交通安排：署方指，啟德隧道車輛之後不能從啟福道的天橋入口直上觀塘繞道。
啟隧上觀繞須入常怡道等燈 運輸署：按情況調節燈號
啟德隧道是連接紅磡和九龍灣的主要道路之一，駕駛者可以透過啟德隧道避開漆咸道南、太子道等塞車路段，而車輛現時從隧道駛離九龍灣出口再前往觀塘以至將軍澳時，會先經過啟福道，並透過該處的天橋入口直上觀塘繞道，全程無任何燈號。
不過當局指，當中九龍繞道（油麻地段）啟用後，該天橋入口會留給中九龍繞道（油麻地段）的車輛使用，從啟德隧道前往觀塘的車輛不能使用該入口，並要駛入常怡道。在常怡道等候一支交通燈後，車輛轉右入宏照道，就會有天橋入口上觀塘繞道。運輸署助理署長（運輸項目）潘瑞信指，已經預備應急方案處理新安排，如果發現常怡道路口有車龍，車輛較多的時候，會調節交通燈號讓車流暢通。
隧道段設雙白線勿胡亂切線
中九龍繞道（油麻地段）全長 4.7 公里，當中隧道佔約 3.9 公里，採用雙程三線分隔車道設計，車速限制每小時 80 公里。警務處西九龍總區交通部（執行及管制組）高級督察鄭耀嵐指，繞道往油麻地方向隧道出口最右線設有雙白線管制，只可前往葵涌方向。若是前往尖沙咀的駕駛者於出口不慎行錯，最近需於美青路連結連翔道迴旋處掉頭，提醒駕駛者提前看好駕駛路線，切勿胡亂切線。
警方續指，繞道周日開通前有交通管制，呼籲駕駛者不要過早在鄰近繞道的常怡道一帶等候，如有任何發現車輛阻塞道路，會立即移走相關車輛。
料舒緩觀塘塞車壓力
東九龍總區交通部（執行及管制組）督察何建邦表示，預計繞道可以縮短行車距離，舒緩觀塘塞車壓力。他表示，太子道東或龍翔道都可往觀塘，從前車流多數會由龍翔道直接往觀塘，開通繞道後可以直接從繞道往啟福道，有望令觀塘車況有些少改善，但具體可以縮短多少時間，就視乎駕駛者選擇的路線。
8 條巴士路線行經繞道
為方便市民出行及使用繞道，署理運輸署助理署長（管理及輔助客運）何均衡指，下星期一（ 22 日)起，將有 8 條專營巴士路線行經繞道，其中3條為新增路線，包括來往荃灣西站及油塘的33X、屯門來往觀塘碼頭252S，及將軍澳往機場A28X。另外5條現有巴士路線亦會改經繞道油麻地段，包括258X、259S、259X、268P及269S。
其他人也在看
小米交付新車後即撞到人 當時不在智駕狀態
【on.cc東網專訊】周一（15日）網傳消息稱，浙江杭州小米下沙交付中心發生事故，一名首日取車的小米YU7車主撞倒銷售人員，傷勢未明，事故仍在進一步調查處理中。小米內部知情人士向內媒透露，事發時該車處於人駕而非智駕狀態。on.cc 東網 ・ 22 小時前
中九龍繞道油麻地段下周日通車 多條巴士線行經
【on.cc東網專訊】全長4.7公里的中九龍繞道(油麻地段)將於下周日(21日)早上10時通車，預料繁忙時間由油麻地前往九龍灣的車程，可由約30分鐘縮短至僅約5分鐘。繞道油麻地段開通後暫不收費，至明年九龍灣段全線開通後，將收取8港元。on.cc 東網 ・ 1 天前
中九龍繞道油麻地段12.21通車 暫不收費 往返啟德僅5分鐘 慎選行車線
中九龍繞道(油麻地段)將於本周日(21日)早上10時正式通車，貫通連接西九龍的油麻地至東九龍的啟德和九龍灣一帶，屆時往返油麻地與啟德繁忙時間車程料由30分鐘，縮短至約5分鐘。繞道開通後暫不收費，直至九龍灣段明年中全線通車時，才開始收取8元路費。當局表示，已預備緊急方案應對觀塘區高峰車流，又提醒繞道通車後啟德隧道北行不可am730 ・ 7 小時前
《大行》大摩料儲能系統需求為金屬股帶來上行空間 看好鋁、銅、黃金、鋰及鈷
摩根士丹利發表研究報告指，目前該行全球策略團隊預期美元熊市周期將持續，估算美滙指數明年上半年或再跌5%，並於下半年因套息交易推動而反彈，憧憬美聯儲將再減息三次，宏觀環境支持，加上加上銅、鋁及鈷的供應受阻，均為大宗商品價格提供支持。 大摩同時看好儲能系統發展，預測明年相關需求將增長約50%，相關需求保持強勁，目前較偏好鋁、銅、黃金、鋰及鈷相關股份，看好紫金礦業(02899.HK)、洛陽鉬業(03993.HK)、中國宏橋(01378.HK)、中鋁(02600.HK)、金力永磁(06680.HK)、華友鈷業(603799.SH)及華新建材(06655.HK)，均予「增持」評級。該行又指，行業反內捲行動正逐步推進，投資者需要更多耐心才可見到政策成果。(gc/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 19 小時前
2026會是美股平淡無奇的一年？專家為何這麼看
據《Investopedia》報導，今年美股再度出乎市場預期地強勁表現，但有一位華爾街分析師提醒投資人，別指望這樣的情況在 2026 年重演。鉅亨網 ・ 23 小時前
中九龍繞道油麻地段周日通車暫免費使用 來往東西九龍只需5分鐘
【Now新聞台】中九龍繞道油麻地段周日通車，暫時免費使用，預計可為其他橫跨東西九龍的主要幹道分流。駕駛者周日早上10時起，就可試行中九龍繞道油麻地段。路段全長4.7公里，包括3.9公里隧道，連接油麻地及啟德，採用雙程三線分隔車路設計，預計日後繁忙時間來往東九及西九只要大約5分鐘，比以往大幅縮減25分鐘。運輸署助理署長(運輸項目)潘瑞信：「現在大部分車輛都是用龍翔道等主要道路橫跨東西九龍，現時加多一條中九龍繞道，是令整個道路網絡柔韌性提升。當然，繞道是一條直接由油麻地連接啟德的直路，沒有燈號，所以應該會在開通時，預計駕駛人士都會使用這條道路橫跨東西九龍。」路段在西面有3個入口，包括海寶路、西九龍公路及連翔道；出口有4個，連接西九龍公路、連翔道、西隧及往尖沙咀方向。東面4個入口位於承啟道、啟祥道、啟福道及繞道興建中的九龍灣段；4個出口分布在往啟德郵輪碼頭支路、承啟道、啟祥道及往觀塘方向的啟福道。潘瑞信：「開通之後，我們預計會為啟福道帶來額外交通需求。除了完成了有關道路改善工程外，我們亦有交通安排，希望透過兩個入，觀塘繞道的入口，有效分流車輛，目的是可減少啟福道車輛切線，亦希望可以令啟福道交通暢順些，預算啟福道交通可以在繁忙時段都在可控範圍。」周一起，有5條現有繁忙時間的巴士路線會改經繞道來往屯門、元朗及觀塘；亦會有3條新路線來往荃灣西站及油塘、屯門及觀塘碼頭，以及將軍澳至機場。繞道暫時免費使用，到明年全線通車後才會開始收8元。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 22 小時前
昂山素姬幼子接受路透社專訪：母親失聯兩年多 或已死在獄中｜Yahoo
現年 80 歲的緬甸前國務資政昂山素姬，自 2021 年軍方政變以來被拘留至今已經接近 5 年。其幼子 Kim Aris 接受《路透社》專訪，表示母親健康狀況在過去幾年每況愈下，加上外界難以得知消息，他認為母親有機會已經在獄中逝世。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
首破遠洋船底吸水口販毒案 海關檢2.5億懷疑可卡因拘兩漢
毒販為避過執法人員偵查，利用遠洋船船底吸水口藏毒，海關根據線報鎖定可疑船隻，再聯同其他部門，派出潛水隊再以潛水機械人在伸手不見五指的船底查驗；終在吸水口位置發現可疑物品，檢獲417公斤懷疑可卡因，約值2.56億元，拘捕兩名懷疑涉案男子；今次是海關首次偵破利用遠洋船船底吸水口販毒案。海關指，今次案件難度高，船底水下面積等am730 ・ 7 小時前
全球首富｜SpaceX估值創新高 為全球估值最高的私營公司 帶挈馬斯克身家突破6000億
根據外媒報道，隨着SpaceX上市傳聞甚囂塵上，SpaceX現時公司估值高達8000億美元，令其創辦人兼行政總...BossMind ・ 20 小時前
中九龍繞道周日早上 10 時通車 工程師料改善塞車 候任議員籲增巴士線便利跨區上班｜Yahoo
工程歷時 8 年，全長 4.7 公里的中九龍繞道（油麻地段）將於 12 月 21 日通車，繁忙時間由油麻地前往九龍灣的車程，將由現時約 30 分鐘大減至約 5 分鐘。香港工程師學會土木分部副主席陳可兒今早（16 日）在電台節目指，預計繞道啟用後可以有效分流中九龍現時的交通，紓緩擠塞。陳可兒指，工程雖然鄰近油麻地不少歷史建築，但一直有儀器監察沉降情況；至於身兼觀塘區議員的候任立法會議員張培剛就指，期望巴士公司跟運輸署進一步協調和增加巴士線使用中九龍繞道，便利居民出行。Yahoo新聞 ・ 1 天前
米埔車禍老翁昏迷送院
【Now新聞台】一名老翁凌晨在米埔被私家車撞倒昏迷送院。 涉事私家車司機在警車上接受調查。凌晨4時許，私家車沿担竿洲路行駛期間撞倒一名老翁，他重傷昏迷，由救護車送院搶救。警方正調查意外原因。#要聞now.com 影音新聞 ・ 4 小時前
颱風樺加沙｜將軍澳西餐廳FRITES被破壞 3個月後宣布「我們回來了」
今年9月超強颱風樺加沙襲港下，將軍澳海濱受到嚴重破壞，其中一間西餐廳FRITES被樺加沙吹毀，整間餐廳已面目全非，玻璃門被吹破洪水不斷湧入，店內傢俬設備被海水浸泡、沖毀。事隔3個月後，FRITES在社交媒體上公布，「We are back」（我們回來了），並指將於短期內重新營業。am730 ・ 17 小時前
認損壞兩張選舉事務處海報 23歲男准保釋候判 辯方庭上稱僅撕去手指頭大小邊角
今年立法會換屆選舉期間，選舉事務處在各地張貼多張海報宣傳。23 歲男子被指上月在旺角損壞兩張海報，周二（16 日）在西九龍裁判法院承認一項「刑事毀壞」罪，主任裁判官蘇文隆押後明年 1 月 28 日判刑，以候索取感化令及社服令報告，期間被告續准保釋。法庭線 ・ 12 小時前
Tesla 在聖荷西展示接近量產的 Cybercab 概念車
Tesla 在加利福尼亞州聖荷西的 Santana Row 展廳展示了一款接近量產的 Cybercab，讓訪客得以近距離觀察這款自動駕駛雙座車的精緻設計TechRitual ・ 1 天前
顧問公司麥肯錫據報擬削非客戶部門約一成人手 或影響數千職位
《彭博》引述消息報道，顧問公司麥肯錫管理層與非面對客戶部門經理磋商裁減約10%人手，意味未來18至24個月將有數千個職位受影響。報道引述發言人回應指，公司營運受人工智能急速發展影響，又稱公司正改善其支援功能的有效性及效率。發言人稱目前過早評論有關改變對僱員人數的影響。 麥肯錫員工數目由2012年的1.7萬升至2022年的4.5萬，其後回落至約4萬。過去5年，公司收入停滯，每年收入在150億至160億美元徘徊。報道引述消息指，公司仍計劃聘請更多顧問，但會削減支援員工。公司曾於2023年裁員，當時裁減約1,400個職位。(fc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
守誠者／去有風的地方／愛．回家之開心速遞／名媛望族︳每日劇情(12月16日）
TVB四線劇集劇情介紹Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中九龍繞道油麻地段周日早上十時開通
中九龍繞道(油麻地段)將於星期日(21日)早上10時起通車，屆時由油麻地至九龍灣的車程將由繁忙時間約30分鐘減至約5分鐘。 油麻地段全長4.7公里，其中3.9公里為雙程三線行車隧道。繞道油麻地段開通時將不收費，至明年全綫通車後將收取8元。 運輸署表示，由下周一(22日)起會有8條巴士路線行經繞道，巴士公司開辦3條新巴士路線，包括荃灣西站來往油塘的33X、屯門恒順園來往觀塘碼頭的252S，以及連接將軍澳至機場的A28X，餘下5條為改道路線，包括258X、259S、259X、268P及269S。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
宣佈止血｜福特重組電動車業務 巨額撥備1,521億 轉攻混能車及小型電動車
美國汽車製造商福特汽車（Ford）周一宣佈，將重組電動車業務預期涉及195億美元（約1,521億港元）撥備開支...BossMind ・ 19 小時前
據報福特(F.US)將改造美國一汽車電池廠為儲能電池廠
外媒報道，福特汽車(F.US)計劃改造其位於美國肯塔基州的一家電動汽車電池工廠，以便生產用於儲能的電池，為電網供電。 報道指，在與韓國電池製造商SK On上周終止合資後，福特將接管位於肯塔基州格倫代爾的兩座相鄰的電池工廠，目前只有其中一座工廠仍在運作，公司將把該廠的產能轉向儲能電池。(sw/m)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
中國首批L3級自動駕駛車型產品獲得准入許可
工信部今日(15日)正式公布，中國首批L3級有條件自動駕駛車型准入許可，兩款分別適配城市擁堵、高速路段的車型將在北京、重慶指定區域開展上路試點，標誌中國L3級自動駕駛從測試階段邁入商業化應用的關鍵一步。 工信部表示，今次公布的兩款車型，一是長安牌SC7000AAARBEV型純電動私家車，可以實現在交通擁堵環境下高速公路和城市快速路單車道內的自動駕駛功能(最高車速50km/h)，目前該功能僅限在重慶市內環快速路、新內環快速路及渝都大道(人和立交—機場立交)等路段開啟。 二是極狐牌BJ7001A61NBEV型純電動私家車，可以實現高速公路和城市快速路單車道內的自動駕駛功能(最高車速80km/h)，目前該功能僅限在北京市京台高速(大興區舊宮新橋—機場北線高速)、機場北線高速(大渠南橋—大興機場高速)及大興機場高速(南六環—機場北線高速)等路段開啟。 工信部表示，下一步，兩款車型將由重慶及北京兩家使用主體在上述區域內開展上路通行試點。(hc/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前