中九龍繞道油麻地段通車︱入錯葵涌專用線要到美青路迴旋處方可掉頭 啟隧九龍灣出口不能直上觀繞︱Yahoo

【Yahoo 新聞報道】中九龍繞道油麻地段將於 12 月 21 日早上 10 時通車。路政署表示，該段連結西九龍油麻地至東九龍啟德、九龍灣一帶，預計繁忙時間車程可由 30 分鐘大幅縮短至 5 分鐘。署方表示，由於繞道九龍灣段尚未通車，油麻地段暫毋須收費，待至明年全線通車收費 8 元。隨著中九龍繞道（油麻地段）啟用，啟德隧道駛離九龍灣出口後亦有新的交通安排：署方指，啟德隧道車輛之後不能從啟福道的天橋入口直上觀塘繞道。

啟隧上觀繞須入常怡道等燈 運輸署：按情況調節燈號

啟德隧道是連接紅磡和九龍灣的主要道路之一，駕駛者可以透過啟德隧道避開漆咸道南、太子道等塞車路段，而車輛現時從隧道駛離九龍灣出口再前往觀塘以至將軍澳時，會先經過啟福道，並透過該處的天橋入口直上觀塘繞道，全程無任何燈號。

不過當局指，當中九龍繞道（油麻地段）啟用後，該天橋入口會留給中九龍繞道（油麻地段）的車輛使用，從啟德隧道前往觀塘的車輛不能使用該入口，並要駛入常怡道。在常怡道等候一支交通燈後，車輛轉右入宏照道，就會有天橋入口上觀塘繞道。運輸署助理署長（運輸項目）潘瑞信指，已經預備應急方案處理新安排，如果發現常怡道路口有車龍，車輛較多的時候，會調節交通燈號讓車流暢通。

隧道段設雙白線勿胡亂切線

中九龍繞道（油麻地段）全長 4.7 公里，當中隧道佔約 3.9 公里，採用雙程三線分隔車道設計，車速限制每小時 80 公里。警務處西九龍總區交通部（執行及管制組）高級督察鄭耀嵐指，繞道往油麻地方向隧道出口最右線設有雙白線管制，只可前往葵涌方向。若是前往尖沙咀的駕駛者於出口不慎行錯，最近需於美青路連結連翔道迴旋處掉頭，提醒駕駛者提前看好駕駛路線，切勿胡亂切線。

警方續指，繞道周日開通前有交通管制，呼籲駕駛者不要過早在鄰近繞道的常怡道一帶等候，如有任何發現車輛阻塞道路，會立即移走相關車輛。

中九龍繞道（油麻地段）12.21日通車，至全線開通才收費。警務處提醒，往油麻地方向的最右線只往葵涌，隧道內不能轉線。

繞道採用雙程三線分隔車道。

料舒緩觀塘塞車壓力

東九龍總區交通部（執行及管制組）督察何建邦表示，預計繞道可以縮短行車距離，舒緩觀塘塞車壓力。他表示，太子道東或龍翔道都可往觀塘，從前車流多數會由龍翔道直接往觀塘，開通繞道後可以直接從繞道往啟福道，有望令觀塘車況有些少改善，但具體可以縮短多少時間，就視乎駕駛者選擇的路線。

位處啟德出入口，往油麻地等方向。

8 條巴士路線行經繞道

為方便市民出行及使用繞道，署理運輸署助理署長（管理及輔助客運）何均衡指，下星期一（ 22 日)起，將有 8 條專營巴士路線行經繞道，其中3條為新增路線，包括來往荃灣西站及油塘的33X、屯門來往觀塘碼頭252S，及將軍澳往機場A28X。另外5條現有巴士路線亦會改經繞道油麻地段，包括258X、259S、259X、268P及269S。