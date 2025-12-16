精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
中九龍繞道油麻地段通車︱隧道段設雙白線 到美青路迴旋處方可掉頭回尖沙咀︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】中九龍繞道油麻地段將於 12 月 21 日早上 10 時通車。路政署表示，該段連結西九龍油麻地至東九龍啟德、九龍灣一帶，預計繁忙時間車程可由 30 分鐘大幅縮短至 5 分鐘。署方表示，由於繞道九龍灣段尚未通車，油麻地段暫毋須收費，待至明年全線通車收費 8 元。
隧道段設雙白線勿胡亂切線
中九龍繞道（油麻地段）全場 4.7 公里，當中隧道佔約 3.9 公里，採用雙程三線分隔車道設計，車速限制每小時 80 公里。警務處西九龍總區交通部(執行及管制組)高級督察鄭耀嵐指，繞道往油麻地方向隧道出口最右線設有雙白線管制，只可前往葵涌方向。若是前往尖沙咀的駕駛者於出口不慎行錯，最近需於美青路連結連翔道迴旋處掉頭，提醒駕駛者提前看好駕駛路線，切勿胡亂切線。
警方續指，繞道開通前有交通管制，呼籲駕駛者不要過早在鄰近繞道的常怡道一帶等候，如有任何發現車輛阻塞道路，會立即移走相關車輛。
料舒緩觀塘塞車壓力
東九龍總區交通部（執行及管制組）督察何建邦表示，預計繞道可以縮短行車距離，舒緩觀塘塞車壓力。他表示，太子道東或龍翔道都可往觀塘，從前車流多數會由龍翔道直接往觀塘，開通繞道後可以直接從繞道往啟福道，有望令觀塘車況有些少改善，但具體可以縮短多少時間，就視乎駕駛者選擇的路線。
8 條巴士路線行經繞道
為方便市民出行及使用繞道，署理運輸署助理署長（管理及輔助客運）何均衡指，下星期一（ 22 日)起，將有 8 條專營巴士路線行經繞道，其中3條為新增路線，包括來往荃灣西站及油塘的33X、屯門來往觀塘碼頭252S，及將軍澳往機場A28X。另外5條現有巴士路線亦會改經繞道油麻地段，包括258X、259S、259X、268P及269S。
