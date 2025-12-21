中九龍繞道油麻地段通車 啟德出口多司機不熟路切雙白線

【Now新聞台】中九龍繞道油麻地段通車，不少駕駛入士即時試用新路，不過啟德出口有司機懷疑不熟路亂切線，險象環生。運輸及物流局局長陳美寶就表示，新路工程浩大，團隊的努力體現香港精神。

兩輛巴士早上10時從啟德率先駛入隧道西行往西九龍方向，代表繞道正式通車，不少司機趁假期遊車河，行新路有多興奮，看看這群車手就知道。

至於東行方向，通車第一刻車流亦不少，油麻地麗翔道一邊入口要慢流，去到限速每小時80公里的隧道段，三條行車線都要都要慢車，之後很快就疏通，交通大致暢順。

職業司機陳先生：「平時要半小時，現在數分鐘就可以，過來觀塘廣場，超快、超好。」

陳美寶：「今日我們的通車能夠做到，除了經歷了工程的挑戰，克服了當年疫情的挑戰，我們的工程未曾停止，我們能夠如期做到，這種堅毅及不屈不撓的精神，加上工程團隊在設計及興建時候的『匠心獨運』這種精神，是我們香港的精神。」

不過啟德出隧道後，有多條分岔路，考起部分司機。有些要停下來，找正確出口。

驚險畫面不斷上演，有人不理道路標記，強行切兩條線往九龍灣方向。

私家車司機余先生：「那處有數條(行車)線，我想初期是較難適應，因為我之前也未正式走過。」

私家車司機蕭先生：「一到出口有幾條線的車爭線，我覺得那個位很像有少許危險，我到出口駕車時有少許心寒。」

出隧道走左二線去到觀塘方向，啟福道一帶劃了雙白線，方便走新路的車，可順利直上觀塘繞道。司機一旦走舊路，經啟德隧道出來，就不可再直上天橋，不過很多司機不知新安排，違規駛過巴士線駁回橋面。

運輸署就建議駕駛人士要提前上網掌握行車路線，交通協調中心會密切留意情況。

中九龍繞道一共分兩段，通車了的油麻地段全長4.7公里，往後的九龍灣段就長約3公里，日後全線通車的話，來往油麻地至將軍澳的車程有望減至約12分鐘。

中九龍繞道油麻地段現時未開始收費，會在2026年整條繞道，全線通車後才收8元。

